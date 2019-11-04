 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів'є Мішелоном обговорили постачання гелікоптерів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС та Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125", - сказав Аваков.

За його словами, у планах - відкриття представництва Airbus в Україні.

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Фото: Аваков/Twitter