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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (139) літак (720) крадіжка (314)

 В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Розкрадання і реалізацію обладнання для військових літаків блокувала на Львівщині Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що з однієї з військових частин було викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу. Зловмисники намагались збути продукцію представнику комерційної структури. Правоохоронці затримали фігурантів справи при передачі підприємцю викраденого військового майна.

Під час обшуків в будинках і автомобілях зловмисників вилучено велику кількість запасних частин і комплектуючих до бойових літаків МіГ-29, а також гроші, отримані незаконним шляхом.

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В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ 01
В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ 02
В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ 03

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157906
 
   
 Топ коментарі
 
"При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29"

В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9457
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Це коли було? Бо з рік тому на Львівщині одне чудо розбарахолило Міг-29, так його всього лише перевели в іншу частину на Київщині без розголосу. І в тій частині на Київщині він примудрився знов вляпатись- демонтував запчастини з дорогоцінних металів. Взяли його на прохідній- от там і виплили його попередні походеньки.
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Идет война. Их расстреляют как врагов народа?
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Штучка с сопротивлениями похоже из старого радиоприемника.
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Местный музей радостно примет сие предметы(старины).
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Скупщикам драгметаллов пытались толкнуть, суки. На втором фото хорошо видны "желтые" микросхемы и к52-1.
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Ничего не изменилось со времён совка, в одной из в/ч в г.Лиепае были разворованы ЗИПы 5-ти изделий, по которым я приехал на доработку, каким-то тупым "прапором".
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"При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29"

В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9457
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