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 Співробітники СБУ затримали слідчого Святошинського управління поліції за вимагання $3 тис. хабаря. ФОТО

5 листопада співробітники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ провели операцію із затримання слідчого Святошинського УП ГУ НП в м.Києві, який вимагав хабар у розмірі 3 тисяч доларів за "вирішення питання".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в СБУ.

"5 листопада 2019, співробітники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України за участю ДВБ НП України припинили протиправну діяльність слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, який вимагав від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за ненакладення арешту на майно останнього. Зараз тривають першочергові слідчі дії", - зазначило джерело в СБУ.

СБУ провела операцію у якій зловмисника затримано "на гарячому", безпосередньо в момент отримання хабаря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР. ФОТО

Співробітники СБУ затримали слідчого Святошинського управління поліції за вимагання $3 тис. хабаря 01
Співробітники СБУ затримали слідчого Святошинського управління поліції за вимагання $3 тис. хабаря 02
Співробітники СБУ затримали слідчого Святошинського управління поліції за вимагання $3 тис. хабаря 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157996
 
   
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Благодаря полному бездействию Пети-параши сегодня имеем то же ворьё как в судах, так и в мусарне. Ну, ничо, за все подвиги он будет отвечать.

ВОТ ТАК ПОВОРОТ! ВСПЛЫЛ НОВЫЙ КОМПРОМАТ на Порошенко! А вот теперь СУШИ СУХАРИ!
https://youtu.be/1LolSKaRvIg
Скоро все квакеры, осевшие на болоте "цензора" будут квакать безоплатно...а это значит платные свалят, останутся только тупоголовые и подельники Петрушки.
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в святошинском ровд там полно таких
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Шановні співробітники СБУ а слабо затримати акулу "нефьодова" а то все якмхось карасів ловите! Якщо в цьому відео половина правди то цих акул вже можна "брати" поки вони ще тепленькі!!! Автомобильная афера уровня "Элита Центр". Как Нефьодов и Верланов помогли аферистам из "Любе Авто". - YouTube
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капец в стране!!каждый БОЖИЙ день новость и не одна.... прокуроры.следователи.судьи. погранци. таможенники. дипутаты.сбу. хирурги. судмедэксперты,все кто у власти и корыта вымагают деньги за услуги и крышевания! ни дня ни полдня без задержаний..... работать и служить просто некому....((
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