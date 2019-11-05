 "Фонтан окропу на Саксаганського", - прорив труби в центрі Києва. ДЕТАЛЬНИЙ ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, нові фото з місця аварії опубліковано в мережі.
Відео - Київ Оперативний
Фото - Київ Оперативний
Фото - Обозреватель
Як передає Цензор.НЕТ, нові фото з місця аварії опубліковано в мережі.
Відео - Київ Оперативний
Фото - Київ Оперативний
Фото - Обозреватель
Коментарі водія особливо надають... оце "Река говна, река говна" (і по радіо в цей момент щось про "хит недели") - але на початку взагалі порвало: по радіо пісня How deep is your love? - і негайно гівнобласт
(схоже, його кохання достатньо потужне - аж цистерни з гівнами вибухають... тож дівчинка з кліпу може сміливо виходити за цього хлопака)
2 перед гражданами какого государства честный
как кращий его подельник Кличко построил вместо больниц стеклянный мост
где ежедневные репортажи об этом чуде при--дурка укравшего миллионы
что видно через стекло кроме кудрей пети
Где в Киеве был ресторан "Кавказ" -- ответишь -- ...я всё прощу...*)
зато шас они управляют Украиной
воно ж десятиліттями вже працює.
зношується.