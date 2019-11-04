 Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. На правопорушника вказав свідок, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію.

З'ясувалося, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

"Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій "політ", що для нього просто грає гучно музика", - зазначили в поліції.

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Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. "Стрибуна" доправили до лікарні з забійними травмами тіла.

Щодо правопорушника працівники поліції склали адміністративний проткала за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Наразі до ДМС готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на тимчасове проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в’їзду до України.



