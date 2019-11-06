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Все про:Геращенко Ірина (951) Донбас (13524) Слуга народу (433)

 "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски. ФОТОрепортаж

Народна депутатка і співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко відреагувала на поїздку "слуг народу" на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Слуги і Донбас або д...не поїхало в турне ... Читаю в фб, що члени комітету нацбезпеки відвідали місця розведення військ в Золотому і Станиці Луганській. Колеги, у мене до вас питання - а навіщо ви нап‘ялили на себе броніки і каски? Для селфі воно може й красіво, але ж практично і політично - це анекдот. Там же розвели війська і вже не стріляють навіть снайпери, не говорячи про важку зброю. Ви ж так ставите під сумнів слова президента про розведення і безпеку цих місць", - написала вона.

Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 01

Геращенко підкреслила, що в Станиці тисячі мирних жителів щодня переходить КПВВ.

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Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 02

"Ви хоч подумали, як вони сприймають політиків з Києва в броніках... Ми бували в Станиці і Золотому , в Катеринівці десятки раз, але ніколи не виходили до людей в броніках", - зазначила нардепка.

Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 03

"Ви вже ВР перетворили на клоунаду, навіщо перетворювати на цирк свої виїзні засідання. Смішно і соромно", - написала Геращенко.

Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 04

Також вона нагадала "слугам народу", що бронежилет потрібен під час битви, виконання бойового завдання і, якщо безпосередньо перебувати в Водяному, Пісках, Широкиному, а не для селфі "миротворців".

Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 05
Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 06
Фото: Геращенко/Facebook

Д...не поїхало в турне: Ірина Геращенко висміяла слуг народу, які нап‘ялили на себе в зоні розведення бронежилети і каски 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158128
 
   
 Топ коментарі
 
Это еще что! Это быдло себе еще участников АТО за этот цирк оформит. Вот увидите.
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дурне поїхало в турне... "Д..не поїхало в турне": Геращенко высмеяла "слуг народа", поехавших в зону разведения в бронежилетах и касках - Цензор.НЕТ 7335

"Д..не поїхало в турне": Геращенко высмеяла "слуг народа", поехавших в зону разведения в бронежилетах и касках - Цензор.НЕТ 7075
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Ну, так ведь надо получить статус участника АТО! Землю дадут, скидку на жилуслуги, бесплатный санаторий.
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Зачьотний тродінг, респект (без уважухи).
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Одна уже ***********, и эта скоро **********
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Шоу -наше Все! Шоумен през, шоумен с выбитым зубом. А "трускавецким"-че?. Они шо, рыжие?
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о как) слуги урода в бронежилетах а местные хай так бегают
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Правильные броники с написьничками. Слугам в ВР причинное место ещё пригодится, чем они играться будут, если вдруг шо и снайпер попадёт именно туда.
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Она постоянно стоит на коленях.То перед гниломордым, то перед свинохряком.... Ей не привыкать. "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 1965 Жаль, что голова не квадратная- кружку пива неудобно ставить.... "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 5873
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Когда я увидела, как это ничтожество сдуру громыхнулось на колени, у меня был шок..Я даже представить себе не могла, что так можно пресмыкаться...
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Укроборонпром" прекратил производство патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм. - по приказу зе!лоха...
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Не трызди, соя
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Что, за такие высеры до сих пор платят? *********
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.Соя касабська бреше ...не дише ! Єдиний патронний завод був у Луганській обл ..який окупанти вже давно розкурочили та вивезли ! "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 679
Неувязочка: СБУ делом опровергла ложь Порошенко о Луганском патронном заводе • Портал АНТИКОР
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А что, ОБСЕ уже с себя поснимали броники?
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А что, народу в зоне разведения броники выдали? "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 9005
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Зачем тебе патроны, убогий? Ты собрался стрелять в наших людей, которые просто думают по-другому? Ты хочешь чтобы Зеленский строил патронные заводы и делал снаряды для убийства людей? Да ты просто неадекват! Ты наверное латентный порохобот и просто тет стебешься над нами. А нам нужен мир, улыбки и счастье, а не патроны и снаряды! "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 2104
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Хрен вам в глотку, щоб голова не хиталась. В гробу ми бачили таких "наших людей".
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Ну как же?... А поселХВиЦА, а поинстаграмиЦА?... "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 6752 "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 4986
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Боже, какие зеленые шмаркли ссыкуны, как и их припизидент Моника зебенина!
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Эта бикса всё больше становится похожа на Ганьку Хервам.
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Или на Богословскую. "Д..не поїхало в турне": Ирина Геращенко высмеяла "слуг народа", "напяливших" на себя в зоне разведения бронежилеты и каски - Цензор.НЕТ 7895
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Кто все эти люди, и почему среди них нет Богуцкой?
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у "боґуцкой" нервовий зрив від запланованого на Грудень путчу_Порошенка. Кажуть, сидить у бункері та не виходить навіть по хліб "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 2132
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вони не просто так поїхали пофоткатись - тепер згідно законодавства України вони всі отримають учасника бойових дій, так би мовити - АТОвці з усіма пільгами і надбавками.
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..Та неф ср.. "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 3934 .Там потрібно здається місяць на передку побувати .
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Завидует. То б она в брониках была бы )) Чмошница и подстилка всех. Новинского с ней запостите.
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На ирке-дырке не отметился только ленивый и импотент
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И что? Я тут вижу, как Ирина Геращенко стягивает Новинского с парламентской ложи. Отважная но слабая женщина пытается провести захват и бросить негодяя через плечо. А он подло цепляется за нее, мерзкий негодяй, бессовестный человек! "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 2823
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Только порошенковской шалашовке, стершей колени перед "мессийкой" и говорить про "дурнэ". "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 2444
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а шалави блаЗЄнського в наколінниках. Щоб не постирати перед "мєссійкой" коліна. Передбачливі "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 4827
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На фото ряженные инфантнильные людишки фейсбук_челы. Погнать их на ноль стадом, а кто не хочет, скулит в морду с кулака. Это максимум на что они способны - подчиняться. Слюнтяю бесхребетные заняли места в Раде и обслуживают интресы одного клана ну по сути чем они отличаются от донецких времен Януковича
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ты хотел сказать "ну по сути чем они отличаются от западенских времен Порошенко"? Как то целую веху в истории Украины пропустил. Те же ***** "интересы простого народа" обслуживали)))
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Marlbrough s'en va-t-en guerre ... ----- поїхало в турне
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Ирке-дырке, которая давно сошла на маргинес и прочно обосновалась в соевой выгребной яме, разумеется, виднее, как нормальным депутатам следует ездить на передовую. Тем более, что соевых гнид там никто не ждет
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Так это передовая была))))
Кацапа, я тобой не горжусь))
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из чьих-нибудь уст это и могло прозвучать как оскорбление или поучение, но только не из пасти этой шалавы свыночолого гетьмана. тут однозначно можно воспринимать как похвалу от давящейся злобой, завидующей суки
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Характерно, что соевый мародер набрал в свой гадюшник весьма характерных мадамов - ирку-давалку, ирку-звезду Хеллоуна, не говоря уже об хабалке-******* "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 8702
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и этот твой высер в спам, кацапа тупая)))
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Та да , каски и броники не есть прикол! Приколом бьіли фото Пепьі и Турча в данной амуниции , плюс с АВТОМАТАМИ и "Глоками" на поясе , не хватало только ручньіх гранат. Вот то бьіл пиар !
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"..а также сняться на фоне морской волны
с подругой, если нет жены,
одной рукой обняв её другой обняв штурвал..
..был там и я и на толпу глазея
с болью в душе понял я вещь одну,
чтобы не стать этаким вот музеем
в нужный момент лучше пойти ко дну..." (А. Макаревич)
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Як серпом по яйцям путінським слугам.
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Порошенко с Луценко на верхней картинке таки похожи)) Молодец!
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У Геращенко лучше получается падать головой на колени, поэтому Бог не дал ей ума говорить и думать. Там вообще то линия фронта! Даже на стройке в выходной день нужно ходить в каске. Инструкция *** безопасности!
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Люди поехали на линию разграничения, что им сказали, то и надели. А зачем Ира их высмеивает? Выставила себя просто дурой.

Есть масса фото, где Ира открыто лезет чуть ли не в штаны к Ющенко, но ведь депутаты не дают ей советы , как ей нужно защищаться, чтоб не повторился скандал Клинтона с Левински.
Геращенко так ничего и не поняла. Нужно служить Украине , а не царям ее возглавлявшим и не открытым врагам Украины типа мертведчук.
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а ірка "пєрєходноє красноє знамя" не сказала,чому ОБСЄ завжди в касках і броніках?це ще раз вказує на совковий менталітет нашої бидло-еліти,життя чужої людини для них нічого не варте...бравада,"грудь нараспашку",а прийшов час приймати державницьке рішення,захищати Крим,ось тут і всралися і просто віддали...хоч би зараз сиділо і не квакало...
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Почитал комменты и восхитился степени народной любви к соевым подонкам в целом и к ирке-давалке в частности
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Каким нужно быть тупым, чтобы сделать такой высер！😀 Это все равно, что смеяться над строителями, которые 'напялили' на себя каски на стройке. Есть форма экипировки для обектов повышенной Опасности. И вы можете сколько угодно ехидничать прорабу над формой одежды, но на обьект вы допущены не будете....😀😀😀😀
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Я думаю, что те один командир, в зоне своей ответственности, не позволит "туристам" находиться без защиты... ему лишние проблемы не нужны, а Ирка просто глупая дура "Д...не поїхало в турне": Ірина Геращенко висміяла "слуг народу", які "нап‘ялили" на себе в зоні розведення бронежилети і каски - Цензор.НЕТ 3979
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универсальная подстилка профессионалка херащенко, в очередной раз - отрабатывает орально))
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