 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у підконтрольному найманцям РФ Золотому-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "espreso.tv".

"Я зміг переконатися, що на цей момент всі умови дотримуються. Вперше українська сторона вирішила раптово відвести війська. Дійсно, їх тут немає. Ми подивилися, і це так", - зазначив він.

Як видно на оприлюднених фото- і відеоматеріалах, Журавльова супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і спільного Центру по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Зазначається, що Журавльов був там зі своїм візитом "офіційно", не ховаючись.

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"Основна мета візиту російського чиновника - на власні очі побачити, як виконується абсолютне перемир'я на Донбасі", - розповідає журналіст сепаратистського ЗМІ на відео.

Крім того, Журальов відвідав середню школу №4, яка названа на честь місцевого терориста Романа Салькова. Він воював у Козачому полку Дрьомова. Ліквідовано 14 квітня 2016 року за підрив "Уралу" з боєприпасами в районі Калинового.

Зазначається, що Журавльов потрапив на окуповану частину суверенної території держави Україна через непідконтрольну ділянку кордону з Росією. Відповідного коментаря українського Міністерства закордонних справ з цього приводу поки немає.

Згідно з даними бази "Миротворець", Журавльов є одним з головних ідеологів сепаратизму в Україні, учасник організації референдуму і подальшої окупації Криму, один з організаторів незаконних формувань "ЛДНР" на території України.

На початку 2014 року Журавльов координував дії проросійських радикалів Криму, які сприяли окупації півострова військовослужбовцями Збройних Сил РФ.

Журавльов першим з членів російського парламенту відвідав окуповані терористами райони Донецької і Луганської областей.

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