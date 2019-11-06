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 Троє людей загинуло в ДТП на трасі "Львів-Луцьк". ФОТО

Три людини загинули в ДТП у Львівській області на трасі "Львів-Луцьк".

Про це повідомляє Націоналіція області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася близько 19:30 вечора 5 листопада між селами Сабанівка і Стоянів у Радехівському районі Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі "Шкода Рапід", яким керував 32-річний мешканець міста Луцьк Волинської області та "Сітроен Кроссер", за кермом якого перебував 30-річний житель одного з сіл Кам’янка-Бузького району. Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів "Шкоди", мешканці міста Луцьк віком 34 та 38 років, від отриманих травм померли на місці події. Водій "Сітроена" з тілесними ушкодженнями госпіталізований", - повідомили в поліції.

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Троє людей загинуло в ДТП на трасі Львів-Луцьк 01

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158044
 
 
 Топ коментарі
 
Українські дядьки зовсім не вміють кермувати. Від слова зовсім ! Бьються, як Великодні яйця. Вбивають себе, дітей, жінок, пасажирів, перехожих. треба бути ким, щоб перекинутись з 4-х коліс? обо врізатись в стоячу перешкоду ?! Краще б на фронт пішли - там би навчились швидко цінувати життя...
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шкода рапід не трапляється в бляхах. просто мабуть були не пристібнуті пасами безпеки або обставини аварії були для шкоди гірші. у сітроена по фото значні ушкодження але фронтальні, тобто в найміцнішій частині авта, якщо шкода зазнала удару в бік або задню частину - там ситуація ще гірша, та й ступінь тяжкості травм водія сітроена не вказано, можливо він теж в тяжкому стані..
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Ну вот, в ситроене сработали подушки... а шкода видимо бляха, раз никто не выжил...
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шкода рапід не трапляється в бляхах. просто мабуть були не пристібнуті пасами безпеки або обставини аварії були для шкоди гірші. у сітроена по фото значні ушкодження але фронтальні, тобто в найміцнішій частині авта, якщо шкода зазнала удару в бік або задню частину - там ситуація ще гірша, та й ступінь тяжкості травм водія сітроена не вказано, можливо він теж в тяжкому стані..
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не факт, що поспішав, раз їхав швидко. Ця дорога практично нова, дозволяє їхати швидко.
Швидкість, темрява, опади, "молодо-зєлєно", ******* авто та адреналін в сукупності, швидше за все, зробили свою чорну справу.
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Зло України-нігілісти, що не поважають законів, правил, себе та інших.
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Українські дядьки зовсім не вміють кермувати. Від слова зовсім ! Бьються, як Великодні яйця. Вбивають себе, дітей, жінок, пасажирів, перехожих. треба бути ким, щоб перекинутись з 4-х коліс? обо врізатись в стоячу перешкоду ?! Краще б на фронт пішли - там би навчились швидко цінувати життя...
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естественный отбор 21 века. выживет тот, кто на фуре.
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"По данным полиции, авария произошла около..."

По данным грамматики произошла не авария, а катастрофа
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