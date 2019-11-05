 Здоров'я громадян України, які утримуються в РФ та окупованому Криму за підозрою в участі в "Хізб ут-Тахрір", погіршується, - Денісова. ФОТО

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова – погіршується. Згідно з уточненою інформацією, Джеміль Гафаров, який утримується у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области" перебуває в переддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації. Сервет Газієв, що перебуває у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації. Енвер Омеров та Асан Яніков, які перебувають у "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання", - розповіла вона.

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"Терміново звернулася з відповідним проханням до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу. Джеміль Гафаров, Сервет Газієв, Енвер Омеров та Асан Яніков були затримані за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір"", - додала Денісова.



