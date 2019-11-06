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 Суспільство, Фоторепортаж
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 МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Політика МВС полягає в тому, що влада має системно вживати зусилля, щоб гарантувати безпеку журналістів і право громадян на інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив сьогодні, 6 листопада, під час парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

"Політика Міністерства внутрішніх справ України полягає в тому, що влада демократичної і європейської країни, якою і є Україна, має системно вживати зусиль, щоб гарантувати безпеку журналістам і право громадян на інформацію", - заявив Антон Геращенко.

Заступник міністра внутрішніх справ також розповів, що 24 жовтня 2019 року відбулася зустріч міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томіленком.

МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко 01

"Під час зустрічі міністр надав доручення мені, як його заступнику, та голові Національної поліції України Ігорю Клименку координувати зусилля Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції для ефективного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності. За дорученням Міністра відтепер відповідальні за ефективність розслідувань злочинів проти журналістів будуть регулярно звітувати перед пресою про зусилля щодо захисту представників ЗМІ. Також Арсен Аваков доручив Національній поліції оперативно реагувати на факти перешкоджання професійної діяльності журналістів і пообіцяв забезпечити персональне реагування на резонансні напади на журналістів у регіонах", - зазначив Антон Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГПУ можуть створити підрозділ для розслідування злочинів проти журналістів, - нардеп Ткаченко

Геращенко окремо підкреслив, що вже найближчим часом на офіційному сайті МВС з’явиться окремий розділ, де можна буде подивитися перелік зареєстрованих злочинів, вчинених проти журналістів та хід їх розслідування.

МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко 02

"Звертаюсь до всіх постраждалих журналістів та закликаю їх обов’язково звертатися до правоохоронних органів у випадку перешкоджання вашій законній професійній діяльності. Злочини проти безпеки журналістів не повинні залишатися безкарними і правоохоронна система має забезпечити належне розслідування таких справ",- додав заступник міністра.

У відомстві зазначили, що протягом 9 місяців 2019 року слідчими Національної поліції зареєстровано 158 кримінальних правопорушень. За результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 10 кримінальних провадженнях за 12 кримінальними правопорушеннями. У 156 кримінальних правопорушеннях протягом звітного періоду слідчими прийнято рішення про їх закриття. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.

МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко 03
Фото: сайт МВС

Як повідомлялося раніше, МВС щоквартально звітуватиме про розслідування злочинів проти журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158149
 
 
 Топ коментарі
 
Новое лицо Антон Геращенко - зам министра) Хотелось би почуть зебилов
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"Корреспондента" Портнова обеспечивает охраной и других обеспечит...
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Ще півроку тому вони його поливали на чому світ стоїть, тепер Антоніна - краща подруга Моніки. МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9780
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А на неслухняних будуть відкривати карні справи.
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"Корреспондента" Портнова обеспечивает охраной и других обеспечит...
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Новое лицо Антон Геращенко - зам министра) Хотелось би почуть зебилов
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Ну Зебілів то ладно,а що скажуть шакаладні,він же Поці вірним був,а тут зрада))
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Ще півроку тому вони його поливали на чому світ стоїть, тепер Антоніна - краща подруга Моніки. МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9780
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Они так далеко не помнят, две недели, максимум.
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оберегать журналистов от подачи неправильных материалов!
не похвалишь с утра бубочку, положит тебе сотрудник руку на плечо...твою руку...на твое плечо...и ты сам себе скажешь ай-яй-яй. громко скажешь с выражением !МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 668
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Замминистра внутренних дел также рассказал, что 24 октября 2019 г. состоялась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко. Источник: https://censor.net.ua/p3158149\\\\\\\\\\\\\
Во время встречи министр дал поручение Источник: https://censor.net.ua/p3158149\\\\\\\\\

И так дальше, дагагие, цк, тавагищи, цк, мы здесь собгались, цк, для того, цк, чтоб обсудить работу цк, ЦК, цк, КПСС, о проблеме надоев доярок, цк, на квадратный акр кукурузной муки, цк, для корма наших уважаемых(аплодисменты) цк, колхозников, флота, цк, танков и людей, цк(бурные аплодисменты), а сейчас я на начу, цк, выращивать эти, животные, цк, а в особенности, нет, не кукурузу - маис, цк, слава ЦК партии(оглушительные аплодисменты, кто-то падает от неизбытка спирта в органах, кого-то уносят с преизбытком чувств к Партии).

МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1392
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...с журналистами бороться ненадо! -- их надо покупать и продавать...
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что характерно, только Портнов заявил о намерении получить корочку "журнализда", что бы иметь прикрытие для проведения разведовательно-информационных мероприятий, так сразу аваков решил взять под крыло "журнаглистов", и толстый мопс по кличке Антонина, решил прогавкать об этом в Раде..
однако, синхронно работают Аваков с Порновым..
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Нужно б сказать Геращенку, что Цукерберг зобижает "журналиста".
МВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4271
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Какой только предлог не придумают, чтобы не увольнять мусоров и прокуроров
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...Известному фотографу запретили работать в зоне ООС на Донбассе: в сети разгорается скандалМВС системно гарантуватиме безпеку журналістів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4823
Известному фотографу запретили работать в зоне ООС на Донбассе: в сети разгорается скандал
Известному фотографу-документалисту, руководителю проекта AfterIlovaisk Максу Левину, который также был очевидцем событий в Краматорске весной 2014 года, отказали в аккредитации, необходимой для работы в зоне проведения операции Объединенных сил.

По словам Левина, причина - нарушения правил работы в зоне ООС. «Ну что зайчики, наконец! Я пять лет ждал, после Счастье, Лисичанска, Попасной, Иловайская, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны", что у меня заберут аккредитацию, чего уж там. Мы же там "незаконно" были», - пишет фотограф на своей страничке в соцсетях.

Макс Левин также сообщает, что он был в Золотом-4 - в районе разведения войск, куда приехала полицейская проверка.

«Не забывайте, где вы находитесь, - запомнил фразу полицейского (на заглавном фото). Действительно, извиняюсь. Войны уже нет, снимать там не нужно», - иронизирует фотограф и добавляет, что ждет официальное письмо с причинами отказа в аккредитации.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/339334-izvestnomu_fotografu_zapretili_rabotatj_v_zone_oos_na_donbasse_v_seti_razgoraetsja_skandal
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мляя, еще одни (журнашлюхи) Богом избранными себя возомнили..
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