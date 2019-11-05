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 Події, Київські новини
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 У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі і Саксаганського стався прорив труби з гарячою водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, в результаті аварії в асфальті утворилася величезна яма кілька метрів у діаметрі, вулицями розтеклися потоки окропу, а все навкруги заволокло густою парою. Кілька машин пішли під асфальт.

Кадри з місця подій опублікував на своїй сторінці в Facebook київський фотограф Сергій Рістенко.

У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт 01
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт 02
У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157946
 
 
 Топ коментарі
 
Порох, що ти робиш, зупинись.
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Как это нет денег, а в тарифах мы платим за что? Трубы и очистка воды у нас не европейские, а тарифы европейские!
Ахметка должен платить штрафы за несвоевременный ремонт труб и нанесение ущерба собственности города и людей! А то на людей ответственность возложили а он как бы не при чем и ничего не должен за наши деньги.
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Пёс на первой фотке ржачный.Одетый в костюмчик,чтоб не мерзнуть
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Классные фотки! фотограф - художник от бога.
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Порох, що ти робиш, зупинись.
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Какое отношение к подобным порывам имеет президент?
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Дороги Європейського зразка від Зебіла...
Перша в Європі дорога з підігрівом полотна....
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Твой сородич Гойсман обещал, когда его Свин усадил в премьерское кресло, что через 5 лет будут европейськи дорогы. Годка Вовке не хватило, чтоб дорогу от Синагоги до поезда на Винницу заасфальтировать
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Он взял ответственность за страну.
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Віталя, ти дурня не валяй, а перекривай задвіжку. Вправо крути. Знаєш куди вправо?
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Так это не в первый раз. Кличку привет.
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это не злыдни забудовныкы, это кыяны бурштын начали мыть
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Большая часть труб уже давно отслужили свое а на глобальную замену просто нет денег.
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Как и везде... латают, врезают и снова латают, врезают...
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Как это нет денег, а в тарифах мы платим за что? Трубы и очистка воды у нас не европейские, а тарифы европейские!
Ахметка должен платить штрафы за несвоевременный ремонт труб и нанесение ущерба собственности города и людей! А то на людей ответственность возложили а он как бы не при чем и ничего не должен за наши деньги.
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ви серйозно вважаєте, що у нас європейські тарифи? порівняти не хочете?
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Так європейські, у нас собівартість ремонту набогато нижче включаючи зп та матеріали. Прибуток в нього з ухилянням від податків захмарний.
І в співвідношенні до зп ми на тарифи витрачаємо набагато більше.
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И ещё у нас качество услуг и газа и близко не европейское, так что за все это они слишком много берут. Воду они не чистят как в ЕС, а цены почти такие как у них. И можно сравнивать не с Германией, а с польшей, Румынией думаю там уже соизмеримые цены.
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Если продать Лондонскую недвижимость рыжего клопа-ахметова, то хватит заменить все трубы в городе. Просто нувориши хотели получать ничего не вкладывая.
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В центре Киева прорвало трубу с горячей водой.

...лучшее -- враг хорошего, не трожь того, шо работает...
Когда уже в Киеве всё прорвёт? -- весной уже поздно будет! (не в коммунальном смысле)
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а где кличко куда спрятался?????????????????
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А шо там в Києві в трубах кипяток?
У нас тільки три дні тому назад вперше дали "тепло" яке і до температури тіла не дотягувало. А сьогодні вже зовсім виключили бо на вулиці аж +15, а вони суки дуже бояться щоб ми не запарились.
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Главное было ахметке подарить 700 млн грн, и не заставлять ремонтировать теплотрассы.
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А кому принадлежит Киевтеплоэнерго, дружбану главного мародера Ахметову, который только стрижет, но не копейки не вкладывает в инфраструктуру, разве что на бумаге, вот и результат на лицо, зато тарифы взвинтили заоблачные, вот эти потери уже заложены в существующие тарифы.
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Прорыв, о котором все время говорила команда приЗедента, свершился!
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вы уже на абсолютных кретинов похожи, как цепные псы которые лают просто по привычке.
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Так а что Киевом уже не Кляча управляет? Из команды Порохатого экс-***********.
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Тепер я турок - не козак. У нас у Туреччині такого не буває.
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вообще то японские макаки . но у кого шо болит тому то и мерещется
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Слуги народа через год руководства страной?
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Им хорошо на халявном теплом источнике жить. Просто МВФ к ним с реформами еще не доехал.
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Ті два "водія", типу самі грамотні....
Поїхали по затопленій вулиці, хоча їм багато народу кричало, що того робити не варто.
ЗеКомандоси ))
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У работяг-ликвидаторов спросили: "Как полагаете, кто виноват в аварии?"(с). Ответ гласил: "Как кто??? Хозяин виноват!". Журналист сделал вывод: рабочие явно намекали на Зеленского.
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Кто-то тут недавно писал что скоро весь Киев уйдет под землю.
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А совсем недавно, пару дней назад, писали о том, что "скоро-скоро" землетрясение в Херсоне состоится, шестибальное. Сегодня пишут, что не состоится.
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понастроили незаконных многоэтажек . вот и не выдерживают трубы . чурка ахмедов в целях личной наживы использовал трубо проводы а потом , когда они стали непригодны отдал обратно козлам из "киев совета" .
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Самое знаковое, что это случилось недалеко от синагоги.Бог подсказывает, что скоро всю ЗЕЛЕбень иудейскую, которая замахнулась на нашу Землю, смоет с Украины, а кто останется, тех народ повесит.
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В Ужророде тож каждую зиму рвало трубы, пока на автономку весь город не перешел... Ща изредка только холодные трубы рвет, но то не кипяток, не сваришься)
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Нахріна нам гаряча вода? У на скляний міст є
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Почти как в фильмах-катастрофах про апокалипсис.
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Потому что мэр идиот! Он вырубает горячую воду на долго, а трубы из за этого портятся и потом их включает и они взрываются! и тоже происходит с домами, что если уже холода настают и тепла не дают, то бетон дома рушатся. правят страной барыги, клоуны и спортсмены с отбитыми головами...
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Во всем виновата горячая вода , пора декомунизировать это достижение подлых комуняк
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Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук
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Это только начало...
http://ua24ua.net/eto-tolko-nachalo-kommentariy-odnogo-opitnogo-kievskogo-ingenera-iz-bivshih/
Неймовірно страшну ціну платить постгеноцидний соціум за толерантність до дилетантів.
Від оперативно-розпорядчої діяльности яких гинуть не сотні тисяч, як на фронті.
А десятками мільйонів.
Але для бидла то занадто складні нюанси.
Воно вміє жити.
Ну так і живе.
То люди живуть як люди...
Любые преобразования невозможны априори из-за национальных особенностей менталитета критического и тотально подавляющего большинства здесь компактно проживающих: они тупо упрутся в покупательские возможности этого населения.
В отсутствие массового и реального, деньгами подкреплённого, спроса на товары и услуги. Это главный источник реальных поступлений в бюджеты.
Ибо государственная политика по отношению к этому населению, в граждан которое преобразовать, увы,- возможным уже не представляется,- сводится к тупо лохов разводке и успешного, теперь машинного, их доения.
Что естественно и органически-полностью отвечает наисокровеннейшим чаяниям этого населения: убедить русского, что не мусорить на порядки дешевле, чем убирать,- категорически невозможно. Он живёт ради воровства. И он будет мусорить принципиально, из-за убеждения - совершенно верного убеждения!!!, - что деньги, выделяемые на уборку,- будут разворованы.
Ибо он сделал бы именно так.
И делает, естессно. Где может, как может и когда может.
И потому, на самом деле, возмущается он не мусором, а, тем более, фактом денег воровства,- иначе ведь и быть не может!!!, - а тем, что украл не он.
Неизбежным следствием чего есть трогательное и умилительное ныряние киевской гопоты под асфальт. В кипяток.
И не поодиночке - это уже не впечатляет.
Автобусами - так солиднее. Столица всё-таки: бездомных собак больше, чем ветеранов, зато живут одинаково…
И да будет так.
Ну вот только не надо из русских - делать нормальных.
Это уже даже не смешно…
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Вы всё врёти, это 3D картинка на асфальте "Ниагарский водопад" и "проваливающееся авто".
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Порохоботы, а это результаты 112-й потужной реформы ЖКХ чы 137-й ришучей реформы децентрализации?
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Пора давно отказываться от централизованной подачи тепла и горячей воды.
Воду дешевле нагревать уже в квартире, бойлером, или хитером на кране.
Зачем обогревать сотни километров холодных железных труб и грунт вокруг них ?
С какого бодуна мы должны это оплачивать ?
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Это есть в элитных домах после капремонта " Киевреставрация".
В квартиру входит холодная вода,газ,эл.энергия. На кухне бинарный
котел --на отопление и гвс. Температуру нагрева воздуха в квартире
устанавливает сам хозяин.
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Ну и кто здесь кричал, что педалик лучший мэр???
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в китае зробили бы за сутки а у нас будут пол года ковырять ..планы карты.. до лета.. ну плотят и плотят..) У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт - Цензор.НЕТ 4666
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