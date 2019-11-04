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 "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Ірпені Київської області чоловік побив сусіда металевим кийком і обстріляв з пістолета. Потерпілого з численними травмами голови та переломом щелепи доставили в лікарню. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Близько 21 годин в поліцію надійшло повідомлення про те, що на порозі будинку по вулиці Северинівська лежить побитий чоловік. На виклик оперативно прибули група реагування патрульної поліції і наряд поліції охорони.

На місці події чоловіку надали невідкладну допомогу медики. Ним виявився 46-річний місцевий житель. Його з численними травмами голови, переломом щелепи доправлено до лікарні.

"Поліцейські одразу опитали очевидців події, обстежили прилеглу територію, провели низку необхідних заходів та встановили особу, яка ґрунтовно підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому. Зловмисником виявився 42-річний чоловік житель Ірпеня", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що конфлікт між жителями багатоквартирного будинку виник біля входу до під’їзду – не розминулись у дверях. Зловмисник накинувся на чоловіка, побив його металевою палицею та здійснив постріли з пістолета. Зброю нападник потім заховав.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та кінологи. Біля квартири, де мешкає зловмисник, в електрощитовій, поліція за допомогою службової собаки виявила речовий доказ - пістолет "Форд12Р". Як з’ясувалось, пістолет не його, а належить померлій людині

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України і він я в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?! - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда 01
Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?! - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда 02
Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?! - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157656
 
   
 Топ коментарі
 
Не разминулись у дверях !!!!Карл!!! Дно...
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Вообще клиника. Сыние, с бутылкой пива в руках, добивает лежачего. Стреляет целенаправленно в голову, и бьёт палкой по ногам, дабы переломать их.
По причине - не разменулись в дверях.
Видеофиксация есть.
Я б таких сразу вешал...
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Хулиганство? Это было хулиганство... блять... человеку без сознания ноги ломать арматурой а потом после того как было время подумать и остановиться стрелять человеку в голову из пистолета? Это блять сейчас хулиганством называется? Да эту макаку надо в клетку на цепь посадить на всю жизнь, ебать, как соседи с ним будут рядом жить, сука, детей будут бояться на улицу выпускать, что бы он кому нибудь ножовкой голову не отпилил или ногу в жопу не засунул?
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При порошенко таке було кожен день. А ще мусора патріотів, що були в АТО, просто тупо вивозили в ліс і вбивали. Подивись історії і фото.
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пистолет "форд", это самое важное в данной "новости"
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"Как выяснилось, пистолет не его, а принадлежит умершему человеку."

А кто умер-то?? "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда - Цензор.НЕТ 4680
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Предыдущий владелец травмата. Не исключено, что тот же Руслан его и убил.
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руслан- болван редкостный
лет 50 принудительных работ- самэ то
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Синька - зло. Если бы оба были накуренные, то улыбнулись бы друг-другу, да еще и извинились в придачу. В общем - рюзьге мир.
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Повністю згоден )))
Була б замість цих страстєй-мордастєй позитивна новина: "Двоє накурених в сосіську мешканців, що не могли розминутися в дверях, годину безупинно реготали від цього факту, заблокувавши собою вхід під'їзду" "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда - Цензор.НЕТ 2400
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