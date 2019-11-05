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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області вилучили з незаконного обігу велику партію автомобільних запчастин, які були ввезені в Україну поза митним контролем, і невраховану готівку в національній та іноземній валюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж" та "Мережа" було встановлено організовану групу осіб, які здійснювали ввезення в Україну без сплати митних платежів великих партій автомобільних запчастин, призначених для подальшого продажу через мережу інтернет на території України. Зазначені товари ввозилися нібито для особистого користування громадян, подрібненими партіями, які не підлягають обов’язковому декларуванню, та накопичувалися у складському приміщенні, що належить одному з місцевих підприємців.

На підставі ухвали суду проведено обшук у вказаному приміщенні та домоволодінні одного із учасників схеми. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено партію нових автомобільних запчастин відомих торгових марок в асортименті, автомобільні двигуни внутрішнього згорання, номерні знаки на автомобілі іноземної реєстрації, документи фінансово-господарської діяльності підприємця, причетного до вказаної схеми, та чорнові записи, які свідчать про реалізацію ТМЦ поза обліком, а також 24 тис. 740 євро, 8 тис. 392 долари США та 4 тис. 240 гривень готівкою, відеореєстратор та комп’ютерну техніку.

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Вилучені ТМЦ орієнтовною вартістю 10 млн грн передані на відповідальне зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказані товари.

Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті 01
Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті 02
Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті 03
Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті 04
Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті 05

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157892
 
   
 Топ коментарі
 
А про нелегальные АЗС? Их тьма и все работают...
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идет борьба с малым и средним бизнесом
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и убирают таким образом конкурентов - остаться должен - только один ,ну или максимум 3 ))
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!Партия автомобильных запчастей" Яких тільки партій не нарєєстрував мінюст! Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7763
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От і Гончаруцький самокат створив власну партію.
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Вот и славно. Яременкам на женщин легкого поведения хватит.
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А всё так аккуратненько разложено!
И деньги и товар....
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Фігня якась! Операція "Рубеж" и "Сеть", бляха! В Харкові прямо напроти міської управи МВС, що на Центральному ринку, з лотків торгують контрабасним тютюном і всім до сраки! Ніхто не вимагає встановити їм РРО спитати ліцензію або документи на товар...
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А про нелегальные АЗС? Их тьма и все работают...
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Не ввоз и реализация, а ответственное хранение ввезенного гражданами. Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6908
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копейки просто смешно. а скока проскочило в этот день?
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и убирают таким образом конкурентов - остаться должен - только один ,ну или максимум 3 ))
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насиженные места отживают у папередников где большие лаве крутятся
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Голосуйте за ПАЗ!!!(Партия автомобильных запчастей)-ценим каждого эвробляха.
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