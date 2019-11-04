EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3291  58
Все про:Держдума (335) Донбас (13507) Золоте (133)

 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "espreso.tv".

"Я зміг переконатися, що на цей момент всі умови дотримуються. Вперше українська сторона вирішила раптово відвести війська. Дійсно, їх тут немає. Ми подивилися, і це так", - зазначив він.

Як видно на оприлюднених фото- і відеоматеріалах, Журавльова супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і спільного Центру по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Зазначається, що Журавльов був там зі своїм візитом "офіційно", не ховаючись.

Читайте також: Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

"Основна мета візиту російського чиновника - на власні очі побачити, як виконується абсолютне перемир'я на Донбасі", - розповідає журналіст сепаратистського ЗМІ на відео.

Крім того, Журальов відвідав середню школу №4, яка названа на честь місцевого терориста Романа Салькова. Він воював у Козачому полку Дрьомова. Ліквідовано 14 квітня 2016 року за підрив "Уралу" з боєприпасами в районі Калинового.

Зазначається, що Журавльов потрапив на окуповану частину суверенної території держави Україна через непідконтрольну ділянку кордону з Росією. Відповідного коментаря українського Міністерства закордонних справ з цього приводу поки немає.

Згідно з даними бази "Миротворець", Журавльов є одним з головних ідеологів сепаратизму в Україні, учасник організації референдуму і подальшої окупації Криму, один з організаторів незаконних формувань "ЛДНР" на території України.

На початку 2014 року Журавльов координував дії проросійських радикалів Криму, які сприяли окупації півострова військовослужбовцями Збройних Сил РФ.

Журавльов першим з членів російського парламенту відвідав окуповані терористами райони Донецької і Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у районі Золотого 01
Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у районі Золотого 02
Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у районі Золотого 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157590
 
 
 Топ коментарі
 
По нашей земле ходит мразь !
 показати весь коментар
 
да, и они говорят только о отведении украинцев, орков не инспектируют. Значит зазеркалье -это сказка для Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да, и они говорят только о отведении украинцев, орков не инспектируют. Значит зазеркалье -это сказка для Украины.
 показати весь коментар
 
 
в СЦКК ОБСЕ находится 35 кацапских наблюдателей и ни одного украинского - кого они будут контролировать
 показати весь коментар
 
 
ну таки грузины отвели войска в Абхазии по договору с рашей и через месяц абхазы с кацапами двинули в наступление - эти суки зелёные поступают точно также
 показати весь коментар
 
 
у них тоже была линия разграничения , но каждое утро грузины видели как эти колья перемещались вглубь Грузинской территории и рядом стояли вооруженные оккупанты.
 показати весь коментар
 
 
Сколько терпеть эти унижения? от страны которая убили тысячи украинцев, и повесили рос флаг при встречи кацапа на нашей стороне,чего же вы не написали,а мид закроет глаза так как это сговор и сдача наших територий
 показати весь коментар
 
 
согласен а зовуи их кроме сепаров пеця и псины Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 690 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 690 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 690 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 690
 показати весь коментар
 
Уже и ВСУ деморализовали. Этим жителям Золотого военные и волонеры возят еду, а у них в головах все одно, им мешают военные. Обработали зеленые твари.
 показати весь коментар
 
 
и че зелебобы его не арестовали. за "угрозу" бубочке дело, а за нарушение границы и сепаратизм - ничего. закон что дышло
 показати весь коментар
 
 
Еще один ихтамнет, какое он имеет право находиться на территории Украины, и что то там еще "инспектировать", интересно.
 показати весь коментар
 
 
Білорусь, 15 км вiд України.
В лісах тисячі рускіх причаїлись....чекають наказу.

https://www.facebook.com/AndriyYgreen/videos/2487973771483535/?t=6
 показати весь коментар
 
особенно в Житомирские леса полесье болота.
 показати весь коментар
 
Интересная гибридность, сразу оккупация северно восточной части Украины,а потом автоматом оккупация всей Белоруссии,Бацька вообще уже недальновидный стал
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Це дуже добре що всі задоволені.
Пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
 показати весь коментар
 
Чи заведена кримінальна справа на це чмо за його діяльність?
 показати весь коментар
 
 
Следующий этап это инспектирование пешками пуйла офиса Зеленского в Киеве.
Хотя всё логично, Зеля сознательно и упрямо сдаёт пуйлу Украину, превращая её в колонию рашки... а народ даже не пикает.
 показати весь коментар
 
 
Маасковский боярин приехал проинспектировать, как украинцы отвели войска со своей же территории и остался доволен. Зе! Яусталатвайны! Атвади вайска до Хмельницкого! Сколько можна с братским народов ваивать?! Мышебратья!
 показати весь коментар
 
 
Это все кино,не верьте не чему и смотрите дальше, народу Украины тоже это кино нравиться, когда Украинский народ на фронте защищает свою Родину.
 показати весь коментар
 
"Ихздесьнет". Кто мог подумать, что такое будут говорить козломордые про ВСУ.
 показати весь коментар
 
 
А шо завадить бібізянам знов повернутись туди після інспекції?
 показати весь коментар
 
Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", Источник: https://censor.net.ua/p3157590

расеский чиновник стоит в укрокопе и говарит , что укрсолдат там нет!!!!

апалченцы выбили укроповввв

ждите скоро в киевах-львовах

уже мост на 100500 достроили??

дебилы конченные

ахахаха
 показати весь коментар
 
 
Моніка Зєлєнські здає Українські території без вистрілів ! Окупанти путіна інспектують виконання капітуляції клоуном !
 показати весь коментар
 
 
П.езидент,думаю.вже "напрацював" на не одну статтю карного кодексу і це тільки за такий короткій термін,головна стаття --зрада інтересів України.
 показати весь коментар
 
 
зЕ!!!!! з якого такого права це мокшанське чмо перебуває на нашій землі???
 показати весь коментар
 
 
В качестве туриста вероятно?
Самое интересно что СБУ и МИД сидят тихо как мыши.
Они хотят нам сказать что он заехал в Золотое через Киев?
Не НОТы протеста ничего...
Они заняты.
Баканов с Богданом подрались.
 показати весь коментар
 
 
Окупанти і фашисти путіна інспектують капітуляцію Зеленського !
 показати весь коментар
 
 
Ну я так понял что мы уже эти территории подарили мокшанам. Как в свое время сделала Молдова. Теперь ни НАТО ни ЕС нам не светит. Осталось только особый статус и референдум за парашу... Ну это так формальности.
 показати весь коментар
 
 
Ну я так понял что мы уже эти территории подарили мокшанам. Как в свое время сделала Молдова. Теперь ни НАТО ни ЕС нам не светит. Осталось только особый статус и референдум за парашу... Ну это так формальности.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Значит правда отвели ,перемога.
 показати весь коментар
 
А істоти, які супроводжують кацапа, це хто?
 показати весь коментар
 
 
как хто - их торговые партнеры - гавнорошены Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5048 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5048 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5048 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5048
оплотики и прочие - то же близкие по духу пецикам - нвф рыжего таракана
 показати весь коментар
 
не любишь "гавнорошенки"? я тоже ...
Но что по сути статьи можешь умного написать или это тоже "гавнорошенки" устроили?
зеленые у.е. баны!
 показати весь коментар
 
напишем просто даже если пецики против - слава пе великому
и вору наследственному Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5340 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5340 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5340 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 5340
 показати весь коментар
 
Пут ин пописял на нашего кэвэншика...если кто не понял.
 показати весь коментар
 
Это вы так думаете.
А вот зелебени во всем винят порошенко и порохоботов.
 показати весь коментар
 
У попередника было 5 лет чтобы решить этот конфликт на иных условиях но у него не получилось
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору