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 Суспільство, Фоторепортаж
  2025  9
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 Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області спільно із працівниками УСБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували схему ввезення в Україну товарів поза митним контролем та вилучили партію продукції, вартістю більше 7 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Рубіж" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 ККУ країни було встановлено, що на території регіону здійснюється накопичення та реалізація товарів, ввезених в Україну поза митним контролем.

Побутова хімія, продовольчі та інші товари, ввезені на митну територію України подрібненими партіями за так-званою "схемою піджаків", у подальшому реалізовувались через підконтрольні організаторам незаконної діяльності торгові об’єкти та мережу інтернет за готівкові кошти без сплати податків.

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На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями накопичення та реалізації вказаної продукції, за результатами яких з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання партію товарів, ввезених поза митним контролем, вартістю понад 7 млн грн, а також готівкові кошти в сумі 29 тис. 450 грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині 01
Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині 02
Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині 03
Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині 04
Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині 05

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158092
 
 
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блаЗЄнські казали, що СБУ має ловити шпигунів. А вони ловлять кока-колу Партію товарів, ввезених в Україну поза митним контролем, вартістю понад 7 млн ​​грн вилучено з незаконного обігу на Волині - Цензор.НЕТ 1664
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1.ввезенных в Украину вне таможенного контроля.
2.ввезенные на таможенную территорию Украины измельченными партиями по так называемой "схеме пиджаков"

3.в дальнейшем реализовывались через торговые объекты и интернет за наличные средства без уплаты налогов.
БРЕД !!!!!!! ПОНТЫ ДЛЯ ЛОХОВ НА ТЕЛЕВИЗОР.
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Налоги платят там, где их выгоднее платить, чем не платить. Или они непомерно большие. А взятки таможенникам, будут окупаться годами. Вывод: такая таможня враг государства и народа.
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Измельчения партий и ввоз не есть противозаконно. То что есть лазейка, не вина людей
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