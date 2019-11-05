 У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, в результаті аварії в асфальті утворилася величезна яма кілька метрів у діаметрі, вулицями розтеклися потоки окропу, а все навкруги заволокло густою парою. Кілька машин пішли під асфальт.

Кадри з місця подій опублікував на своїй сторінці в Facebook київський фотограф Сергій Рістенко.







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