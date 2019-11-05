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Все про:хабар (2800) Нацполіція (8449) Правоохоронні органи (350) Варченко Ольга (50)

 Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР. ФОТО

Сьогодні на одержанні неправомірної вигоди затримали слідчого одного з райвідділів ГУ Нацполіції в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко в Фейсбуці.

"Пропрацювавши в поліції лише рік, слідчий, очевидно, вирішив поліпшити свої фінансові справи, користуючись своїм службовим становищем. Хабар у сумі 3000 доларів США правоохоронець вимагав у підозрюваного в кримінальному провадженні за те, що не буде заарештовувати його майно, яке, за санкцією інкримінованої йому статті підлягає арешту і конфіскації на користь держави", - написала вона.

Слідчого Нацполіції затримали, коли він одержував другий транш - $2 тис., йому закидають ч. 3 ст. 368 КК України - одержання хабаря.

"Якщо його провину буде доведено, правоохоронець може потрапити за ґрати на 5-10 років із конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю упродовж трьох років", - зазначила Варченко.

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Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР 01
Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР 02
Слідчий Нацполіції Києва упіймався на хабарі $3 тис. - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157979
 
 
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Пацан к успеху шл...не получилось... сбили кречета на взлерте... год всего, совсем "зеленый пацан"... могли б закрыть глаз на мелочь...
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через по годика когда все уляжется, его судья пещерского суда восстановит в должности и назначит компенсацию от государства ? все как обычно ? одни ловят а другие отпускают ?
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это все палытыческие репрессии которые устроили проклятые евробляхеры. правильно соя?
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кто такой этот зебанутый? я такого не знаю.
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...И ШО ЖЕ ТУТ СЕНСАЦИОННОГО...ОБЫЧНАЯ РУТИННАЯ ЖИЗНЬ ПРОСТОГО СЛЕДАКА ИЛИ ОПЕРА...ЭТО Ж КАК РАНЬШЕ В ГАИ БЫЛО, НИЗЫ СОБИРАЮТ ДАНЫНУ ДЛЯ ВЕРХОВ, И ВЕСЬ НЕГАТИВ НА СЕБЯ СОБИРАЮТ...курочка по зернышку..а этот простой сопливый исполнитель на стрелку пришел, забрать то, о чем наверху договорились...
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Проверьте как они отдыхают, хотя бы по соцсетям и это достаточно чтобы понять как они зарабатывают...
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