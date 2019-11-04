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Все про:гелікоптер (214) МВС (1374)

 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС. ФОТОрепортаж

У 2020 році Україна отримає 10 французьки вертольотів, згідно з підписаним контрактом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"В Оксфорді з віцепрезидентом Airbus Helicopters Олів'є Мішелоном обговорили постачання гелікоптерів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. Нацполіція, Держприкордонслужба, ДСНС та Нацгвардія отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145, Н125", - сказав Аваков.

За його словами, у планах - відкриття представництва Airbus в Україні.

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У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС 01
У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС 02
У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС 03
У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС 04
Фото: Аваков/Twitter

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157771
 
   
 Топ коментарі
 
Ник Никович f300b2e0 Во времена СССР вертолеты не покупали, а строили.
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То може тут гукнемо щось патріотичне?

запросто гукнем - слава Україні , яка настільки багата , що може дозволити купувати гелікоптери у Франції ... У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 1856
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Гелікоптери H225 мають вади конструкції, через що вони розвалюються в повітрі і гинуть! Через постійні аварії Н225 їх польоти заборонені в ЄС! А дурень Аваков купив вживані старі Н225 для України! Ідіот і корупціонер! За це потрібно віддавати під суд! Під час війни потрібно купляти виключно гелікоптери МСБ-8 (Мі-8) та МСБ-2 (Мі-2) на українському виробництві Мотор-Січ, щоб мати можливість використовувати їх в бойових діях на фронті! Не можна плодити різні парки машин під час війни - це злочин!
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Ох уж этот совок....
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Ник Никович f300b2e0 Во времена СССР вертолеты не покупали, а строили.
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Гелікоптери H225 мають вади конструкції, через що вони розвалюються в повітрі і гинуть! Через постійні аварії Н225 їх польоти заборонені в ЄС! А дурень Аваков купив вживані старі Н225 для України! Ідіот і корупціонер! За це потрібно віддавати під суд! Під час війни потрібно купляти виключно гелікоптери МСБ-8 (Мі-8) та МСБ-2 (Мі-2) на українському виробництві Мотор-Січ, щоб мати можливість використовувати їх в бойових діях на фронті! Не можна плодити різні парки машин під час війни - це злочин!
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А когда это МоторСич научились делать Ми 8??? (я кстати считал что права на эту марку - у РФ) Или они старые модернизируют?
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Мотор Сич собирала Ми-8 из российских деталей и лишь в 2020 году планируется собирать полностью украинские вертолеты из украинских деталей
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Это Ми-2МСБ, разработка "Мотор-Сич" 2011 года!
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Мотор-Січ розробила новий двигун і новий редуктор і новий гелікоптер отримав нову назву МСБ-8, і тепер всі права належать заводу Мотор-Січ.
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Напомним, что его военная версия Ми-8МТВ-МСБ-1 была принята на вооружение Вооруженных Сил Украины приказом МОУ №419 от 21.08.2018 г., после чего один такой вертолет с бортовым номером 638 уже потерпел катастрофу 29 мая 2019 г. Вероятно, что ранее он имел название Ми-8МСБ-В вариант 03.

Источник контента: https://naukatehnika.com/motor-sich-vertolyot-msb-8.html
naukatehnika.com
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Черговий висновок від "великого" експерда",прошу пробачення--платного троля.
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Ярослав Сус А что было? Степь, без ничего? Современная Украина базируется на той, советской Украине. Правда, доворовываем и просираем все, что осталось.
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была окупированая страна - 70 лет большинством
а меньшинство 50-45 лет - вопросы
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Та да, Ярик, были оккупированы. А за 30 лет независимости - минус 20 миллионов. Может, мы и сейчас оккупированы?
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прикинь да - у меня нет представителя в вр
я доверяю только Свободе - потому извините - да - режим внутреней окупации
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а ещё в киеве нет представительных органов КМДА - не выборный орган - а киевсовет педаликами игнорируется У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС - Цензор.НЕТ 7772 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС - Цензор.НЕТ 7772 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів, - МВС - Цензор.НЕТ 7772
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Все, что от Макрона, давно попахивает кацапской гнилью.
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якби то Україна собі хоч зробила ті вертьольоти, то можна було би порадіти, а так - чергове депресивне повідомлення- купимо, скоріше всього - б/у вертольоти, на якому будуть літати генерали МВД та катати молодих коханок. То може тут гукнемо щось патріотичне?
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То може тут гукнемо щось патріотичне?

запросто гукнем - слава Україні , яка настільки багата , що може дозволити купувати гелікоптери у Франції ... У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 1856
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за счет кредитов - которые ктото решил повесить на нас - но нет извините
я ничего не должен - пусть отдают те кто брал и катается на этих геликоптерах - все вопрос закрыт У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 3556 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 3556 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 3556 У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 3556
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Авакову не выгодно производство в своей стране, с французов бонус получить вот это дело!
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производство украинских вертолетов ,полностью из украинских деталей планируется лишь в 2020 году на Мотор Сич
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Да, но єто не связанные между собой вещи...разработки частной компании и госзаказы министра-старожила...
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тикать на вертольотах от бандеровцев гораздо способнее, чем на камазах. теорема януковича.
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ждём доказательства от Oлексеича, а то у теоремы уже есть два контрпримера от Кононенко и того, жирного, что из Харькова в Израиль на аэроплане утёк.
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не катят такие "контрпримеры" - "нi камазов, нi вiртальотав". а теорему ,по "идеям" януковича, будут доказывать "молодые зе-регионалы".
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В РФ назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе .... Наверно кацапы попросят Днепровскую воду в Крым,а за второй катер попросят признать Крым за Московией, а освобождённые из плена украинские моряки уже получили от Президента новые квартиры. Какая то фуйня правда? Советские сейчас у власти в Украине,посмотрим как они поведутся на просьбы Москвы
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Это очень поможет раскрыть убийство Гандзюк
Будет сАваков с кентами на охоту летать
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10млн долярів за одну цяцьку з кишені платників податків...всього більше півмілярда долярів ..нарід дуже хотів цього
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Что значит еще десять? А первая десятка где?
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гдето летает - не знамо где
если не превратились в робинсонов = членовозов
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неплохо но мало
во времена ссср полиции не было - кто не в курсе - а Украина была окупирована
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Была и во времена СССР в западных областях. А с 1941 по 1944 и в остальных бывала.
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А тут бабло косят по полной а вокруг тишина не мешайте
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Україна купить, а получить сАбакофф
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Аваков покупает вертолеты, самолёты.

Вопрос, зачем полиции столько авиации?
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Адресная доставка. Пицы наверное...
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Навіщо країні, яка веде війну (хай хоч би й "гібридну") стільки непридатної для її ведення дорогої техніки? У 2020 році Україна отримає ще 10 французьких гвинтокрилів - МВС - Цензор.НЕТ 270
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Сабаков піариться на вертолетах? Мізків потрібно придбати. Реформа провалена, кадрова робота в трубу..Замість поліції маємо ОЗУ аваківське, Під виглядом патріотів в цю устано зайшло всей непотріб суспільства. Хабарники, садисти, подонки, шахраї, вбивці наплодили лави поліції. особливо патрульна поліції- зразок провалу реформи і того як непотрібно реформувати. Авто і форма не вирішать проблеми.
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Вчителі, ваші 4000 дол зарплати пішли на гелікоптери, коли ви будете від голоду померати вас Аваков буде спасати.
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на мерсик льоше парашенке они пошли
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мусора будут развозить шлюх на вертолётах ...
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Гелікоптери - це добре. Але, чому до цих пір не впроваджено систему автоматичної фіксації порушень ПДР на дорогах? Коли створяться умови (найперше - належне грошове забезпечення) для ліквідації некомплекту в поліції?
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нам бы заводик,,,, хотябы один мы бы по очереди работали.....
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