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Все про:боєприпаси (948) Дніпропетровщина (612) зброя (1426) Нацполіція (8446)

 Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Житель Дніпропетровщини, збираючи гриби, в лісопосадці виявив сховок з армійською зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

44-річний чоловік одразу повідомив про знахідку в поліцію.

Подія сталася 2 листопада поблизу с. Дослідне Дніпровського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції. У згортку поліцейські виявили 2 гранатомети типу "Муха" та 110 патронів калібру 5,45 до автомату Калашникова.

Зброю вилучили та направили на експертизу. Наразі вживаються заходи для встановлення та затримання зловмисника, який сховав вогнепальну зброю та патрони.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01
Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157602
 
 
 Топ коментарі
 
Іцик Клопомойський ЗАВЖДИ захищав лише власну кишеню. Він - головний злодій України.
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
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Хто, Бєня - захисник Дніпра?!! - Я вас прошу лише не повторюйте тут ці бздури для зебілів
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Ну хто ж так зброю зберігає? Вуха надерти тому господарю..😕
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хороший масленок - мертвый масленок©)

я бы очень задумался - сообщать ли. вполне возможно шо понадобятся - Беню то вышвырнули с Днепра, так что х.з. захочет ли он опять защищать... Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3941
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Мобілізуємо усіх зепатологоанатомів, які будуть захищати Дніпро
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Іцик Клопомойський ЗАВЖДИ захищав лише власну кишеню. Він - головний злодій України.
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
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Точно - головний злодій для сої то вже не Ахметов, не Медведчук, не Портнов, а...Коломойша, який на відміну від тієї трійці, у 2014му досить сильно допомогав і ВСУ, і добробатам. Чому головний злодій? А тому, що задвинув "святого петра", на якого соєва шваль молиться. Як зазвичай, соя переплутала інтереси України із інтересами Порошка.
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Хто, Бєня - захисник Дніпра?!! - Я вас прошу лише не повторюйте тут ці бздури для зебілів
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Ну то значить ПОП - злий, хоч і православний раз нахвалював ту Бєню, так?
Шкода шо в Дніпрі не Ахмєтка рулив - от віН захистив би, як Донецьк і решту Днобасу Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7091
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нормальные оперативники что бы предпринимали или засаду или камеры или еще что потому что не остановленные и не наказанные преступники будут продолжать свое.Задрало это фанфаронство!
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Не факт що то Аперативники и не положили звёздочки на погоны ради...
У нас участковый на улице присмотрел беззащитного человека, пришел с "коллегами", подложил в сарай гранату, мужику условный срок с вычетом из пенсии, (садить наверное посовестились) участковому звание кОпытана... Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5859
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Шкода, що знайшов. Вона може скоро знадобитися.
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((и вот зачем лазить та - это для партизан - моника может нас всех сдать - нехорошо)))
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"Партизаны" в основном потом всплывают где-то в Киеве при переделе имущества, когда надо в чей-то ресторан с гранатомета шмальнуть.
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Маленький мальчик гранату нашел,

В печку засунул и в школу пошел.
Бабушка вечером печку топила... Много народу ее хоронило.
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Для чого здавати, можна було просто переховати, в смутні часи ж живемо.
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2 АК с магазинами и патроны я думаю он перепрятал давно, а потом через пару дней решил заявить про рпг ибо рпг оно ж сыкотно в лесу в котором грибы собираешь того глядишь #бнет самому не надо вот пусть и забирают, а за это время и патрончики вскрытые подржаветь успели Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1991
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Патрони, їх цінність не висока, коли є дозвіл на зброю пішов собі купив у мисливському магазині. АК то річ хороша його так просто не купиш. Та і муху можна не віддавати, коли в гарному стані.
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5.45х39??????? у магазині????? дозвіл????назви мені хоч один мисливський карабін під 5.45,
а муху навіть я б не брав, бо це вже смердить підготовкою теракту.
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Тримай, "нєвєрующій") https://ibis.net.ua/ua/products/patrony-nareznye86/search/?search_price_from=&search_price_to=&params[]=545h39
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Ну хто ж так зброю зберігає? Вуха надерти тому господарю..😕
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а ты уверен что они так и сберегались(и в такой комплектации) до того как их нашел грибник? Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1924
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він порушив перше правило грибніка
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А на Дніпровщині хіба ростуть гриби? Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7461
Щось дуууууже часто почали "знаходити". Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8843 І завжди ілюструють одними й тими самими знімками.
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то не тайнік, просто викинули - он патрони корозія погризла
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Допустим, находят каждый 100-й таклй тайник. Это ж сколько ещё вокруг этой х=рни валяется. А сколько минных полей надо будет ещё разминировать... Десятилетия.
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Обнаружил и сорвал блестящую бравую операцию СБУ.
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полюбому з металошукачем чувак ходив) .а ментам сказав .що гриби збирав)
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Вата готовилась к новоотсоссии да обломилась...
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Шляк би його трафив того грибника ! Хлопці сховали на всяк випадок а цей слідопит знайшов та здав(
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На фото РПГ-26 "АГЛЕНЬ", к чему тут РПГ-18 "МУХА" Х.З.
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