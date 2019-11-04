 Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
44-річний чоловік одразу повідомив про знахідку в поліцію.
Подія сталася 2 листопада поблизу с. Дослідне Дніпровського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції. У згортку поліцейські виявили 2 гранатомети типу "Муха" та 110 патронів калібру 5,45 до автомату Калашникова.
Зброю вилучили та направили на експертизу. Наразі вживаються заходи для встановлення та затримання зловмисника, який сховав вогнепальну зброю та патрони.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі.
я бы очень задумался - сообщать ли. вполне возможно шо понадобятся - Беню то вышвырнули с Днепра, так что х.з. захочет ли он опять защищать...
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
Шкода шо в Дніпрі не Ахмєтка рулив - от віН захистив би, як Донецьк і решту Днобасу
У нас участковый на улице присмотрел беззащитного человека, пришел с "коллегами", подложил в сарай гранату, мужику условный срок с вычетом из пенсии, (садить наверное посовестились) участковому звание кОпытана...
В печку засунул и в школу пошел.
Бабушка вечером печку топила... Много народу ее хоронило.
а муху навіть я б не брав, бо це вже смердить підготовкою теракту.
Щось дуууууже часто почали "знаходити". І завжди ілюструють одними й тими самими знімками.