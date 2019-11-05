EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  5932  50
Все про:каналізація (13) потоп (35) прорив (23)

 "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва. ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОрепортаж

У центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби з гарячою водою.

Як передає Цензор.НЕТ, нові фото з місця аварії опубліковано в мережі.

Відео - Київ Оперативний

Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 01
Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 02

Фото - Київ Оперативний 

Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 03
Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 04
Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 05
Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 06
Фонтан окропу на Саксаганського, - прорив труби в центрі Києва 07

Фото - Обозреватель

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157974
 
 
 Топ коментарі
 
Это тот прорыв о котором говорил преЗЕдент?
 показати весь коментар
 
Друга новина за дві години про цей апокаліпсис.. Потужно, цензор.. І жодного слова про те, що петя і сьогодні злісно проігнорував виклик на допит до слідчих ДБР..
 показати весь коментар
 
Это дополнительный пиар деятельности мэра Киева.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Похоже, но вместо воды должно идти дерьмо из труб! Тогда будет то что обещал и за что голосовали!
 показати весь коментар
 
 
просто прыгать туда все передумали
 показати весь коментар
 
 
зечмо взагалі не може балакати, це казав хасід ганчаренко
 показати весь коментар
 
 
сміх-сміхом, а коли ***** в рф каже прорив, то одразу або проривається дамба, або труба з кропом =)
 показати весь коментар
 
 
Взрыв цистерны с гавном в Москве

Коментарі водія особливо надають... оце "Река говна, река говна" (і по радіо в цей момент щось про "хит недели") - але на початку взагалі порвало: по радіо пісня How deep is your love? - і негайно гівнобласт "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8627
(схоже, його кохання достатньо потужне - аж цистерни з гівнами вибухають... тож дівчинка з кліпу може сміливо виходити за цього хлопака)
 показати весь коментар
 
 
Та нє.То ж Трубу порвало.Коли П'ять тисяч томів справ Майдану в ДБР отримав.Це ж йому не перед Чорновол глазками лупать.
 показати весь коментар
 
Ну, должен же когда то появиться честный президент.
 показати весь коментар
 
1 разве шо на Марсе
2 перед гражданами какого государства честный
 показати весь коментар
 
 
Честность и политика - вещи несовместимые. Честным должен быть судья.
 показати весь коментар
 
Я уберу этот коммент, если Литвин поставил лайк на него, значит, он против Украины, этот коммент был.
 показати весь коментар
 
В прошлом году там же было тоже. Педалька рулит
 показати весь коментар
 
 
Ты сдурел, порохобот? В прошлом году в аварии на этом месте были виноваты нерадивые местные чиновники, зношени сети, зрадофилы и агенты кримля. Это сейчас уже виноват презедент
 показати весь коментар
 
 
Это дополнительный пиар деятельности мэра Киева.
 показати весь коментар
 
 
Друга новина за дві години про цей апокаліпсис.. Потужно, цензор.. І жодного слова про те, що петя і сьогодні злісно проігнорував виклик на допит до слідчих ДБР..
 показати весь коментар
 
 
Это Леня - взамоимозависимые события ибо место аварии находится на дороге от Шота Руставели, 13 до ДБР
 показати весь коментар
 
 
Тоді поважна причина - шоколад тане від високої температури, а шоколадні яйця - тим паче.. ..
 показати весь коментар
 
 
да хзена с тем петей
как кращий его подельник Кличко построил вместо больниц стеклянный мост
где ежедневные репортажи об этом чуде при--дурка укравшего миллионы
что видно через стекло кроме кудрей пети
 показати весь коментар
 
Центр европейской столицы с европейским некоррумпированным мэром.
 показати весь коментар
 
 
"Євробляхери колесами пошкодили тепломагістраль на Саксаганського"
 показати весь коментар
 
 
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
 показати весь коментар
 
смотрят многие и видимо видят там жпу раз в эмиграцию ломонулись полстраны
 показати весь коментар
 
Фуя се -- на Шулявке давление! ...с ***** давид, чы шо? *)
 показати весь коментар
 
А шо ты знаешь за Евбаз? -- это где, как и напротив чего? *)
 показати весь коментар
 
За Евбаз я знаю много. А ищо знаю, что Бандера Роса название болел Ливорно, известных своими комуняцкими убеждениями и битыми за них мордами
 показати весь коментар
 
 
Так где Евбаз -- конкретно? -- если ты Киевлянин.
 показати весь коментар
 
Иди в жопу, комуняк с Ливорно. Может ты у меня в своем занюханном гетто спросишь где цирк или украденный Азировым стадион Старт? Умора натуральная
 показати весь коментар
 
 
Ливорно? -- ты шо-то спутал, чушок...
Где в Киеве был ресторан "Кавказ" -- ответишь -- ...я всё прощу...*)
 показати весь коментар
 
Почему был, Вася? Он там и сейчас сохранился
 показати весь коментар
 
Горе немецкое, где ходил 30-й трамвай знаешь?
 показати весь коментар
 
 
Ты шо, еврей? -- вопросом на вопрос отвечаешь. Где ресторан "Кавказ" в Киеве был... ...или есть, как ты утверждаешь.
 показати весь коментар
 
Кстате, мало что с савецких времен сохранилось. Я еще могу припомнить только хиба шо Одессу и Дубки
 показати весь коментар
 
евбаз эт сильно давно было мне мать рассказывала
зато шас они управляют Украиной
 показати весь коментар
 
 
Ну, твоя мама должна помнить кабак "Кавказ" -- ты ж сам за него впрягся! Или как? -- я ж за правду, а не за жабу. Может ты и киевлянин, свежей выпечки -- ? *)
 показати весь коментар
 
Все изношено.А менять в центре это коллапс.
 показати весь коментар
 
 
а не міняти, то буде все рватись.
воно ж десятиліттями вже працює.
зношується.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский! Что за ху**ня? Где дороги? Где ремонты коммуникаций?
 показати весь коментар
 
при этом в киеве квадрат жилья дороже чем в Атланте и других крупных американских городах, при том что у нас еще пока война и трубы с говном и с водой каждый день рвутся, мосты ложатся
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору