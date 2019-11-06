 Нинішні та ексспівробітники Служби безпеки за $9 тис. незаконно прослуховували телефонні розмови, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, діючі ‒ технічно забезпечували зняття інформації.

Зазначається, що вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев’ять тисяч доларів США. Досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій фігурантів справи.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, фігуранти провадження затримані, приймається рішення щодо оголошення їм про підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.