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 Політика України, Фоторепортаж
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 Здоров'я громадян України, які утримуються в РФ та окупованому Криму за підозрою в участі в "Хізб ут-Тахрір", погіршується, - Денісова. ФОТО

Стан здоров'я українських політв'язнів Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова, утримуваних на території РФ та окупованого Криму за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", погіршується.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова – погіршується. Згідно з уточненою інформацією, Джеміль Гафаров, який утримується у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области" перебуває в переддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації. Сервет Газієв, що перебуває у "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації. Енвер Омеров та Асан Яніков, які перебувають у "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання", - розповіла вона.

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"Терміново звернулася з відповідним проханням до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу. Джеміль Гафаров, Сервет Газієв, Енвер Омеров та Асан Яніков були затримані за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір"", - додала Денісова.

Здоровя громадян України, які утримуються в РФ та окупованому Криму за підозрою в участі в Хізб ут-Тахрір, погіршується, - Денісова 01
Здоровя громадян України, які утримуються в РФ та окупованому Криму за підозрою в участі в Хізб ут-Тахрір, погіршується, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157804
 
 
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Все поменяется,когда все узнают,что АхырЯн(Гуран)=Конец Горящего(огонь разрывается на неск.частей) первоначально был написан на одэри(огня муж=АзЭри-младший муж).И слова Янан Аз(Намаз)-Горящий младший (отсюда АзЯнская(Знаменская=Куретная б.Кремля)=АзерЯнская церковь в Харкове) и Гурбан все слова одэрские.Поэтому ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим др.)=Од(Аз)эрбэйджан стараются добить мировые правители.
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Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир", ухудшается...

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Никогда не слышал, чтобы в тюряге здоровье улучшалось....
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Здоровье политзеков будет постепенно ухудшаться вплоть до предсмертного состояния. Но, только до обмена. После обмена, в тот же день, все заключенные резко выздоровеют. Чем-то похоже на "Праздник Святого Иоргена". Такое наблюдалось уже не раз. Медицина пока не в состоянии объяснить этот феномен.
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