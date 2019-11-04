 "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Близько 21 годин в поліцію надійшло повідомлення про те, що на порозі будинку по вулиці Северинівська лежить побитий чоловік. На виклик оперативно прибули група реагування патрульної поліції і наряд поліції охорони.

На місці події чоловіку надали невідкладну допомогу медики. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Його з численними травмами голови, переломом щелепи доправлено до лікарні.

"Поліцейські одразу опитали очевидців події, обстежили прилеглу територію, провели низку необхідних заходів та встановили особу, яка ґрунтовно підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому. Зловмисником виявився 42-річний чоловік житель Ірпеня", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що конфлікт між жителями багатоквартирного будинку виник біля входу до під’їзду – не розминулись у дверях. Зловмисник накинувся на чоловіка, побив його металевою палицею та здійснив постріли з пістолета. Зброю нападник потім заховав.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та кінологи. Біля квартири, де мешкає зловмисник, в електрощитовій, поліція за допомогою службової собаки виявила речовий доказ - пістолет "Форд12Р". Як з’ясувалось, пістолет не його, а належить померлій людині

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України і він я в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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