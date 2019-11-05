 Начальника російського розвідцентру Каменщикова звільнено з посади через провал оперативної діяльності в Україні, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

316 Центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Російською Федерацією АР Крим у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі забезпечують розвідувальною інформацією окупаційні російські підрозділи на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Контррозвідники встановили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України.
Українська контррозвідка, починаючи з 2014 року, успішно реалізує заходи з припинення цієї протиправної діяльності російської спецслужби через виявлення, затримання та притягнення до кримінальної відповідальності агентів іноземної військової розвідки. Лише під час останнього обміну за схемою "35 на 35", який відбувся 7 вересня 2019 року, до РФ було передано чотирьох викритих контррозвідкою та засуджених за державну зраду агентів 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ, а саме:
Радіонова Антоніна Петрівна,06.09.1969 р.н., громадянка України, військовослужбовець Національної гвардії України, затримана контррозвідкою восени 2017 року, засуджена за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 4 років позбавлення волі;
Кореновський Дмитро Євстафійович, 18.03.1972 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;
Федоров Віктор Андрійович, 18.07.1969 р.н., громадянин України, затриманий контррозвідкою СБ України у червні 2018 року, перебував під слідством за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України;
Ломако Юрій Миколайович, 1961 р.н., громадянин України, колишній військовослужбовець ЗСУ, затриманий контррозвідкою СБ України у грудні 2018 року, засуджений за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України до 5 років позбавлення волі.
За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1 рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади.
Відповідно вирішується питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, безпосередньо задіяних у розвідувально-підривній діяльності проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Наразі одному із кураторів українського напрямку 316 РЦ ГУ ГШ ЗС РФ капітану 3 рангу Олексію Аненку СБ України вже направила пакет документів із підозрою про вчинення цього злочину. Отримання ним підозри підтверджено міжнародним поштовим сервісом.
«За боевые отличия награждён Железными крестами 1-го и 2-го класса.
К концу Второй мировой войны принимал участие в Германском сопротивлении, сотрудничая с британцами и спасая евреев из Третьего рейха. В середине июля 1944 года бывшие сотрудники абвера поставили Канариса в известность о готовящемся покушении на немецкого ********* . 8 апреля специальным судом во Флоссенбюрге под председательством начальника отдела IV Е (контрразведка) гестапо штандартенфюрера СС и регирунгсдиректора Вальтера Гуппенкотена был приговорён к смертной казни[1] и казнён 9 апреля 1945 года.»
«18.01.19 14:34 "Жопу не зажимай! Расcлабься!", - "Ой, бл#дь! Только по-быстрому, Кать", - российский разведчик Сазонов в Луганске впервые пробует "анальную пенетрацию". ВИДЕО. Подполковник российской военной разведки Александр Сазонов, который возглавляет спецгруппу Южного оперативного командования ВС РФ в Луганске, кроме выполнения поставленных руководством задач достаточно смело экспериментирует и в своей интимной жизни. Внимание! Ненормативная лексика! Судя по аудиозаписи, предоставленной Цензор.НЕТ контразведкой СБУ, российский разведчик в Луганске впервые попробовал "анальную пенетрацию". Источник: https://censor.net.ua/v3107135»
Будєтє смєяться, но папа у Адіка бил....ну самі понімаєтє
Дослідження ДНК Гітлера розставили всі крапки над хромосомами.
Дійсно, це сказав Герінг : «У себе в Люфтваффе я сам вирішую, хто єврей, а хто ні».
Льотчіки. Ну, шо з них возьмьош. Вони ж ближче до Небес.
Завжди матеріали ЗМІ були таким собі контейнером на смітнику, де знаходять коштовності.
Як от шифрувальні книги, які у мішках для сміття викидають з авіаносців в Океан (морські байки замполіті часів СРСР, щоб заставити длубатись у лайні американців )
а зебобики уже заплатили налоги с зарплат в конвертах?
Я не понимаю, как и многие другие, почему на допросы СБУ таскает украинских активистов, типа Карася, добровольцев и т.д. а к Медведчуку, Рабиновичу, и Ахметову (который по сути создал эти все ЛДНР) у СБУ и МВД нет вопросов. То что ловят этих шестерок не есть заслуга СБУ, их сливают сами же рашисты как отработанный материал, чтобы не платить им за выполенный заказ.