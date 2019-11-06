 У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка. ДОКУМЕНТ

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Шість днів тому в мене була розмова з директором ДБР Романом Трубою в ефірі Радіо Свобода, йшлося про "справи Порошенка". Я тоді запитав, чи розуміє ДБР, що їхнє розслідування щодо захоплення кораблів у Керченській протоці фактично виходить з тієї ж версії, що й російське (що причиною інциденту була військова провокація з боку українського керівництва), і працює проти лінії МЗС України? Труба відповів, що ДБР поза політикою, за правовою допомогою до Росії вони не зверталися, слідство ведеться лише в Україні, і особливо наголосив, що українських моряків, які повернулися з полону, ні в чому не підозрюють ("ми не розслідуємо дії моряків, які перебували на кораблях, ми розслідуємо дії керівництва держави, яке віддавало відповідні накази, щоб кораблі туди були направлені"). "Добре, якщо це правда", - подумав тоді я. Хоча б матросів залишать у спокої", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

"Виявилося, зарано подумав. Цього тижня ми нарешті добралися до липневої ухвали про призначення судової експертизи в КНДІСЕ у цій справі. Призначив суддя Вовк з другої спроби, перший раз ту саму експертизу призначив суддя Матійчук, але її довелося переназначати, оскільки в той період провадження було взагалі закрито. Подробиці цієї історії з посиланнями на повні тексти рішень описав мій колега адвокат Ігор Головань тут. Восьмим питанням експертам пропонується вирішити, чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи призвели вони до тяжких наслідків. Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він має бути готовий прийняти будь-яку відповідь на нього. А керівник слідчого не має робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою", - додав адвокат.

"До речі, у ФСБ Росії дуже схожу експертизу щодо Керченської справи провели ще в червні. Вона саме підтвердила всі підозри ДБР: моряки й інші невстановлені українські особи справді були в усьому неправі, а російські прикордонники - праві. Тож, може, щодо відмови від правової допомоги з боку Росії ДБР теж ще передумає. Як казали в одному старому кіно, "це може бути початком красивої дружби", - резюмував Новіков.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.