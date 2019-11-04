 Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"Хлопець - 15-річний одесит, який перебуває на профілактичному обліку у поліції та, крім того, влітку цього року був засуджений Суворовським районним судом до умовного терміну за грабіж", - мовиться в повідомленні.
В ході слідчо-розшукових заходів поліцейські зібрали достатньо доказів прямої причетності підлітка до вбивства дівчинки. Зокрема, встановлено, що після вчиненого він заволодів мобільним телефоном убитої. Телефон та інші речові докази були вилучені, а хлопець - затриманий в порядку ст. 208 КПК.
На даний час за фактом умисного вбивства неповнолітньої триває досудове слідство, розпочате за п.6 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних експертиз, а також інших слідчо-розшукових заходів можлива додаткова кваліфікація злочину.
"Те, що сталося з Дашею, - горе не однієї родини, це страшна трагедія для усіх нас. А розслідування таких злочинів – надзвичайне випробування для будь-кого з поліцейських. Воно назавжди залишає в наших серцях рану, що не загоюється, - говорить керівник ГУНП Олег Бех. - Я щиро співчуваю родині загиблої дівчинки. Не як правоохоронець, а передусім як людина і батько. А як начальник поліції обіцяю, що її смерть не залишиться безкарною".
Нагадаємо, вчора в Одеській області виявлено тіло зниклої 2 листопада 14-річної жительки Одеси.
Про те, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася, поліцейським увечері 2 листопада повідомила мати дівчинки. На пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції. Правоохоронці переглянули записи з камери відеоспостереження, встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, з якими вона була вчора.
Вони розповіли, що усі разом були за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта роз’їхалися по домівках. Пошуки тривали всю ніч. Вчора вранці її тіло без ознак життя було виявлене у лісосмузі
Просте правило: чуєш "кастрюля", "майдаун", "свидомит" та варіації на тему (а також зневажливі перекручення українських слов свинособачицею - "нэзалэжнысть", "патрыот", "рагулячая мова" тощо) - розгортай дмухало стовбура на звук та відчиняй цупкий вогонь.
Але... Не виправдовую цього "отелло", та якщо ревнощі хоч якось можна зрозуміти (але не пробачити, звичайно), то вбити через смартфон... це не дно, це грюкають знизу.
Перевиховувати сенсу немає.
...
Воно там часом не хоче спробувати втекти, незважаючи на ризик отримати кулю зі стовбура?
Он руководствуется, как говорят в уголовном праве, собственными внутренними убеждениями.
- Адам, я вирішив дать тобі два дари...
- Які?
- Перший -мозок. За допомогою нього ти будеш думать і приймать розумні рішення, регулюючи своє життя...
- А другий?
- Другий - статевий член. За допомогою нього ти будеш, з Євою, "плодиться та розмножуватися", отримуючи від цього задоволення... Тільки один недолік - ти не зможеш користуваться цими двома дарами, одночасно...
Его нужно навсегда изолировать от общества.
И ещё не понятно- где взялась эта "компания"? Давно были знакомы или познакомились в день выезда за город "на пикник"? То есть по факту чужие люди. Как можно было довериться тогда им? Родителям нужно учить своих детей не попадать в такие ситуации и не доверять незнакомым людям свою жизнь...
Очень жаль девочку.... Сколько такой швали еще ходит по нашей земле!
Читаешь и не доходит до сознания!!!
Главное, что ему не дадут больше 10 лет, по закону.
В 25 этот отморозок выйдет на свободу!
Кого он убьёт ещё?
И после выхода оно опять убьет, возможно и не один раз, потому что будет осторожнее, и поэтому опаснее
Таким нужно давать пожизненное, и пофиг что ему 15лет
З одного виховали вовка, а з іншої хвойду!!!
Такое множество жесточайших и бессмысленных преступлений...
Его адвокаты теперь для него требуют по миллиону за каждый год отсидки.
Какие разные законы. Тут пожизненное, а в Украине - 10 лет.