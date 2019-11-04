 Українці, які мешкають в Італії, вступили в партію, що допомагає захищати Марківа. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку представника української громади в Італії Олеся Городецького, 1-3 листопада в Турині (Італія) проходив 18-й звітно-виборчий Конгрес італійського політичного руху "Італійські Радикали". Хоча ця політична формація і не є дуже чисельною, вона є надзвичайно відомою своїми політичними баталіями за справедливість та права людини. Власне ця політична сила спільно з адвокатом Раффаеле Делла Валле домоглася перегляду в апеляції судового рішення у справі відомого телеведучого Ензо Тортора, якого безпідставно було засуджено за приналежність до мафії на підставі свідчень самих мафіозі. Ензо Тортора був виправданий, а його справа стала символом поганого судочинства", - уточнюється в повідомленні.
"Вперше в історії політичної сили до її лав вступили 9 представників української громади Італії. Головним мотивом, що спонукав українців приєднатися до "Італійських Радикалів", стала позиція цієї політсили у справі Віталія Марківа. Адже радикали були єдиною політичною формацією, яка публічно заявила про абсурдність цієї справи і оголосила про боротьбу за справедливість та звільнення Марківа. Іншим мотивом стала активна боротьба радикалів з путінським режимом та підтримка України. Під час останнього візиту Путіна до Риму, для прикладу, було лише дві акції протесту : української громади та радикалів", - зазначає Городецький.
За його інформацією, три дні в Турині говорилося про справу Марківа. У конгресі взяли участь двоє італійських сенаторів і політики різного рівня. Ця тема висвітлювалася в ЗМІ.
За підсумками роботи Конгресу було прийнято резолюцію, в якій багато уваги приділено темі Марківа. Новобране керівництво партії заявило, що продовжуватиме боротися за справедливість у цій справі. На Конгресі до Національного Комітету, керівного органу політичного руху, було обрано двох представників української делегації.
Городецький підкреслює, що "Італійські радикали" - єдина політична сила, яка існує тільки за рахунок членських внесків. Кожен учасник сплачує щорічно 200 євро внеску. Це дозволяє радикалам бути абсолютно незалежними.
Олена"Єлена" вступила до партії капітулянтів України.
Италия, это вам не Украина, где националисты могут запросто ворваться на заседание суда, тем самым перепугать насмерть судий и повлиять на их вердикт. Там такие вещи пресекаются на корню и это считается давлением на правосудие.
И если граждане Италии (не итальянцы) будут учавствовать в подобных цЫрках, то их быстренько отправят пинком под жопу в стану их бывшего проживания. А оно им нада?
На кого рассчитаны подобные "новости"?