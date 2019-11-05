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 Економіка, Фоторепортаж
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 На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області спільно з Управлінням СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України було встановлено ​​групу осіб під керівництвом місцевого жителя, які організували і забезпечували роботу підпільного цеху з виробництва фальсифікованого алкоголю. Фальсифікат, виготовлений зі спирту в украй несприятливих санітарних умовах, обклеювали підробленими акцизними марками невстановленого зразка та реалізовували як на території обласного центру, так і на території регіону.

На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 02
На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 03

На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 04

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем незаконного виробництва, у складських і гаражних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, із незаконного обігу вилучено 6 тис. 387 літрів спирту, який використовувався як сировина для виготовлення фальсифікату, 1 тис. 950 літрів готового алкогольного фальсифікату, розлитого в скляну тару різного об'єму, обладнання для виготовлення фальсифікату, а також підроблені акцизні марки, етикетки і контретикетки, підроблені під відомі торгові марки, тару різного об'єму, пробки і транспортні засоби, що використовуються для незаконного перевезення фальсифікату.

На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 05
На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 06
На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 07

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На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 08

Зловмисників було затримано в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 09
На Івано-Франківщині ліквідовано цех із виробництва фальсифікованого алкоголю, організаторів заарештовано 10

Івано-Франківський міський суд підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157982
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро по всій країні. Боротьба з олігархами.

На Ивано-Франковщине ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя, организаторы арестованы - Цензор.НЕТ 8541
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Очень важная новость,цензор держит уровень...
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Зеленский, ау!!! Ты кажется удивлялся недавно, что стоят 5 спиртовых заводов? Ты приватизируй Укрспирт, и такой статистики появится в 5 раз больше.
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А куди це пійло йде ?
В супермаркети ?
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Скоро по всій країні. Боротьба з олігархами.

На Ивано-Франковщине ликвидирован цех по производству фальсифицированного алкоголя, организаторы арестованы - Цензор.НЕТ 8541
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Очень важная новость,цензор держит уровень...
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обьемы впечетляют. а главное что никто не знал... нач. милиц. уастковый и т.д. все белые и пушистые
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я щось незрозумів. 100 міліонів 10 раз вкрав то під заставу, а наробив горілки на 10 тисяч - в тюрму ?
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И обязательно должны быть фото сраных трёхкопеечных мобилок, ключей и т.д.
Весомые аргументы от рэкетиров в погонах. Вот нахрена эти фото?
Лучше бы мы увидели статью "Організатори фальсифікату отримали по 10 років ув'язнення..."
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