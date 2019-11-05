EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4150  9
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2800) Правоохоронні органи (350) СБУ (4855) Укроборонпром (537)

 Ексзаступник гендиректора заводу "Маяк" намагався продати майно "Укроборонпрому" за $2,5 млн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила колишнього чиновника одного з оборонних заводів концерну "Укроборонпром", який намагався заробити на продажу державного майна $2,5 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ексзаступник генерального директора заводу "Маяк" обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному рішенню із придбання майнового комплексу ПАТ "Завод "Маяк" через Систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен мав заплатити за комплекс у Києві лише $2 млн.

Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди у сумі $200 тис.

Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). На території заводу і в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району тривають обшуки. Слідчі також перевіряють причетність до схеми нинішнього керівництва заводу.

Читайте також: В "Укроборонпромі" на сьогодні вже замінили ТОП-10 чиновників, - Абромавичус

Ексзаступник гендиректора заводу Маяк намагався продати майно Укроборонпрому за $2,5 млн, - СБУ 01
Ексзаступник гендиректора заводу Маяк намагався продати майно Укроборонпрому за $2,5 млн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157908
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еще один кандидат на высокое звание "враг народа".
 показати весь коментар
 
 
Не треба й квадратиків - навіть по пальцях рук видно, що бандюк
 показати весь коментар
 
 
Якщо не розстріляють, то на нього впаде метеорит. Або з'їсть не тих грибів. Або трапиться серцевий напад. Або якесь жахливе самогубство. Не можна так Бога гнівити!
 показати весь коментар
 
С директором завода Гавриловым должен был поделиться, но не фартануло. А кто назначал Гаврилова и чей это человек я писать не буду, бо забанят здесь.
 показати весь коментар
 
 
опять под своим именем перепечатал чужую работу. Живи по-новому! Не воруй! 02.11.2019 19:30

 показати весь коментар
 
MIL.IN.UA‏ @mil_in_ua 3 ч.3 часа назад

США купують Мотор Січ? Причина цього інтересу - намагання США завадити купівлі одного з найбільших у світі виробників авіаційних двигунів китайською компанією.
 показати весь коментар
 
раньше в таких преступлениях обвинения предъявляли порошенко.... теперь выходить зеленский виноват . - логика...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору