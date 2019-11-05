 Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

316 Центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Російською Федерацією АР Крим у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України.

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Українська контррозвідка, починаючи з 2014 року, успішно реалізує заходи з припинення цієї протиправної діяльності російської спецслужби через виявлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності агентів іноземної військової розвідки. Лише під час останнього обміну за схемою "35 на 35", який відбувся 7 вересня 2019 року, до РФ було передано чотирьох викритих контррозвідкою та засуджених за державну зраду агентів 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ, а саме:

Радіонова Антоніна Петрівна,06.09.1969 р.н., громадянка України, військовослужбовець Національної гвардії України, затримана контррозвідкою восени 2017 року, засуджена за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 4 років позбавлення волі;

Кореновський Дмитро Євстафійович, 18.03.1972 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;





Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;

Ломако Юрій Миколайович, 1961 р.н., громадянин України, колишній військовослужбовець ЗСУ, затриманий контррозвідкою СБ України у грудні 2018 року, засуджений за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 5 років позбавлення волі.





За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1 рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади.

Відповідно вирішується питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Наразі одному із кураторів українського напрямку 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3 рангу Олексію Аненку СБ України вже направила пакет документів із підозрою про вчинення цього злочину. Отримання ним підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом.