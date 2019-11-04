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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1096) підлітки (111) Нацполіція (8446) Правоохоронні органи (348) вбивство (1943)

 Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

15-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві 14-річної одеської школярки, перебуває на профілактичному обліку в поліції і вже був засуджений до умовного терміну за грабіж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Хлопець - 15-річний одесит, який перебуває на профілактичному обліку у поліції та, крім того, влітку цього року був засуджений Суворовським районним судом до умовного терміну за грабіж", - мовиться в повідомленні.

В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські зібрали достатньо доказів прямої причетності підлітка до вбивства дівчинки. Зокрема, встановлено, що після вчиненого він заволодів мобільним телефоном убитої. Телефон та інші речові докази були вилучені, а хлопець - затриманий в порядку ст. 208 КПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області знайшли вбитою зниклу вчора 14-річну дівчину, - Нацполіція (оновлено). ВIДЕО

На даний час за фактом умисного вбивства неповнолітньої триває досудове слідство, розпочате за п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз, а також інших слідчо-розшукових заходів можлива додаткова кваліфікація злочину.

"Те, що сталося з Дашею, - горе не однієї родини, це страшна трагедія для усіх нас. А розслідування таких злочинів – надзвичайне випробування для будь-кого з поліцейських. Воно назавжди залишає в наших серцях рану, що не загоюється, - говорить керівник ГУНП Олег Бех. - Я щиро співчуваю родині загиблої дівчинки. Не як правоохоронець, а передусім як людина і батько. А як начальник поліції обіцяю, що її смерть не залишиться безкарною".

Нагадаємо, вчора в Одеській області виявлено тіло зниклої 2 листопада 14-річної жительки Одеси.

Про те, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася, поліцейським увечері 2 листопада повідомила мати дівчинки. На пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції. Правоохоронці переглянули записи з камери відеоспостереження, встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, з якими вона була вчора.

Вони розповіли, що усі разом були за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта роз’їхалися по домівках. Пошуки тривали всю ніч. Вчора вранці її тіло без ознак життя було виявлене у лісосмузі

Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція 01
Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція 02
Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157706
 
 
 Топ коментарі
 
быть в 15 лет таким ублюдком...
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Ампутувати руки і відпустити.
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Тварь-- таким пожизенное только Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки на Одессчине ранее уже был условно осужден за грабеж, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2769
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Саме це чумна тварина і хотіла хрюкогавкнути. Останнім часом тут частіше з'являється відверта бавовна.
Просте правило: чуєш "кастрюля", "майдаун", "свидомит" та варіації на тему (а також зневажливі перекручення українських слов свинособачицею - "нэзалэжнысть", "патрыот", "рагулячая мова" тощо) - розгортай дмухало стовбура на звук та відчиняй цупкий вогонь.
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диви, навіть видалили мій коментар за "кацапсинських гадин"! дожилися....
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Хоча, може, просто видалили весь конфліктний полілог.
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3 роки тому у моєму місті хлопець через ревнощі вбив свою подругу. Підбив на це ще й друга. Їм ледь по 16 виповнилось.
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Жесть.
Але... Не виправдовую цього "отелло", та якщо ревнощі хоч якось можна зрозуміти (але не пробачити, звичайно), то вбити через смартфон... це не дно, це грюкають знизу.
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Так вони потім її телефон та прикраси здали в ломбард. Це не було якесь запаморочення, афект- все було сплановано...
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Ну як мля за грабіж можна давати умовно... прокурори і судді такіж злочинці👹
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несовершеннолетний...максимум пару лет колонии
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Малолеткам за убийство дают кажется максимум 10 лет, дольше досрочное освобождение так что реально лет семь отсидит.
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І що, ще років 60 суспільство має утримувати інваліда-вбивцю?
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Не завжди подібні випадки є результатом "співучасті" батьків! Не виключено, що ця "дитина" просто хвора на голову.
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Еще и штуцер образать, что бы себе подобных не плодил *****!!
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Есть инструкция по утилизации таких "людей" в фильме "Законопослудшный гражданин".
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На превеликий жаль, інструкція має не happy end.
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АУЕ-вилупок.
Перевиховувати сенсу немає.
...
Воно там часом не хоче спробувати втекти, незважаючи на ризик отримати кулю зі стовбура?
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Странно что национальность не указали. Наверно из горячих парней, с мочой в голове .
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да обыкновенное местное быдло, при чем тут национальность
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Грабеж и наркота это уже не обычно . Пиво ,семки это обычно.
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Дапазон сроков должен быть от нуля и до 50 или пожизненное.А не от 0 и до 15. сейчас ему детскую зону ,а после 18 - на полную катушку.
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Это ничего не решит, совершая преступление преступник не вспоминает статьи уголовного кодекса, и кого на сколько посадили за подобное преступление.
Он руководствуется, как говорят в уголовном праве, собственными внутренними убеждениями.
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нормальные преступники знают УК лучше адвокатов и прокуроров. если человек вор - он никогда не пойдет на разбой, грабеж и тем более убийство. одно дело сидеть 5-7 лет, а другое 10-15 или вобще пожизнено.
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Так то ж если нормальные, но есть же упоротые идиоты.
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ну упоротых идиотов даже на зоне не любят
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Хорошая "компания"... Тут мне, пару месяцев назад, пытались "в задницу клевать" - по поводу "виктимного поведения". Так вот, это - характернейший его пример... Девчонка не только в сомнительной компании ошивалась, а ещё и с "отморозком" судимым, гулять пошла... Это всё равно, что пойти кататься на тонкому льду, и надеяться, что он выдержит...
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А наслідки від знайомства з цими хлопцями, "подобаються"? Був-би якийсь судимий по *********, ДТП, чи нанесенні тілесних ушкоджень - я можу зрозуміть. Буває, влетить випадково, "перестарався", помилився...... Однак у цього - корисливий злочин... І тут не "випадковість", а прямий умисел на злочин!. То що тоді від нього чекать, у подальшому, якщо людина ВЖЕ поставила себе поза законом і людьми ?...
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Жінки взагалі головою рідко думають- в основному керуються почуттями. А в такому віці і поготів.
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А чоловіки ЧИМ думають? Анекдот знаєш старий: "Покликав господь до себе Адама і каже:
- Адам, я вирішив дать тобі два дари...
- Які?
- Перший -мозок. За допомогою нього ти будеш думать і приймать розумні рішення, регулюючи своє життя...
- А другий?
- Другий - статевий член. За допомогою нього ти будеш, з Євою, "плодиться та розмножуватися", отримуючи від цього задоволення... Тільки один недолік - ти не зможеш користуваться цими двома дарами, одночасно...
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В этом возрасте дети очень сложные, и нужно немало усилий родителей, чтобы контролировать подростков - малейшая "подростковая свобода" ведет к подобным компаниям... не могу осуждать родителей, так как не знаю их обстоятельств...... если бы в этой компании не оказалось подобного ублюдка - максимум, чтобы сделали дети это попили пиво и покурили.
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У меня соседи есть. У них дочка - на полгода младше моей... Вечер, мои поужинали, и в 22 - "в люлю". Вышел на балкон, около 23-х, посмотреть на погоду (утром на рыбалку). Соседка Орёт: "Оля, додому!!!". В ответ: "Ма, я ще півгодинки погуляю!...". В 19-ть: моя - студентка-заочница, работает. В 23 часа нет дома. Звоним по мобильному. Оказывается, она "взрослая", и в ночном клубе, с друзьями. Утром "получила по холке" (морально) - за то, что не предупредила.. Сейчас она уже замужем, мама, воспитывает так само своих детей.. А Оля - "пошла по рукам".... Вот и всё...
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Вы все правильно сказали, я знаю много примеров последствий подобной "свободы"...
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Зачем такой чел нужен обществу, какой с него толк?
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Это тупое животное и применять к нему какие либо воспитательные меры, просто бессмысленно.
Его нужно навсегда изолировать от общества.
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и как в США раз в десять лет рассматривать прошение о помиловании начиная с 20 лет отсидки
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Мотив преступления до сих пор неизвестен? Неужели грабёж? Падло за мобилу завалило чьего-то ребенка, которого любили, лелеяли и растили 14 лет? ЖЕСТЬ.....

И ещё не понятно- где взялась эта "компания"? Давно были знакомы или познакомились в день выезда за город "на пикник"? То есть по факту чужие люди. Как можно было довериться тогда им? Родителям нужно учить своих детей не попадать в такие ситуации и не доверять незнакомым людям свою жизнь...
Очень жаль девочку.... Сколько такой швали еще ходит по нашей земле! Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки на Одессчине ранее уже был условно осужден за грабеж, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7715
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Парень 15 лет, убил 14 летнюю девочку!!!
Читаешь и не доходит до сознания!!!
Главное, что ему не дадут больше 10 лет, по закону.
В 25 этот отморозок выйдет на свободу!
Кого он убьёт ещё?
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После нашей тюрьмы выйдет озлобленное, осторожное чудовище
И после выхода оно опять убьет, возможно и не один раз, потому что будет осторожнее, и поэтому опаснее
Таким нужно давать пожизненное, и пофиг что ему 15лет
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Батьки також недоноски, хоч того, хоч тої!
З одного виховали вовка, а з іншої хвойду!!!
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Шо творится с людьми?
Такое множество жесточайших и бессмысленных преступлений...
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А вот например в Польше недавно вышел на свободу парень , которому за убийство 15- летней девочки дали пожизненное. Отсидел 18 (!) лет , и тут оказалось, что убил не он и вообще тогда не был в том селе, где было убийство.
Его адвокаты теперь для него требуют по миллиону за каждый год отсидки.

Какие разные законы. Тут пожизненное, а в Украине - 10 лет.
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Вот зачем такому дана жизнь ? Нужно с такими делать то, что не исправила природа. Ну отсидит он и что ? Исправится ? Станет нормальным ? Да никогда . Это животное уже болеет "бешенством" и таких нужно просто "усыплять" . Хорошего или просто человеческого от такой твари уже никогда не дождётся никто .
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