 Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.
У межах проведення операції "Рубіж" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 ККУ країни було встановлено, що на території регіону здійснюється накопичення та реалізація товарів, ввезених в Україну поза митним контролем.
Побутова хімія, продовольчі та інші товари, ввезені на митну територію України подрібненими партіями за так-званою "схемою піджаків", у подальшому реалізовувались через підконтрольні організаторам незаконної діяльності торгові об’єкти та мережу інтернет за готівкові кошти без сплати податків.
На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями накопичення та реалізації вказаної продукції, за результатами яких з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання партію товарів, ввезених поза митним контролем, вартістю понад 7 млн грн, а також готівкові кошти в сумі 29 тис. 450 грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.
Триває слідство.
2.ввезенные на таможенную территорию Украины измельченными партиями по так называемой "схеме пиджаков"
3.в дальнейшем реализовывались через торговые объекты и интернет за наличные средства без уплаты налогов.
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