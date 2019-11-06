 У справі моряків українські слідчі копіюють дії російських слідчих, - адвокат Порошенка. ДОКУМЕНТ

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.
"Шість днів тому в мене була розмова з директором ДБР Романом Трубою в ефірі Радіо Свобода, йшлося про "справи Порошенка". Я тоді запитав, чи розуміє ДБР, що їхнє розслідування щодо захоплення кораблів у Керченській протоці фактично виходить з тієї ж версії, що й російське (що причиною інциденту була військова провокація з боку українського керівництва), і працює проти лінії МЗС України? Труба відповів, що ДБР поза політикою, за правовою допомогою до Росії вони не зверталися, слідство ведеться лише в Україні, і особливо наголосив, що українських моряків, які повернулися з полону, ні в чому не підозрюють ("ми не розслідуємо дії моряків, які перебували на кораблях, ми розслідуємо дії керівництва держави, яке віддавало відповідні накази, щоб кораблі туди були направлені"). "Добре, якщо це правда", - подумав тоді я. Хоча б матросів залишать у спокої", - заявив він.
"Виявилося, зарано подумав. Цього тижня ми нарешті добралися до липневої ухвали про призначення судової експертизи в КНДІСЕ у цій справі. Призначив суддя Вовк з другої спроби, перший раз ту саму експертизу призначив суддя Матійчук, але її довелося переназначати, оскільки в той період провадження було взагалі закрито. Подробиці цієї історії з посиланнями на повні тексти рішень описав мій колега адвокат Ігор Головань тут. Восьмим питанням експертам пропонується вирішити, чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи призвели вони до тяжких наслідків. Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він має бути готовий прийняти будь-яку відповідь на нього. А керівник слідчого не має робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою", - додав адвокат.
"До речі, у ФСБ Росії дуже схожу експертизу щодо Керченської справи провели ще в червні. Вона саме підтвердила всі підозри ДБР: моряки й інші невстановлені українські особи справді були в усьому неправі, а російські прикордонники - праві. Тож, може, щодо відмови від правової допомоги з боку Росії ДБР теж ще передумає. Як казали в одному старому кіно, "це може бути початком красивої дружби", - резюмував Новіков.
Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.
Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" - були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за обвинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.
Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи щодо них в Росії закрито не було.
"Моряки подельники Мародера в провокации против России по пересечению границ России.
Они выполняли преступный приказ, как минимум...."
Потому и задумана была эта провокация. Просто подставил ребят в надежде ввести военное положение и на время отменить выборы.
Спасибо ВР предыдущего созыва, какой бы она не была. Депутаты мигом раскололи этот финт ушами. Да там, собственно, все белыми нитками шито было. Только слепой не понял, что к чему.
И заведено оно по заяве Портянки
вот морячки и пойдут за "соучастие"
И ненавидят больше,чем С.Бандеру.
раздвоение ???? надо выбрать что то одно..))) как раз партнеры то в гааге )))
так что никаких претензий к Порошенку насчет этого быть не может. вот если бы второй раз отправил с "не стрелять и не провоцировать" тогда - да.
Без очков видно - Порох планировал отправить моряков на заклание, чтобы рашисты открыли огонь и мир увидел кровь и смерти украинских военнослужащих. Причем не от пуль "ихтамнетов", а от кадровых и официальных российских пограничников. Хотел бы "просто пройти в Азов" - делали бы все также, как раньше - обратились бы в Керчь, получили разрешение и т.д. Соевые не любят вспоминать, как рашисты перед этим пропустили суда ВСУ.
А будь среди моряков погибшие - так и мир бы ужаснулся и пороху дали бы ввести полноценное ВП. А когда их просто ранили и захватили - так для соевых это была катастрофа, и мир вяло отреагировал, и Рада не повелась на его план перенести выборы
Иначе такой же вопрос можно задать и почившей соевой команде - почему убийство 10-15к украинцев не стало поводом для ВП, а захват - стал
Для целостности проверки понятно шо нужно проверить всю цепочку приказов.
Но только вот катера шли нашими и нейтральными водами, а нападение было уже когда сваливали в нейтральных, так что и проверку незачем делать, это да. Короче хитро маскируются. б*же, Главком отдал законный приказ про перебазирование, а на группу совершили нападение пираты(государственные), вот и все.
и обмен был только ради этого...
что может быть луЧЧе УКРАИНСКОГО обвинения моряков и руководства в провокации против раши??
Снял с пакета морских санкций ху&ло.
Ну и пгочие мелкие брызги.
Главное - сделал первый шаг к признанию Крыма территорией РФ. Осталось еще 2 шага.
Из 3 им запланированных.
Правда на місці поліції - товстий сміхотун, котрий приймає вашу заяву і дає вам льодяник - на, смокчи, а рука зламана і так заживе, ну ок, на тобі ше "зеленку".....(медичну )
«..., - адвокат Порошенко.» - скучно, неинтересно и неактуально. Гораздо веселей бы было:
«..., - надзиратель Порошенко.»
1. Терводы Крыма являються терводами РФ.
2. Мряки остаються под судом РФ,с обязанноатью являться в суд.
3. После вынесения приговора/не явки,обьявляються в международный розыск с подачей требования на экстрадицию по уголовной стататье.
А как могут работать следователи,если их обменяли как уголовных преступников?
Второе требование РФ исходит из УЖЕ свершившихся фактов. После выполнения этих дуух пунктов,как свершившихся фактов,вырастает третий - признание Крыма тер РФ.
В следующий раз обращаться в Морской трибунал смысла не будет.