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 В окупованому Донецьку відсвяткували російський "День народної єдності". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На честь російського державного свята оголосили вихідний, а на центральній площі міста влаштували "гуляння" з безкоштовними млинцями, балалайкою та актрисами в кокошниках.

Зі "святом" мешканців окупованого міста привітав ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". "У всіх нас спільне героїчне минуле і любов до Батьківщини. І тепер потрібно йти обраним шляхом разом з народом Росії", - заявив він.

В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 01

Місцевий мобільний оператор "Фенікс", що працює на захопленому обладнанні компанії "Київстар", надіслав абонентам смс з привітаннями і запрошенням на "гуляння" в центрі міста. Але на площі Леніна все одно зібралося лише близько 3-4 тисяч осіб, переважно - пенсіонери та сім'ї з дітьми.

В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 02В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 03

"Сірою листопадовою площею прогулювалися молоді актори - хлопці в косоворотках і дівчата в кокошниках, намагаючись веселити людей, а біля фонтану на площі поставили величезний самовар. Для корінних донеччан ця спроба створити традиційну "російську" атмосферу видається швидше комічною", - описують "свято" "Крим.Реалії".

В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 04

На сцені виступали народні ансамблі. "Репертуар, природно, російський - балалайка і танці", - зазначає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ", - в окупованому Донецьку підірвали вежу мобільного зв'язку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тут же продавалися й вироби від місцевих умільців, які пройшли російський "стиль-контроль". Нарешті, можна було сфотографуватися на пам'ять у фотозоні з російськими орнаментами.

В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 05

Напередодні "свята" вчителі у школах в обов'язковому порядку в межах "Уроків громадянськості" тиждень пояснювали дітям - що це за свято і в чому його суть.

"День народної єдності" відзначається в Росії з 2005 року. Це свято присвячене подіям 1612 року, коли Мінін і Пожарський вигнали з Москви сили Речі Посполитої.

Також дивіться: Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО



В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 06
В окупованому Донецьку відсвяткували російський День народної єдності 07


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158062
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, блины с лопаты будут?
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Мабуть в сотий раз говорю - тільки бетонна стіна висотою 10 метрів по периметру колючий дріт з напругою 10 кіловольт врятують Україну від цієї кацапської ЗАРАЗИ!!!
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Ох бы туда на полщадь парочку "Градов", а еще лучше разхерячить к черту этот Данецк со всей его полуживотной дичью без исключения.
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делается все на много проще, но дороже одного града. На 9е мая шарахнуть по параду "точкой У". И все высокопоставленные новороссы вместе с семьями какнут в лету, как класс. И всьо)))
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Відгородитись стіною, і нехай маринуються в своєму мірє.
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И по месту пуска тут же шарахнут : двумя точками.Своих не жалеешь, вояка....
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Ну, разве что по классику:

"Но я успел в нее воткнуть
и там два раза провернуть
... ее кокошник" В оккупированном Донецке отпраздновали российский "День народного единства" - Цензор.НЕТ 4504
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На всех придурков там 2 блина выдали.... какие лопаты для бомжей?
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) так там блины уже давно никто с масленицей и символом солнца не связывает. там блин, - аналог сьедобной коровьей лепёшки в перерывах между праздниками метания её на дальность и альтернативное валежнику средство отопления. "подари охапку сухих лепёшек пенсионеру".
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А ты статью не осилил прочитать ?
Конечно будут , какие ж это кацапские гулянья да без блинов, боярышника и мордобоя ?...😜😂
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це з цими потворами нас збирається "приміряти" бубочка?
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Так, більш того, з наших з тобою податків левова частина буде іти на відновлення домбасу. Як приклад міст у станиці луганській.
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Запорожье хотя город и ватный, но даже тут офигели от возведения этого моста. Особенно когда вспоминают про мосты которые строятся уже 15-й год.
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В оккупированном Донецке отпраздновали российский "День народного единства" - Цензор.НЕТ 6403Сивочола дупа, весь свій термін "карміл і підтримував "нарот дамбасса", а блазень, його наступник, впевнено продовжує його зрадницьку справу.
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А мыРолюбный план сыВочолого паРашенко уже не помнишь ?
Он с кем хотел "примиряться" , не с этими же уродами ?
Радует одно, что многие не вышли на эти кацапские гулянья, в основном дети и старые клюшки .
Теплится надежда , что некоторые уже прозрели и "руSSкий мир" уже не такой красочный как казался ...
Трудно будет освобождать территории с таким вот росиЯнским менталитетом , НО НАДО !
Эта Украинская земля и она должна быть в составе Украины, а любителей парашинского мира отправлять в "родную гавань".
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Хотел, не значит войска отводить, дурик.
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якщо на знімку ціни в рублях, то вони в комунізмі живуть
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Мабуть в сотий раз говорю - тільки бетонна стіна висотою 10 метрів по периметру колючий дріт з напругою 10 кіловольт врятують Україну від цієї кацапської ЗАРАЗИ!!!
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І чотириметровий рів з крокодилами і піраньями .
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Без блінов на лапатє празнік- нє празнік!
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ПОКАЖИ ЭТО СВОЕМУ КАСТРИРОВАННОМУ БОРОВУ ПЕТЕ!
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Синие палатки остались от регионообразовывавшей ПР
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Скоро такие же гуляния будут в Одессе и Харькове.
Нужнотольконестрелять! Мыусталиотвойны.
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Да, главное мост быстрее строить, и войска подальше отводить...
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Какое ж "наротное единства", если народ Домбаса разделили на две риспуплики? В оккупированном Донецке отпраздновали российский "День народного единства" - Цензор.НЕТ 2491
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До речі, а чому ці "республіки" не об'єднаються в "сАюз": "сАюз дАнєцкіх сАциалістічєскі рєспублік"?
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Там национальности разнятся: мамы - "донбасситки", а папы - в "ЛНР" - буряты, а в ДНР - чеченцы"...
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Надо выпустить альтернативный дизайн гривен с портретами воинов УПА, ВСУ и украинскими националистами. И только ими выплачивать пенсии на Донбассе.
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хворі люди..., спочатку лікувати, а потім вибори якісь там...
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Бабла на белые сапоги нет - девки одели белые гольфы
Следующий этап в их жизни - белые тапочки!
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Национальная "русская" обувь - лапти... Липовое лыко - белого цвета...
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на этом шоу не хватает только зе-президента с 95-кварталом. там самое место для них.
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"В 1612 году именно литвины-беларусы (а не поляки или жмуды) обороняли Кремль от татаро-финских банд Минина и Пожарского.\\\\\\\\\\\

"спасибо", "братья"....
то есть из-за вас эта зараза окрепла? гордитесь живите с этим.
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Люди холопского звания
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.
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Я тоже умею играть в игру на удаление комментариев. И к чему теперь твой вброс?
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Чота я тибя карова толкам нипайму. В окупованому Донецьку відсвяткували російський "День народної єдності" - Цензор.НЕТ 5638 Вроде я тебя не удалял. Или ты всем назло самоубился? Что ж, жаль, что довел до суицида. Если обидел чем, сори. Не хотел.
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Му-у-у, если тебе так понятно, а для людей я объясню, что лишнехромосомные не понимают русского языка, а в моём посте было чёткое указание на то, что обсуждается статья какого-то кремлёвского придворного летописца, а не то, что беларусы всегда стремятся к братству, или когда либо стремились, с Московией.
Му-у-у, теперь для людей удаляет мои посты модератор, которому необходимо выставлять беларусов негодными и чтобы украинцы не знали историю действий кремля против национального возрождения, ему по душе только посты, которые искажают смысл цитат или статей, которые выгодны для зрады или для Кремля.
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Не надо объяснять. Самоубился так самоубился, лежи себе тихонько. А то у тебя, как у советского политрука, три дня после смерти язык болтается клавиатура скрипит
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Как из психушки фото, а видео не смотрел т.к. там надо конкурс по скоростному набутылыванию. Победителю - позволят извиниться перед Кадыровым(два раза!) и лизнуть пятое ребро св. Паханаила Толстосумского("мощи")
Можно еще конкурс - "Пить "боярку" не ртом" - победителю - построят сортир с унитазом и выдадут годовую подборку газетки "Правда" за 1937-й год.)
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И эту онкологию Зеля хочет приштайнмаерить к Украине?
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Дамбас визначився.Чого Зєлєнський з своєю інтеграцією лізе? Каламутить нєокрєпші уми новоросів? Гроші треба вкладати в мінні поля, постійні високозахищені вогневі точки, високоточні керовані ракети, а не спонсорувати і піднімати матеріальний рівень населення "народних республік".Кому не вистачає територій може створювати партизанські загони і визволяти " рідну землю." Решту країни в цю авантюри вельми бажано не втягувати.
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а что это за бомжи на фотографиях?где рассвет руцького мира и процветания?
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Совок времен сталина хрущева в худших его проявлениях
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Что такое русский "деннь народного единства"? Это когда чуваши, мордва, удмурты, собираются вместе и орут, что они "РУССКИЯ-Я-Я-Я!!!"... А потом, нажравшись водяры, бьют друг другу морды, обзывая "чурками нерусскими"..........
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Ну да, схоже на день відмови від батьків та пращурів, їм не звикати.
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"Накануне "праздника" учителя в школах в обязательном порядке в рамках "Уроков гражданственности" неделю объясняли детям - что это за праздник и в чем его суть." - но так и не смогли
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и возникает (как мне кажется - не у меня одного) вопрос - и на фига реинтегрироваться с этими зверьками?
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Фу,какая мерзость,эти дуры молодые которые жили ещё в Украине и вдруг стали "руськими" одели кацапские красные сарафаны кокошники,предатели и малоросы вызывают только такие чувства,нет,не злоба а презрение и отвращение, вы и не русские и не украинцы ,вы существа без роду и племени,исконно русских и то больше уважение нежели к этим "новоиспеченным русским"
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"...
КОКОШНИК
Замужние женщины народов Приволжья носили схожие головные уборы. Они были двух основных типов: каркасные остроконечные типа «высокого кокошника», лопатообразные типа «сороки». Наиболее древним можно считать высокий головной убор на каркасе. У мари это «шурка» (от слова «шур» - рог, «шурка» - дословно переводится «рогатый»), у эрзи «панго», удмуртов «айшон», костромичей «наклон».
После того, как Екатерина ввела кокошники в обиход дворянок России, это стали считать «русским стилем». Этот «брэнд» затем продвигали художники-сказочники 19 века, а особо активно - в СССР после 1950 года. Дело дошло до откровенной глупости: в прошлом году власти РФ провели конкурс красоты в Крыму, где все девушки выходили на сцену в кокошниках. Но, простите, финно-угры никогда в Крыму не жили! Кокошников в Крыму никто никогда не носил до 2015 года! Устроители торжества пытались политически показать «русскую принадлежность Крыма», а на деле заявили, что Крым принадлежит финно-уграм…
"
http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/36-2016/nerusskaya-russkaya-odezhda.html
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говорят кокошник нужен был что б блохи во время обеда не падали в щи
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Если точно ,то кокошник заимствован у коми-пермяцких женщин.
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ЗАГАДОЧНАЯ СОРОКА

...
Так называемые «русские» и «восточнославянские» национальные женские головные уборы кокошник и сорока - никакие не «русские» и не «восточнославянские», а древние мордовские.

http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/39-2017/zagadochnaya-soroka.html



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Якщо донбасня вважає себе росіянами, чого пхаються в Україну?
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Город милионник, площадь ленина пришло 300 человек,охрана лоточники и пенсионеры которым есть нечего, праздник удался...
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Де місто міліоник, забудьте, звичайний райцентр ерефії,
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Будете здивовані, але суспільна думка схиляється до непотрібності повернення цих істот, годуйте їх самі.
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В 1612 году на московии шла борьба нескольких кланов. Да, в москвабаде, стоял гарнизон Речи Посполитой, так как официальным царем московии на то время был Владислав Ваза-сын польского короля и великого князя литовского. Из представителей каких народов(в современном понимании) состоял гарнизон Речи Посполитой? Перечислим по количественному составу: на первом месте беларусы, затем почти в равных долях украинцы, поляки, литовцы и немецкие наемники. Вместе с европейским гарнизоном из Кремля выгнали и московских бояр и даже будущего царя Михаила Романова. При этом многие беларусы(литвины) были казнены захватившей Кремль ордой, хотя им обещали жизнь в обмен на капитуляцию.
Ну и напоследок-кто руководил этим так называемым "ополчением". Козьма Минин- крещеный татарин. Пожарский- по отцу русский, по матери татарин.
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То це наші люди? А чому святкують свято окупанта? А чому там кацапські військові?
Перекрити все, відкрити коли попросяться на колінах. Досить свої хотелки розмінювати на життя нормальних українців.
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ждем коментарии этого видео от ОП Украины
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