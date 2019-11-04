 Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Хлопець - 15-річний одесит, який перебуває на профілактичному обліку у поліції та, крім того, влітку цього року був засуджений Суворовським районним судом до умовного терміну за грабіж", - мовиться в повідомленні.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські зібрали достатньо доказів прямої причетності підлітка до вбивства дівчинки. Зокрема, встановлено, що після вчиненого він заволодів мобільним телефоном убитої. Телефон та інші речові докази були вилучені, а хлопець - затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція (оновлено). ВIДЕО

На даний час за фактом умисного вбивства неповнолітньої триває досудове слідство, розпочате за п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз, а також інших слідчо-розшукових заходів можлива додаткова кваліфікація злочину.

"Те, що сталося з Дашею, - горе не однієї родини, це страшна трагедія для усіх нас. А розслідування таких злочинів – надзвичайне випробування для будь-кого з поліцейських. Воно назавжди залишає в наших серцях рану, що не загоюється, - говорить керівник ГУНП Олег Бех. - Я щиро співчуваю родині загиблої дівчинки. Не як правоохоронець, а передусім як людина і батько. А як начальник поліції обіцяю, що її смерть не залишиться безкарною".

Нагадаємо, вчора в Одеській області виявлено тіло зниклої 2 листопада 14-річної жительки Одеси.

Про те, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася, поліцейським увечері 2 листопада повідомила мати дівчинки. На пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції. Правоохоронці переглянули записи з камери відеоспостереження, встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, з якими вона була вчора.

Вони розповіли, що усі разом були за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта роз’їхалися по домівках. Пошуки тривали всю ніч. Вчора вранці її тіло без ознак життя було виявлене у лісосмузі





