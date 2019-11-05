 У центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Кілька машин провалилося під асфальт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, в результаті аварії в асфальті утворилася величезна яма кілька метрів у діаметрі, вулицями розтеклися потоки окропу, а все навкруги заволокло густою парою. Кілька машин пішли під асфальт.
Кадри з місця подій опублікував на своїй сторінці в Facebook київський фотограф Сергій Рістенко.
https://thebabel.net/texts/37705-vo-vremya-razvedeniya-voysk-v-zolotom-4-korrespondent-thebabelya-byl-v-okopah-na-peredovoy-vot-chto-on-tam-uvidel-fotografii?utm_source=page&utm_medium=publication
Перша в Європі дорога з підігрівом полотна....
Ахметка должен платить штрафы за несвоевременный ремонт труб и нанесение ущерба собственности города и людей! А то на людей ответственность возложили а он как бы не при чем и ничего не должен за наши деньги.
І в співвідношенні до зп ми на тарифи витрачаємо набагато більше.
...лучшее -- враг хорошего, не трожь того, шо работает...
Когда уже в Киеве всё прорвёт? -- весной уже поздно будет! (не в коммунальном смысле)
У нас тільки три дні тому назад вперше дали "тепло" яке і до температури тіла не дотягувало. А сьогодні вже зовсім виключили бо на вулиці аж +15, а вони суки дуже бояться щоб ми не запарились.
Поїхали по затопленій вулиці, хоча їм багато народу кричало, що того робити не варто.
ЗеКомандоси ))
https://lenta.ua/potop-v-tsentre-kieva-vo-vsem-vinovat-hozyain-video-27807/
Виборець Зеленського в пошуках обіцяного.
http://ua24ua.net/eto-tolko-nachalo-kommentariy-odnogo-opitnogo-kievskogo-ingenera-iz-bivshih/
Неймовірно страшну ціну платить постгеноцидний соціум за толерантність до дилетантів.
Від оперативно-розпорядчої діяльности яких гинуть не сотні тисяч, як на фронті.
А десятками мільйонів.
Але для бидла то занадто складні нюанси.
Воно вміє жити.
Ну так і живе.
То люди живуть як люди...
Любые преобразования невозможны априори из-за национальных особенностей менталитета критического и тотально подавляющего большинства здесь компактно проживающих: они тупо упрутся в покупательские возможности этого населения.
В отсутствие массового и реального, деньгами подкреплённого, спроса на товары и услуги. Это главный источник реальных поступлений в бюджеты.
Ибо государственная политика по отношению к этому населению, в граждан которое преобразовать, увы,- возможным уже не представляется,- сводится к тупо лохов разводке и успешного, теперь машинного, их доения.
Что естественно и органически-полностью отвечает наисокровеннейшим чаяниям этого населения: убедить русского, что не мусорить на порядки дешевле, чем убирать,- категорически невозможно. Он живёт ради воровства. И он будет мусорить принципиально, из-за убеждения - совершенно верного убеждения!!!, - что деньги, выделяемые на уборку,- будут разворованы.
Ибо он сделал бы именно так.
И делает, естессно. Где может, как может и когда может.
И потому, на самом деле, возмущается он не мусором, а, тем более, фактом денег воровства,- иначе ведь и быть не может!!!, - а тем, что украл не он.
Неизбежным следствием чего есть трогательное и умилительное ныряние киевской гопоты под асфальт. В кипяток.
И не поодиночке - это уже не впечатляет.
Автобусами - так солиднее. Столица всё-таки: бездомных собак больше, чем ветеранов, зато живут одинаково…
И да будет так.
Ну вот только не надо из русских - делать нормальных.
Это уже даже не смешно…
Воду дешевле нагревать уже в квартире, бойлером, или хитером на кране.
Зачем обогревать сотни километров холодных железных труб и грунт вокруг них ?
С какого бодуна мы должны это оплачивать ?
В квартиру входит холодная вода,газ,эл.энергия. На кухне бинарный
котел --на отопление и гвс. Температуру нагрева воздуха в квартире
устанавливает сам хозяин.