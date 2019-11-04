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Все про:Вишневе (13) Нацполіція (8446) прапор (208) хуліганство (149)

 Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

В м. Вишневе Київської області 45-річний росіянин пошкодив флагшток з прапором ОУН біля пам'ятника "Небесній Сотні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. На правопорушника вказав свідок, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію.

З'ясувалося, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

"Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій "політ", що для нього просто грає гучно музика", - зазначили в поліції.

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Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. "Стрибуна" доправили до лікарні з забійними травмами тіла.

Щодо правопорушника працівники поліції склали адміністративний проткала за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Наразі до ДМС готується клопотання про скасування іноземцю посвідки на тимчасове проживання, видворення його з країни із забороною подальшого в’їзду до України.

Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція 01
Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157611
 
   
 Топ коментарі
 
А я знаю куда этому винторогому скоту этот флагшток нужео вставить...
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Тварь кацапская -- садить и делать визовый вьезд Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 18
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Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Страна гуманизма.... Закопать падлу заживо прямо под флагштоком....
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Все обсуждают кацапа-дегенерата, а почему никто не задался вопросом: каким образом явные дебилы получают вид... и гражданство? И это касается не только кацапов, а граждан других национальностей, которые лихо устраиваются в "контролирующие органы", "исполнительные службы" и т.д. -на "хлебные места". Нам своих коррупционеров нехватает?
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как плющит козломордых Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7364 набейте ему цветную татуху на лоб и выкиньте в запоребрик
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Визовый режим с агрессором и без промедления!!
Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1743
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россиянин повредил флагшток...

мужчину доставили в больницу с травмами тела...

Я надеюсь травмы - это флагшток в жопе???
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Ні ну класно поліцейські "він сам випригнув у вікно з третього поверху". У них що вище споруди не було?
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Его приговорили к 20 годам как рашики поступают с нашими. Необходимо накапливать обменный фонд. Постоянно.
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Бесноватый куме?
-Нi.Звичайний москаль.Хромосома 78 на мозг давит.
-Ну тодi треба сквозняк ему в черепе влаштувати.Мозг проветрить.
-Це не гуманно и не по европейски куме.А ось лоботомия цiлком доречна Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3725
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Соєві боти вже приплели сюда Зєлєнского?
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