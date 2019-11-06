EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  3969  44
Все про:замах (285) Нацполіція (8455) Харківщина (802) активіст (212)

 Невідомі стріляли в авто активіста на Харківщині, - поліція. ФОТО

Поліція розслідує факт стрілянини по автомобілю активіста в Великобурлуцькому районі. Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 5 листопада о 21:30 до чергової частини Великобурлуцького відділення поліції надійшла інформація від місцевого жителя. Він повідомив про те, що поблизу села Підсереднє на ґрунтовій дорозі невідомі з автомобіля здійснили кілька пострілів по його автомобілю.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Великобурлуцького відділення поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті. ФОТО

Нині співробітники поліції здійснюють огляд місця події та встановлюють усі обставини. Особовий склад відділення орієнтований на розшук осіб, причетних до стрілянини.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Невідомі стріляли в авто активіста на Харківщині, - поліція 01
Невідомі стріляли в авто активіста на Харківщині, - поліція 02

Також дивіться: Невідомі обстріляли автомобіль і будинок голови ОТГ на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3158012
 
 
 Топ коментарі
 
Может это не активист даже. Из статьи никак не понятно, кто это. Местный мужик какой то. Может из-за бабы поругались, нажравшись накануне
 показати весь коментар
 
У бандюков стволи есть по умолчанию, а честним гражданам низзя...
 показати весь коментар
 
Харьківська гопота щось активізувалася. Багатенько стрільби за останні тижні.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Может это не активист даже. Из статьи никак не понятно, кто это. Местный мужик какой то. Может из-за бабы поругались, нажравшись накануне
 показати весь коментар
 
 
Нє.Ну якщо серед ночі на гульки до дівок поїхав-то досить таки активний !
 показати весь коментар
 
Іноді я теж у Києві по ночах чую постріли, а іноді про це пишуть. Також регулярно відбувається псевдомінування метрополітену. Хоч когось зловили з таких злочинців?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Ахтивісти" щось не поділили з "витиранами". Неизвестные стреляли в авто активиста на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4478
 показати весь коментар
 
 
У бандюков стволи есть по умолчанию, а честним гражданам низзя...
 показати весь коментар
 
 
Я со стволом ходил лет 20.И поверь-сейчас на оружие не могу смотреть без отвращения.
 показати весь коментар
 
Ну,то таке.Я в ментовке работал лет 20 и сейчас на стволы не могу смотреть без отвращения.Ничего хорошего в оружии нет.Тебя бы заставлять каждый месяц стрелять в тире,когда каждая ***** поворачивает ствол через тебя в случае осечки)А у меня это было 2 раза-девушки у нас тоже работали))Приходилось валится на пол.
 показати весь коментар
 
У кожного власне відношення до оточуючих предметів. Я наприклад, не люблю чай в пакетиках і не п'ю. Тому, розумію вас. Не подобається зброя- не носіть. У нас країна демократична, ніхто вас не примушує але й забороняти іншим тим, хто має протилежну думку, ви не маєте права.
 показати весь коментар
 
Активиста чего, какого движения?
Сколько можно так писать?
 показати весь коментар
 
 
Активисты какие то, лишь бы не работать, титушки.
 показати весь коментар
 
 
Харьківська гопота щось активізувалася. Багатенько стрільби за останні тижні.
 показати весь коментар
 
 
Пока с рашей на границе будет сито ,будет еще хуже
 показати весь коментар
 
Хай не боїться, у нас самий добрий, та розумний мінвстр рюкзаков. Дасть команду орлам і ******** і більше стріляти не будуть. Їх мабуть уже відшуками, то так полякали, щоб не лізли в "державні" справи і не мішались під ногами.
 показати весь коментар
 
Активистов развелось - стрельнуть некуда.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору