 Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

... про політику нашу грішну покалякаємо...
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...я думаю, він захоче
Спецвиріб для слуг народу
Важко бути Богом
Без табу
Формується така думка...
День "народної" єдності
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Реально, я уже начинаю за тебя беспокоиться...
Не дай бог ещё покалечешь кого-то во гневе
Немає інших жаб окрім як на нього.
Він самий популярний
пс. і навряд тут є порохоботи.
Де продюсер - диявол і кат!
Звістки-ворони б'ються в вікно:
«Вранці вбито двох наших солдат…»Та крізь сльози і біль бачить Бог
Вбитих хлопців на білім камінні,
І він знає, що вбили не двох,
Вбито силу людей! - покоління!Вбито батька, бабусю і мати -
Адже як їм без хлопця жити?
Вбито сина і доньку солдата,
Яких він ще не встиг народити!Вбили віру, надію останню,
В саме серце націлили зброю!
Вбили чисте і світле кохання,
Наречену зробили вдовою...…Чорний стіл у кімнаті як острів.
Сивий попіл навколо каміну.
Не зберуться ніколи тут гості,
Бо Москва вбила цілу родину!!!!Заростає подвір'я полином…
Ти помстися за все, Україно!Тетяна Малахова
Теперь только про власть. Это патаму ша лемократия чы как?