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 Рейсовий автобус "наздогнав" вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 5 ранку на 100 км автодороги Київ-Харків унаслідок зіткнення рейсового автобуса і вантажного автомобіля "Мерседес" обидва транспортні засоби опинилися в кюветі. При цьому ніхто з автобуса не постраждав, тоді як водія вантажівки забрала швидка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, 62-річний водій автобуса Temza, імовірно, заснув, через що скоїв зіткнення з вантажівкою марки Mercedes, наїхав на відбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, і з'їхав у кювет.

Водій вантажівки, збивши відбійник з правого боку і з'їхавши в кювет, зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували.

32 пасажири і водій автобуса, на щастя, тілесних ушкоджень не зазнали.

Рейсовий автобус наздогнав вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли 01
Рейсовий автобус наздогнав вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли 02
Рейсовий автобус наздогнав вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли 03
Рейсовий автобус наздогнав вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли 04

Слідчо-оперативна група має встановити обставини цієї ДТП.

Також дивіться: Троє людей загинуло в ДТП на трасі "Львів-Луцьк". ФОТО

Рейсовий автобус наздогнав вантажівку на Харківській трасі і вилетів через зустрічну смугу в кювет: пасажири дивом уціліли 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158076
 
 
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заснув олень! І от не потрібно про дороги, були б ями не спав!
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Зараз почнуть верещати, що потрібно заборонити мікроавтобуси і газелі.

ЗІ. Знаю, що то не мікроавтобус. Але побачите - крики будуть.
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Нужен контроль того времени сколько водитель находится за рулём.
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Сори,прочитал как "российский" автобус!
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На этой дороге нет ни фогарей ни даже светоотражателей как за полтавой и дальше на запад.
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И это при одностороннем движении.Туман был,морось..
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