 В окупованому Донецьку відсвяткували російський "День народної єдності". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зі "святом" мешканців окупованого міста привітав ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". "У всіх нас спільне героїчне минуле і любов до Батьківщини. І тепер потрібно йти обраним шляхом разом з народом Росії", - заявив він.
Місцевий мобільний оператор "Фенікс", що працює на захопленому обладнанні компанії "Київстар", надіслав абонентам смс з привітаннями і запрошенням на "гуляння" в центрі міста. Але на площі Леніна все одно зібралося лише близько 3-4 тисяч осіб, переважно - пенсіонери та сім'ї з дітьми.
"Сірою листопадовою площею прогулювалися молоді актори - хлопці в косоворотках і дівчата в кокошниках, намагаючись веселити людей, а біля фонтану на площі поставили величезний самовар. Для корінних донеччан ця спроба створити традиційну "російську" атмосферу видається швидше комічною", - описують "свято" "Крим.Реалії".
На сцені виступали народні ансамблі. "Репертуар, природно, російський - балалайка і танці", - зазначає видання.
Тут же продавалися й вироби від місцевих умільців, які пройшли російський "стиль-контроль". Нарешті, можна було сфотографуватися на пам'ять у фотозоні з російськими орнаментами.
Напередодні "свята" вчителі у школах в обов'язковому порядку в межах "Уроків громадянськості" тиждень пояснювали дітям - що це за свято і в чому його суть.
"День народної єдності" відзначається в Росії з 2005 року. Це свято присвячене подіям 1612 року, коли Мінін і Пожарський вигнали з Москви сили Речі Посполитої.
"Но я успел в нее воткнуть
и там два раза провернуть
... ее кокошник"
Конечно будут , какие ж это кацапские гулянья да без блинов, боярышника и мордобоя ?...😜😂
Он с кем хотел "примиряться" , не с этими же уродами ?
Радует одно, что многие не вышли на эти кацапские гулянья, в основном дети и старые клюшки .
Теплится надежда , что некоторые уже прозрели и "руSSкий мир" уже не такой красочный как казался ...
Трудно будет освобождать территории с таким вот росиЯнским менталитетом , НО НАДО !
Эта Украинская земля и она должна быть в составе Украины, а любителей парашинского мира отправлять в "родную гавань".
Нужнотольконестрелять! Мыусталиотвойны.
Ога!
Следующий этап в их жизни - белые тапочки!
"спасибо", "братья"....
то есть из-за вас эта зараза окрепла?
гордитесьживите с этим.
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
Му-у-у, теперь для людей удаляет мои посты модератор, которому необходимо выставлять беларусов негодными и чтобы украинцы не знали историю действий кремля против национального возрождения, ему по душе только посты, которые искажают смысл цитат или статей, которые выгодны для зрады или для Кремля.
язык болтаетсяклавиатура скрипит
Можно еще конкурс - "Пить "боярку" не ртом" - победителю - построят сортир с унитазом и выдадут годовую подборку газетки "Правда" за 1937-й год.)
КОКОШНИК
Замужние женщины народов Приволжья носили схожие головные уборы. Они были двух основных типов: каркасные остроконечные типа «высокого кокошника», лопатообразные типа «сороки». Наиболее древним можно считать высокий головной убор на каркасе. У мари это «шурка» (от слова «шур» - рог, «шурка» - дословно переводится «рогатый»), у эрзи «панго», удмуртов «айшон», костромичей «наклон».
После того, как Екатерина ввела кокошники в обиход дворянок России, это стали считать «русским стилем». Этот «брэнд» затем продвигали художники-сказочники 19 века, а особо активно - в СССР после 1950 года. Дело дошло до откровенной глупости: в прошлом году власти РФ провели конкурс красоты в Крыму, где все девушки выходили на сцену в кокошниках. Но, простите, финно-угры никогда в Крыму не жили! Кокошников в Крыму никто никогда не носил до 2015 года! Устроители торжества пытались политически показать «русскую принадлежность Крыма», а на деле заявили, что Крым принадлежит финно-уграм…
"
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/36-2016/nerusskaya-russkaya-odezhda.html
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Так называемые «русские» и «восточнославянские» национальные женские головные уборы кокошник и сорока - никакие не «русские» и не «восточнославянские», а древние мордовские.
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/39-2017/zagadochnaya-soroka.html
Ну и напоследок-кто руководил этим так называемым "ополчением". Козьма Минин- крещеный татарин. Пожарский- по отцу русский, по матери татарин.
Перекрити все, відкрити коли попросяться на колінах. Досить свої хотелки розмінювати на життя нормальних українців.