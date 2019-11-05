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Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
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 Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... про політику нашу грішну покалякаємо...

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Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

...я думаю, він захоче

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Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Спецвиріб для слуг народу

Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Важко бути Богом

Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Без табу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко оселився на Трухановому острові після розслідування "1+1" про незаконність забудови цієї ділянки, - Bihus.info. ВIДЕО

Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Формується така думка...

Спецвиріб для слуг народу, день народної єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

День "народної" єдності

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157989
 
   
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В истории Украины такого количества дебилов в зраде ещё небыло... Во главе с зЕ!лох-42..
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маскарад на нижній жабі, це хто себе і ким бачить в житті, чи ранкове св'ято в дітсадку
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Сегодня на смене , наверное, ярый порохобот сидит Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5238
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Гнилозубый малорос, magic SOM, никаких фотожаб. Все реально. Всё как ты и хотел, мордовская набутылочная насадка.
Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7350

Специзделие для слуг народа, день "народного" единства, как трудно быть Богом. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7983
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Думать - это осознанное действие специального органа. Тебе это недоступно, так как вата забила тебе все поры и отверстия в балабушке. Только глаза пялятся вокруг и - это ты о чём сейчас?
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Выпей седативное...
Реально, я уже начинаю за тебя беспокоиться...
Не дай бог ещё покалечешь кого-то во гневе
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Мордва, magic SOM, ты узнаешь сколько в нас гнева, когда мы превратим Москву в Дебальцево, Шереметьево в Донаэропорт, а твою малую родину Саранск в узкий мир.
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Ты хоть суть этой картинки понимаешь?
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Наглость плечевых мокшанских ****** стала невероятной. Они заходят в гостиничные вестибюли и требуют хамским тоном у владельцев вникать в суть. Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5639
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Я ФОПовец поверьте мне не всё так однозначно!!
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Просто Зеля прикольний.
Немає інших жаб окрім як на нього.
Він самий популярний Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5917
пс. і навряд тут є порохоботи.
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типа, не важно о чем и как, но главное, чтобы о тебе говорили .
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ЗЕбилы негадуют , пачиму Цензор абижает ЗЕбубачку и пачиму нет фотожаб на Парашенко!!
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Зебіли настільки тупі, що навіть елементарної картинки в фотошопі не вміють зробити. Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6579
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..А про ПеПО- свинку (баригу ) ..жодного ! Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5701
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а тебе, свинорусу, больше ничего в методичке не написали? Импровизируй, покажи, что у тебя в черепе кроме ********** мочи еще что-то осталось.
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ты хочешь, чтобы мокшанский бомж под ником Lvbnhj опроверг наличие у себя вшей? Спецвиріб для слуг народу, день "народної" єдності, як важко бути Богом. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3740
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Ну так поройся в своих вконтактиках и однокласниках и натягай фотожаб на Порошенко, как ты обычно тут всегда делаешь...
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Це якесь божевільне кіно,
Де продюсер - диявол і кат!
Звістки-ворони б'ються в вікно:
«Вранці вбито двох наших солдат…»Та крізь сльози і біль бачить Бог
Вбитих хлопців на білім камінні,
І він знає, що вбили не двох,
Вбито силу людей! - покоління!Вбито батька, бабусю і мати -
Адже як їм без хлопця жити?
Вбито сина і доньку солдата,
Яких він ще не встиг народити!Вбили віру, надію останню,
В саме серце націлили зброю!
Вбили чисте і світле кохання,
Наречену зробили вдовою...…Чорний стіл у кімнаті як острів.
Сивий попіл навколо каміну.
Не зберуться ніколи тут гості,
Бо Москва вбила цілу родину!!!!Заростає подвір'я полином…
Ти помстися за все, Україно!Тетяна Малахова
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Бггг))) а зачем зебанутые каждый раз лезут смотреть фотожабы, а потом подымают вселенский вой? Мазохисты хреновы...
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То все фігня. Головне, щоб абинеюлька.
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Раньше при Свынюке шаржи были на 90 процентов про оппозицию - кляту Йульку, клятого Гриценка и Ляшка, клятого Тягнибока...
Теперь только про власть. Это патаму ша лемократия чы как?
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Ето потому шо хазяїн цензора пролетів на виборах)))
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А Питро Олексійович вже продав цезор суркову/кадирову, чи ше не сторговались окончатєльно?
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