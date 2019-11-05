 Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.

За даними відомства, 5 листопада о 2:35 в Рівному на вул.Соборній, 11б виникла пожежа в ресторані "LION" (будівля двоповерхова, цегляна, крита металочерепицею, розміром 19х15м).

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплена частина даху.

"Все свідчило про пізнє виявлення та повідомленні про пожежу. Була загроза розповсюдження полум'я всередину ресторану в інші приміщення. На гасіння рятувальники подали з різних сторін водяні стволи", - сказано в повідомленні.

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О 3:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:20 повністю ліквідувати.

В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 100 м.кв. та пошкоджено перекриття на площі 50 м.кв. Вдалося врятувати приміщення ресторану та обладнання.

Після ліквідації пожежі від працівників швидкої медичної допомоги рятувальники отримали інформацію, що під час самостійного гасіння пожежі, ще до прибуття підрозділів ДСНС отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок I-II ст. і був госпіталізований у Рівненську обласну клінічну лікарню охоронець ресторану "LION" 1970 року народження. Він зараз під наглядом лікарів.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Фото: пресслужба ДСНС