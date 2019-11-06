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 Політика України
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Все про:Азовське море (1215) Новіков (92) Порошенко (9847) Труба (169) ДБР (603)

 У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка. ДОКУМЕНТ

Розслідування ДБР щодо захоплення кораблів у Керченській протоці фактично виходить з тієї ж версії, що й російське - що причиною інциденту була військова провокація з боку українського керівництва.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

"Шість днів тому в мене була розмова з директором ДБР Романом Трубою в ефірі Радіо Свобода, йшлося про "справи Порошенка". Я тоді запитав, чи розуміє ДБР, що їхнє розслідування щодо захоплення кораблів у Керченській протоці фактично виходить з тієї ж версії, що й російське (що причиною інциденту була військова провокація з боку українського керівництва), і працює проти лінії МЗС України? Труба відповів, що ДБР поза політикою, за правовою допомогою до Росії вони не зверталися, слідство ведеться лише в Україні, і особливо наголосив, що українських моряків, які повернулися з полону, ні в чому не підозрюють ("ми не розслідуємо дії моряків, які перебували на кораблях, ми розслідуємо дії керівництва держави, яке віддавало відповідні накази, щоб кораблі туди були направлені"). "Добре, якщо це правда", - подумав тоді я. Хоча б матросів залишать у спокої", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після того як моряків вирвали з російської в'язниці, їх тягають на допити в Україні, - адвокат Головань

"Виявилося, зарано подумав. Цього тижня ми нарешті добралися до липневої ухвали про призначення судової експертизи в КНДІСЕ у цій справі. Призначив суддя Вовк з другої спроби, перший раз ту саму експертизу призначив суддя Матійчук, але її довелося переназначати, оскільки в той період провадження було взагалі закрито. Подробиці цієї історії з посиланнями на повні тексти рішень описав мій колега адвокат Ігор Головань тут. Восьмим питанням експертам пропонується вирішити, чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи призвели вони до тяжких наслідків. Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він має бути готовий прийняти будь-яку відповідь на нього. А керівник слідчого не має робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою", - додав адвокат.

"До речі, у ФСБ Росії дуже схожу експертизу щодо Керченської справи провели ще в червні. Вона саме підтвердила всі підозри ДБР: моряки й інші невстановлені українські особи справді були в усьому неправі, а російські прикордонники - праві. Тож, може, щодо відмови від правової допомоги з боку Росії ДБР теж ще передумає. Як казали в одному старому кіно, "це може бути початком красивої дружби", - резюмував Новіков.

У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка 01

У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка 02

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158059
 
   
 Топ коментарі
 
та кажуть наша прокуратура і рашкіна разом над цією справою працюють.
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"Ольгинские" опарыши воспряли при упоминании Порошенка.
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Все потому, что надо было щемить всю эту ватную мразь в Украине. Объявить настоящее военное положение на пару лет, закрыть границы, выгнать в лес кацапских дипломатов и готовиться к большой войне. Язва на теле и абсцесс никогда не заживают без хирургических методов.
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Я согласен, что Петро Алексеевич сглупил. Нужно было объявлять военное положение, а не играть в демократию. Видно он на столько любит Украину, что не стал админ ресурсом делать себе вторую каденцию или просто испугался...
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обосрався пеця, бо йому сддам хусейн став снитися
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Поверь, он сейчас жалеет, что не ввел ВП. Очень жалеет. Он не думал, что зебилизм настолько прогресирует...
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он жалеет, что мало урвал, а мало урвал потому, что думал эти лохи все прохавают и все простят ему на фоне лживого патриотизма. я уже много раз писл, что ему нужно было делать, что б стать вечным царем, но он про липецк думал, и естествено, об участи проигравших в войне царей, а за жизнь свою никчемную он боится не менее ялынковича
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Прочитай еще раз то что ты написал) Ты веришь в этот бред на полном серйозе?
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для тебе бред, для мене реаліїї. ти ще скажи що його синок воював, не був під охороною спецполку заа 1000 км від передка. продовжуй цілувати свого царя і далі
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А при чем тут его сын? Он чо поехал туда УБД получить для льгот и что б в маршрутке бесплатно ездить? У бати шеколадная империя, он вообще мог туда не ехать. Смешной ты Пихто...
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За 1000 км от фронта, это во Львове что-ли? Зебил, хватит бухать!
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це після того, як тобі наснився Муарам Каддафі з дрючком в дупі?
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Краще б петін адвокат переймався злісним ігноруванням петьою викликів петі на допит до слідчих ДБР.. Чесна , мужня й законослухняна людина - не буде уникати допитів в ДБР.
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Та ви шо? Отак прямо й уникає? І шо, труба не влаштував шоу з затриманням і примосувою доставкою на допит? Це ж треба?
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пецін адвокат! пеця уже і перднуть без аблакта боїться?
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всем ЗЕбобикам:

"Моряки подельники Мародера в провокации против России по пересечению границ России.
Они выполняли преступный приказ, как минимум...."
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"Ольгинские" опарыши воспряли при упоминании Порошенка.
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Может у них один и тот же руководитель и фамилия его не Труба?
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Клован бы Историю Французской Революции поучил бы как то как тех кто делал революцию поедала сама револючия... а тех кто поедал революционеров съели якобинцы потом Термидора реакионная контрреволюция, потом опять пришла монархия не на долго... доколе в стране не Появился Диктатор Наполеон генерал самозванец объявивший себя Ампиратором...и приведший страну к взлету.. и позорому поражению и краху...
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Операция ФСБ-«клоун»,и слуги рашистов
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с новымилицами это могут быть те самые следователи
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так пэдра клоун или слуга рашистов? Врядли он настолько тупой, что не понимал, чем этот поход может закончится.
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***** он и есть *****. для клоуна он слишком не смешной.
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Розрахунок і ризик виявився взваженим і цілком виправданним. Дивимось на кінцевий результат!
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Все он прекрасно понимал. В том числе и то, что выборы ему не выиграть.
Потому и задумана была эта провокация. Просто подставил ребят в надежде ввести военное положение и на время отменить выборы.
Спасибо ВР предыдущего созыва, какой бы она не была. Депутаты мигом раскололи этот финт ушами. Да там, собственно, все белыми нитками шито было. Только слепой не понял, что к чему.
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Цей похід розкрив всьому світу справжню участь кацапстана в військовій агресії. Цей похід дозволив засудити кацапстан і ***** рішенням міжнародного морського трибуналу і посилити санкції. Цей похід завдав велику шкоду міжнародному іміджу кацапстана і не приніс, в результаті, жодних втрат Україні!
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В Гуантанамо, вместе с его марионеткой Моникой! Хряка ж Беней кличут?
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Второй раз "Цензор" публикует бредни этого ненормального. Для чего?
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для того щоб зелєбобам було де і на кому відігратись за розчарування від Зелі.
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так "дело о провокации Президента Порошенко против России" все же есть.
И заведено оно по заяве Портянки

вот морячки и пойдут за "соучастие"
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Скоріше за все підуть за злочини слідчі, слідчі судді та сам труба за признання Криму російським, бо це наша територія і що там роблять кацапські прикордонники, що там робить їх авіація і чому перекрили прохід нашим кораблям у наших водах?
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Кто больше заплатит, того и публикуют, это же "Цензор".
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та кажуть наша прокуратура і рашкіна разом над цією справою працюють.
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Такой уговор их передачи, дело в кацапии никто не закрывал и оно продолжается.
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Х"йло затеяло операцию по спасению жирного Лолиты, но что-то пошло не так. Зеленский конечно не оправдал надежд, но кондитера с его хитрыми схемами точно никто больше не хочет.
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На расее,и расеяне с укргражданством. Они бояться одного имени П.Порошенко.
И ненавидят больше,чем С.Бандеру.
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Вы знаете, Гитлером в 39-м тоже пугали народ, а по-тихому Сталин с ним в десна целовался. Петя свой в доску - свой липецкий свечной заводик так и не продал. Бережет на всякий пожарный.
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о буде хохма, коли україна заб'є на рекомндації "пртнерів" нге трогати бригу, і пецю відправлять в гаагу!
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в гаагу?? заб'є на рекомндації "пртнерів"???
раздвоение ???? надо выбрать что то одно..))) как раз партнеры то в гааге )))
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Печально, что за все эти, так называемые, экспертизы, которые к тому жк не отвечают упк, платим мы, что бы зебилы ответили на вопрос имели ли право украиеские моряки с одного украинского порта через чвои пограничные водя приплыть в друной украинский порт. Зебилоиды,или Крым уже не Украина?
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я надеюсь ты - гражданин Украины? На вопрос "чей Крым?" ответишь, что он - украинский? Тогда почему бы тебе не походить по Севастополю с украинским государственным флагом? Имеешь ведь полное право?
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оккупация территорий это одно, аннексия проливов - другое. хотя и то и то уголовщина.
так что никаких претензий к Порошенку насчет этого быть не может. вот если бы второй раз отправил с "не стрелять и не провоцировать" тогда - да.
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не переворачивайте с ног на голову. Сначала был первый поход, который прошел тихо и гладко, потому, что мы заранее подали запрос на разрешение и кацапы нас спокойно пропустили. Второй раз поперли буром, прекрасно зная, что кацапье будет реагировать. Иначе как провокацией это не может считаться ничем иным. Об этом свидетельствует и реакция мировой общественности. точнее - почти полное ее отсутствие.
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Був перший проход, иав бути другий і тисячний. Кацапи агресор. Це наша територія і ми маємо вілтьно проходити. Навіть, якщо би так стаося, що то територія не наша, а турецька, чи американська, ми всеодно маємо право вільного проходу, бо протоки мають бути доступними всім. А саме головне, що відкрили стрільбу кацапи у нейтральних водах. Як не крути - пірати і агресор РФ.
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Отсутствие реакции - санкции за этот инциндент?
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Есть понятие "де-юре", по которому Крым несомненно украинский, и понятие де-факто, по которому Крым и его приграничные воды временно оккупированы кацапней. Отрицать "де-факто" все равно что отрицать реальность.
Без очков видно - Порох планировал отправить моряков на заклание, чтобы рашисты открыли огонь и мир увидел кровь и смерти украинских военнослужащих. Причем не от пуль "ихтамнетов", а от кадровых и официальных российских пограничников. Хотел бы "просто пройти в Азов" - делали бы все также, как раньше - обратились бы в Керчь, получили разрешение и т.д. Соевые не любят вспоминать, как рашисты перед этим пропустили суда ВСУ.
А будь среди моряков погибшие - так и мир бы ужаснулся и пороху дали бы ввести полноценное ВП. А когда их просто ранили и захватили - так для соевых это была катастрофа, и мир вяло отреагировал, и Рада не повелась на его план перенести выборы
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чето как-то мир пропустил 10-15к убитых Х#йлом украинцев влегкую, а на жителей территорий бывшей рф вообще насрали.
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Я поэтому и написал выше про кадровых и официальных российских пограничников. Миру лучше поверить в сказки *****, что ихтамнет. И совсем бы другая картинка была, если бы моряков убивали под триколором с российских кораблей.
Иначе такой же вопрос можно задать и почившей соевой команде - почему убийство 10-15к украинцев не стало поводом для ВП, а захват - стал
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А от це вже державна зрада у чистому вигляді.
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Она свершилась когда мацква не выполнила решение трибунала, а Украина обменяла своих граждан как бандитов. Благими намерениями выстлана дорога в АД.
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А теперь Столтенберг с ними даже встречаться не захотел.
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Они другого не умеют, что вы от них хотите? Тем более у нас сейчас такой тренд, миру - мир, мышебратья, смотри "сватов" и не вякай...
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А че неправильно пишет в выделенном желтым тексте?
Для целостности проверки понятно шо нужно проверить всю цепочку приказов.

Но только вот катера шли нашими и нейтральными водами, а нападение было уже когда сваливали в нейтральных, так что и проверку незачем делать, это да. Короче хитро маскируются. б*же, Главком отдал законный приказ про перебазирование, а на группу совершили нападение пираты(государственные), вот и все.
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вот как раз от признания того государства пиратом зеля и спасает пукина ))))
и обмен был только ради этого...
что может быть луЧЧе УКРАИНСКОГО обвинения моряков и руководства в провокации против раши??
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Нет,не все! Обменяв моряков как уголовников,нарушивших МОРСКУЮ ГРАНИЦУ РФ,Зенелох согласился с терводаами РФ в Крыму.
Снял с пакета морских санкций ху&ло.
Ну и пгочие мелкие брызги.
Главное - сделал первый шаг к признанию Крыма территорией РФ. Осталось еще 2 шага.
Из 3 им запланированных.
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Там хто пише за провокацію, відповідаю. Коли рекетіри заблокували Вашу квартиру, то Ви втікаєте і від неї відмовляєтеся, чи йдете в поліцію?
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в поліцію!!11
Правда на місці поліції - товстий сміхотун, котрий приймає вашу заяву і дає вам льодяник - на, смокчи, а рука зламана і так заживе, ну ок, на тобі ше "зеленку".....(медичну У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка - Цензор.НЕТ 3708 )
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"Щоб тя гівно доганяло"©
«..., - адвокат Порошенко.» - скучно, неинтересно и неактуально. Гораздо веселей бы было:
«..., - надзиратель Порошенко.»
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А как иначе?! Обменяв моряков ЗенеЛох согласился
1. Терводы Крыма являються терводами РФ.
2. Мряки остаються под судом РФ,с обязанноатью являться в суд.
3. После вынесения приговора/не явки,обьявляються в международный розыск с подачей требования на экстрадицию по уголовной стататье.
А как могут работать следователи,если их обменяли как уголовных преступников?
Второе требование РФ исходит из УЖЕ свершившихся фактов. После выполнения этих дуух пунктов,как свершившихся фактов,вырастает третий - признание Крыма тер РФ.
В следующий раз обращаться в Морской трибунал смысла не будет.
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За ненавистю до Порошенка не помічають, як зливають суверенітет держави в якій самі падли працюють і отримують зарплатню і всі блага. Світ перевернувся. То які ж вони юристи, а можливо юристи, тільки якої держави. А можливо вони перевірять і все буде нормально і не потрібно бігти попереду паравоза. Невже всі кончені?
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Порохоботы, а ничего что Новиков - РОССИЙСКИЙ адвокат и вмешивается в Правосудие Украины? И есть вопрос, почему россиянин защищает украинского вора и мародера в Украине? Вор так боится украинцев?
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Конечно боится. Ему место за решёткой ! А лучше - вообще повесить Порося на Майдане.
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Чё то написанное в статье не совсем коррелирует с текстом из приведённого документа. И если вспомнить что 2014г за такое судили у нас мобилизованных, то почему к сдавшимся морякам должно быть по другому?
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Кто платит - тот и заказывает музыку. А если музыка в двух разных местах одинаковая, значит, и заказчик и плательщик в обоих случаях один и тот же.
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Если сейчас морякам не поставить указанные вопросы, то завтра адвокаты Порошенко будут трубить , что не исследованы ВСЕ обстоятельства дела. И почему адвокат Порошенко с таким рвением взялся за защиту моряков? Моряки его уполномочивали? Достаточно странная позиция.
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Прикольно. Адвокат Надюхи Савченко, которую мальдивско-хряковая власть кинула в тюрягу, а порохоботы сделали из нее врага Украины и "руку пуйла" теперь адвокат мародера. Совпадение? Не думаю
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Какая может быть провокация военная,если мы плыли своими водами в своей стране? Или следователи уже считают Крым и пролив ордынскими !?
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кремлевского шпиона мародера лолиту парашенка под Трибунал
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"В деле моряков...адвокат Порошенко"_______________голуба! занимайся своим "пациентом" - ему и тебе скоро будет совсем не до "моряков"!
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