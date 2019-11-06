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Все про:Правоохоронні органи (359) прослуховування (122) СБУ (4858)

 Нинішні та ексспівробітники Служби безпеки за $9 тис. незаконно прослуховували телефонні розмови, - СБУ. ФОТО

Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ припинили злочинну діяльність чинних і колишніх співробітників Служби, які незаконно прослуховували абонентів і збували отриману інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, діючі ‒ технічно забезпечували зняття інформації.

Зазначається, що вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев’ять тисяч доларів США. Досудове слідство встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій фігурантів справи.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, фігуранти провадження затримані, приймається рішення щодо оголошення їм про підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.

Нинішні та ексспівробітники Служби безпеки за $9 тис. незаконно прослуховували телефонні розмови, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158077
 
 
 Топ коментарі
 
А почему 9? Кто штуку ныкал, млять?! Нынешние и экс-сотрудники Службы безопасности за $9 тыс. занимались незаконной прослушкой телефонных разговоров, - СБУ - Цензор.НЕТ 8515
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это маркетинговый ход(9.99) от сбушников, они тоже вченые, книги читают
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Пусть ФБР займется СБУ. Толку никакого за пять лет.
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Какой толк мог быть раньше. Мы же типа к Западу движимся.
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То це зараз таке відбувається. Продає діючий співробітник.
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это маркетинговый ход(9.99) от сбушников, они тоже вченые, книги читают
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