 "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне ... Читаю в фб, що члени комітету нацбезпеки відвідали місця розведення військ в Золотому і Станиці Луганській. Колеги, у мене до вас питання - а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська і вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю. Ви ж так ставите під сумнів слова президента про розведення і безпеку цих місць", - написала вона.

Геращенко підкреслила, що в Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ.

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"Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках... Ми бували в Станиці і Золотому , в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей в броніках", - зазначила нардепка.

"Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїзні засідання. Смішно і соромно", - написала Геращенко.

Також вона нагадала "слугам народу", що бронежилет потрібен під час битви, виконання бойового завдання і, якщо безпосередньо перебувати в Водяному, Пісках, Широкиному, а не для селфі "миротворців".





Фото: Геращенко/Facebook