 Українці, які мешкають в Італії, вступили в партію, що допомагає захищати Марківа. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представника української громади в Італії Олеся Городецького, 1-3 листопада в Турині (Італія) проходив 18-й звітно-виборчий Конгрес італійського політичного руху "Італійські Радикали". Хоча ця політична формація і не є дуже чисельною, вона є надзвичайно відомою своїми політичними баталіями за справедливість та права людини. Власне ця політична сила спільно з адвокатом Раффаеле Делла Валле домоглася перегляду в апеляції судового рішення у справі відомого телеведучого Ензо Тортора, якого безпідставно було засуджено за приналежність до мафії на підставі свідчень самих мафіозі. Ензо Тортора був виправданий, а його справа стала символом поганого судочинства", - уточнюється в повідомленні.

"Вперше в історії політичної сили до її лав вступили 9 представників української громади Італії. Головним мотивом, що спонукав українців приєднатися до "Італійських Радикалів", стала позиція цієї політсили у справі Віталія Марківа. Адже радикали були єдиною політичною формацією, яка публічно заявила про абсурдність цієї справи і оголосила про боротьбу за справедливість та звільнення Марківа. Іншим мотивом стала активна боротьба радикалів з путінським режимом та підтримка України. Під час останнього візиту Путіна до Риму, для прикладу, було лише дві акції протесту : української громади та радикалів", - зазначає Городецький.

Дивіться також: Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков. ФОТО

За його інформацією, три дні в Турині говорилося про справу Марківа. У конгресі взяли участь двоє італійських сенаторів і політики різного рівня. Ця тема висвітлювалася в ЗМІ.

За підсумками роботи Конгресу було прийнято резолюцію, в якій багато уваги приділено темі Марківа. Новобране керівництво партії заявило, що продовжуватиме боротися за справедливість у цій справі. На Конгресі до Національного Комітету, керівного органу політичного руху, було обрано двох представників української делегації.

Городецький підкреслює, що "Італійські радикали" - єдина політична сила, яка існує тільки за рахунок членських внесків. Кожен учасник сплачує щорічно 200 євро внеску. Це дозволяє радикалам бути абсолютно незалежними.

Також читайте: Міжфракційне об'єднання депутатів "Свободу Марківу" створено в Раді





Також читайте: "Віталій бадьорий і цілеспрямований", - Антон Геращенко зустрівся в Італії з засудженим нацгвардійцем Марківим











Фото: facebook.com/oles.horodetskyy