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 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4567) Зеленський (3476) Конгрес США (323) США (5770) Трамп (2208) Сондленд (10)

 Опубліковано текст вітального листа Трампа Зеленському: "Хочу запросити вас на зустріч у Білому домі". ДОКУМЕНТ

Президент США Дональд Трамп у вітальному листі Володимиру Зеленському з нагоди його перемоги на виборах від 29 травня обіцяв Україні "непохитну" підтримку. Він також запрошував президента Зеленського в Білий дім, сказавши, що це запрошення є ознакою "відданості" США молодій демократичній державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Daily Beast, в розпорядження якого потрапила копія цього листа.

Опубліковано текст вітального листа Трампа Зеленському: Хочу запросити вас на зустріч у Білому домі 01

Читайте також: Посол США в ЄС Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою і розслідуванням проти Байдена

"США та Україна - вірні партнери, які працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, інтегрованої до євроатлантичної спільноти. Наше партнерство ґрунтується на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість реалізувати  свої демократичні права, вибирати свою долю і жити в мирі, - написав Трамп. - Успіх України є прикладом тріумфу демократії над відроджуваним деспотизмом. Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України непохитна".

Крім цього, в листі президент США запросив Зеленського зустрітися з ним у Білому домі, як тільки вони зможуть підібрати відповідний час.

Також читайте: У Конгресі опублікували стенограму свідчень експосла США в Україні Йованович у справі імпічменту Трампа

Водночас посол США в ЄС Гордон Сондленд повідомив, що після зустрічі з Трампом 23 травня за підсумками візиту на інавгурацію Зеленського, він залишив Білий дім з явним усвідомленням того, що президент США не був налаштований на діалог з Києвом.

"[Трамп] говорив про Україну на нашій зустрічі, але я думаю, що незабаром після цього він, по суті, направив беззастережне запрошення президенту Зеленському відвідати його в Білому домі. Лист мене трохи збентежив, тому що це абсолютно не відповідало позиції президента", - зазначив Сондленд у своїх свідченнях у справі про імпічмент Трампа.

Як з'ясувалося пізніше, візит Зеленського в США і надання військової допомоги Україні були пов'язані лише з одним - заявою Києва про розслідування щодо Джо Байдена і його сина.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

Тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа підтвердив, що американський президент особисто наказав призупинити надання Україні військової допомоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158109
 
 
 Топ коментарі
 
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Опубликован текст поздравительного письма Трампа Зеленскому: "Хочу пригласить вас на встречу в Белом доме" - Цензор.НЕТ 2145

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Уже майже зима на носі...
Когось посадили? Чи тільки бульбу весною?)))))
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Долго команда Зе! это письмо со словарем переводила Опубліковано текст вітального листа Трампа Зеленському: "Хочу запросити вас на зустріч у Білому домі" - Цензор.НЕТ 8053
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Опубликован текст поздравительного письма Трампа Зеленскому: "Хочу пригласить вас на встречу в Белом доме" - Цензор.НЕТ 2145

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Интересно, что письмо написано на английском, а не на украинском... Опубліковано текст вітального листа Трампа Зеленському: "Хочу запросити вас на зустріч у Білому домі" - Цензор.НЕТ 5195
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Долго команда Зе! это письмо со словарем переводила
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Дебіле, Зеленський, як і більшість українців володіють українською, англійсьою та російською, на відміну від вас - тупих кацапів, які і однієї свої добре не знають.
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Внизу Трамп попытался нарисовать большую счастливую семью ККК?
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Это как бы остатки крепостной стены Кремля и трёх её башен.
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ну, это типа " я в домике" Это ж пока этот штахетник нарисует сколько времени надо
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У Трампа новый заказ на очередного конкурента появился ...
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Уже майже зима на носі...
Когось посадили? Чи тільки бульбу весною?)))))
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С Трампом или без...Но Украина с Америкой.
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- Вам какой бланк, простой или поздравительный?
- А какой дешевле?
- Простой.
- Тогда мне простой.
- А у нас простых нет, только поздавительные!
- Хорошо! "Поздравляю тебя, Вова, ты балбес! Погода у нас хорошая..."
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Зелемойскому повезло, что Трамп не араб, а то бы письмо, которое вдруг всплыло, когда пошел разговор о шантаже Украины, было на арабском, из чистого уважения к Зелемойскому...
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подпись, да, как будто упал прической сначала в чернила, а потом на это пись.мо.

и это говорят те, шо в 91-м призывали оставаться рабами Москвы? в ВР Бушик-старшОй высрал то
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Чувак Трамп таки знайшов свою "американську мрію" і всього за 100$ в годину та ще і без жодних табу. А Моніка це ще та штучка... І на сопілці може гімн Америки просвистіти, і на роялі з однією клавішою арію Кармен збацати 😃
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Сейчас у свиноботов будут взрывы пуканов ! )
Как же так - президент США пригласил Зеленского посетить Белый дом ! И даже денег за это платить не надо ! И даже за забор не выставят через 6 минут совместных фотографий )
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Дурень ты! Теперь Трамп будет прикрываться вашим бубочкой, вызывать его, чтобы отмазаться от импичмента. А вы и рады, зебилы.
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И какой толк от этого приглашения?
Што один, что другой неудачные презы
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Роспись у трампа напомнила картины обезьян в зоопарке
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