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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ за останній час викрили низку агентів, які працювали на 316 розвідувальний центр ГУ ГШ ЗС РФ. За провали в оперативно-службовій діяльності його начальника, капітана 1 рангу Петра Каменщикова, звільнено з посади.

316 Центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Російською Федерацією АР Крим у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України.

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Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 01

Українська контррозвідка, починаючи з 2014 року, успішно реалізує заходи з припинення цієї протиправної діяльності російської спецслужби через виявлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності агентів іноземної військової розвідки. Лише під час останнього обміну за схемою "35 на 35", який відбувся 7 вересня 2019 року, до РФ було передано чотирьох викритих контррозвідкою та засуджених за державну зраду агентів 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ, а саме:

Радіонова Антоніна Петрівна,06.09.1969 р.н., громадянка України, військовослужбовець Національної гвардії України, затримана контррозвідкою восени 2017 року, засуджена за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 4 років позбавлення волі;

Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 02

Кореновський Дмитро Євстафійович, 18.03.1972 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;

Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 03
Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 04

Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;

Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 05

Ломако Юрій Миколайович, 1961 р.н., громадянин України, колишній військовослужбовець ЗСУ, затриманий контррозвідкою СБ України у грудні 2018 року, засуджений за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 5 років позбавлення волі.

Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 06
Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ 07

За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1 рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади.

Відповідно вирішується питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Наразі одному із кураторів українського напрямку 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3 рангу Олексію Аненку СБ України вже направила пакет документів із підозрою про вчинення цього злочину. Отримання ним підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157874
 
   
 Топ коментарі
 
А причем тут ВМФ? Звание у него такое, морское. Между прочим, руководитель Абвера, герр Канарис, тоже был не сухопутным. Он был Адмиралом.
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Пранкер "Джокер" опублікував своє листування від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко, в якому Тищенко зізнався, що депутатам від "Слуги народу" видають "зарплату" в конвертах.Відповідна інформація міститься на telegram-каналі пранкера.Пранкер Джокер провокує Тищенко на відверту розмову на цю тему і повідомляє депутату, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як він роздавав зарплату в парламенті, на що Тищенко всього лише уточнює: а чи багато їх було?Пранкер продовжує нарікати на депутатський корпус, наповнений зрадниками і стукачами і волає до Тищенко філософським питанням: "Бля..ть, ти розумієш рівень п@дарасів після того, як їм дали бабуки (видали зарплату в конвертах. - ред.), людей 20 пішло зливати інфу і стукати, це ті хто взяв головне".Тищенко продовжує бесіду "Я в школі на уроці історії запитав вчителя: чому не втримали Україну. Він говорив: я маленький, не розумів ... ось сука розумію".Генпрокурор повідомляє Тищенко, що його могли записати на відео в той момент, коли він роздавав гроші і просить його придумати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Тищенко просить поради, як це зробити. "Скажи пліз, зміну тактику"---------
а зебобики уже заплатили налоги с зарплат в конвертах?
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А причем тут ВМФ? Звание у него такое, морское. Между прочим, руководитель Абвера, герр Канарис, тоже был не сухопутным. Он был Адмиралом.
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Короче, Канаріс був парубок крутий, як і положено флотським.
«За боевые отличия награждён Железными крестами 1-го и 2-го класса.
К концу Второй мировой войны принимал участие в Германском сопротивлении, сотрудничая с британцами и спасая евреев из Третьего рейха. В середине июля 1944 года бывшие сотрудники абвера поставили Канариса в известность о готовящемся покушении на немецкого ********* . 8 апреля специальным судом во Флоссенбюрге под председательством начальника отдела IV Е (контрразведка) гестапо штандартенфюрера СС и регирунгсдиректора Вальтера Гуппенкотена был приговорён к смертной казни[1] и казнён 9 апреля 1945 года.»
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Когда разведчик спасает евреев, значит ему что то от них надо.
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Ну, да. Особенно, если этот разведчик- "Маленький грек"(с).
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А от ісчо про развєдчіков:
«18.01.19 14:34 "Жопу не зажимай! Расcлабься!", - "Ой, бл#дь! Только по-быстрому, Кать", - российский разведчик Сазонов в Луганске впервые пробует "анальную пенетрацию". ВИДЕО. Подполковник российской военной разведки Александр Сазонов, который возглавляет спецгруппу Южного оперативного командования ВС РФ в Луганске, кроме выполнения поставленных руководством задач достаточно смело экспериментирует и в своей интимной жизни. Внимание! Ненормативная лексика! Судя по аудиозаписи, предоставленной Цензор.НЕТ контразведкой СБУ, российский разведчик в Луганске впервые попробовал "анальную пенетрацию". Источник: https://censor.net.ua/v3107135»
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Та Ви знаєте, для Господа всі ми однакові.
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Рейгард Гейдрих- тоже из флотских, кстати. Не сложилось с карьерой, запал на какую-то тётю... ну и- не совладал с инстинктами. А так- лейтенант ВМФ.
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Гейдрих редкий ******** был, наглый **** как танк, но адюльтер с женой старшего офицера даже сам флот не выдержал, Шеленберг хорошо в своих воспоминаниях его макнул, видно что боялся даже через 10 лет его.
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Це той хто: «Я тут у себе, сам визначаю, хто єврей, а хто ні»?
Будєтє смєяться, но папа у Адіка бил....ну самі понімаєтє
Дослідження ДНК Гітлера розставили всі крапки над хромосомами.
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Дякую за поправку.
Дійсно, це сказав Герінг : «У себе в Люфтваффе я сам вирішую, хто єврей, а хто ні».
Льотчіки. Ну, шо з них возьмьош. Вони ж ближче до Небес.

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да конечно . а разведданные получают глядя телевизор
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Ну чому ви так?
Завжди матеріали ЗМІ були таким собі контейнером на смітнику, де знаходять коштовності.
Як от шифрувальні книги, які у мішках для сміття викидають з авіаносців в Океан (морські байки замполіті часів СРСР, щоб заставити длубатись у лайні американців )
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Начальник, этого ****** в Химках видал, деревянными членами торгует!
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За Свині порошенки.. Таке б було неможливим.. Паця все сам зливав москалям
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Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р., гражданка Украины, военнослужащий Национальной гвардии Украины, задержана контрразведкой осенью 2017 года, Кореновский Дмитрий Евстафьевич задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, Федоров Виктор Андреевич , задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, Ломако Юрий Николаевич , задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в декабре 2018 года. Слава зешмарклям !
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Лолита провалилась? Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1381
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Не даёт инфы? Ужас. При Порошенко такого не было. Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6615
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Пранкер "Джокер" опублікував своє листування від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко, в якому Тищенко зізнався, що депутатам від "Слуги народу" видають "зарплату" в конвертах.Відповідна інформація міститься на telegram-каналі пранкера.Пранкер Джокер провокує Тищенко на відверту розмову на цю тему і повідомляє депутату, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як він роздавав зарплату в парламенті, на що Тищенко всього лише уточнює: а чи багато їх було?Пранкер продовжує нарікати на депутатський корпус, наповнений зрадниками і стукачами і волає до Тищенко філософським питанням: "***..ть, ти розумієш рівень п@дарасів після того, як їм дали бабуки (видали зарплату в конвертах. - ред.), людей 20 пішло зливати інфу і стукати, це ті хто взяв головне".Тищенко продовжує бесіду "Я в школі на уроці історії запитав вчителя: чому не втримали Україну. Він говорив: я маленький, не розумів ... ось **** розумію".Генпрокурор повідомляє Тищенко, що його могли записати на відео в той момент, коли він роздавав гроші і просить його придумати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Тищенко просить поради, як це зробити. "Скажи пліз, зміну тактику"---------
а зебобики уже заплатили налоги с зарплат в конвертах?
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ні, на ці гроші дехто намагався собі шльондр замовити, їм же обіцяли, що буде круто з блек-джеком і шлюхами.
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Повоюем немножко . (Аслан Масхадов )
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А по моєму в них чи в нього якраз все й получилось....
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У кацапа морда свиняча. Тільки но з'явилась на моніторі то аж лайном від монітора потягло Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8560
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Наша доброта добром не закінчиться...Зрадникам даємо по 4-5 років .Мабуть нема більше такої країни на Землі.
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Каменщиков уволен# А ні було лі умислу? А візітку Яроша знайшли? А по карманам дивились?
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Просто смешно, у власти - совершенно оппортунистская партия которая готова договариваться с россией на ее условиях. Мэр Харькова - рыговский ватан. Мэр Одессы - рыговский ватан. Мэр Днепра - рыг. Депутаты СН устраивают телемосты с оккупантами. В Украине работают три (!!!) пророссийских канала, из который льется рашистская пропаганда, на 112-м недавно вообще заявили чтобы украинцы просили прощения у русни. Рашистская гэбня полностью, на все 100% выполнила все поставленные задачи по Украине, более того, украинское общество сознательно готовят к капитулянтской политике "примирення" чтобы на следующих выборах победил какой-то Рабинович - Захарченко №2.
Я не понимаю, как и многие другие, почему на допросы СБУ таскает украинских активистов, типа Карася, добровольцев и т.д. а к Медведчуку, Рабиновичу, и Ахметову (который по сути создал эти все ЛДНР) у СБУ и МВД нет вопросов. То что ловят этих шестерок не есть заслуга СБУ, их сливают сами же рашисты как отработанный материал, чтобы не платить им за выполенный заказ.
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Объясните мне пожалуйста кто-нибудь (я не юрист). Читаю КК Украины, ст. 111 (гос. измена) от 12 до 15 лет, с конфискацией или без, а им дают по 4-5 лет. ЭТО КАК ???
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