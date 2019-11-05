EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2003  5
Все про:пожежа (1847) Рівне (178) ДСНС (2125)

 Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу в Рівненському ресторані "LION".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.

За даними відомства, 5 листопада о 2:35 в Рівному на вул.Соборній, 11б виникла пожежа в ресторані "LION" (будівля двоповерхова, цегляна, крита металочерепицею, розміром 19х15м).

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплена частина даху.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 01

"Все свідчило про пізнє виявлення та повідомленні про пожежу. Була загроза розповсюдження полум'я всередину ресторану в інші приміщення. На гасіння рятувальники подали з різних сторін водяні стволи", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити. ФОТОрепортаж

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 02

О 3:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:20 повністю ліквідувати.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 03

В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 100 м.кв. та пошкоджено перекриття на площі 50 м.кв. Вдалося врятувати приміщення ресторану та обладнання.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 04

Після ліквідації пожежі від працівників швидкої медичної допомоги рятувальники отримали інформацію, що під час самостійного гасіння пожежі, ще до прибуття підрозділів ДСНС отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок I-II ст. і був госпіталізований у Рівненську обласну клінічну лікарню охоронець ресторану "LION" 1970 року народження. Він зараз під наглядом лікарів.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 05

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині горить звалище, - ДСНС

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 06
Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 07
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157800
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В 2:35 сон очень крепкий у охранника в такое время.
 показати весь коментар
 
 
Спасал хозяйское добро, бедняга. Может сигаретку не затушил вовремя. Вот его и назначат виновным.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору