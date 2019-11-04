 Співробітники ФСБ РФ вербують українців під час відвідування окупованого Криму, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Основне завдання, яке ставить російська спецслужба, - збір інформації щодо співробітників СБУ, прикордонників та військовослужбовців ЗС України, які виконують завдання поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.

"Такі пропозиції насамперед надходять громадянам України, які працевлаштувались на окупованому півострові та регулярно перетинають адміністративний кордон, а також приватним перевізникам. Куратори вимагають від них на конфіденційній основі збирати розвіддані. Інформація використовується російськими спецслужбами для вербувальних підходів до українських військовослужбовців та правоохоронців", - повідомили в СБУ.

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Форми та методи "роботи" ПУ ФСБ РФ у Криму однотипні для всієї структури ФСБ РФ. Це штучне створення компрометуючих ситуацій, шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск. Активно використовуються погрози щодо винесення постанови про заборону в’їзду на півострів.

"Контррозвідка також встановила, що найзавзятішим вербувальником українських громадян є співробітник оперативно-розшукового відділу ПУ ФСБ РФ у Республіці Крим Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 року народження, уродженець міста Баймак, Республіка Башкортостан, РФ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що він безпосередньо здійснює фільтраційні заходи в пункті пропуску "Джанкой". Встановлено, що цей чекіст є прихильником сталінських часів і не цурається в своїй роботі найбрудніших методів.

У Службі безпеки попередили, що перехід ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.