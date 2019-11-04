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 Політика України
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 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у підконтрольному найманцям РФ Золотому-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі підконтрольного терористам Золотого-5 Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "espreso.tv".

"Я зміг переконатися, що на цей момент всі умови дотримуються. Вперше українська сторона вирішила раптово відвести війська. Дійсно, їх тут немає. Ми подивилися, і це так", - зазначив він.

Як видно на оприлюднених фото- і відеоматеріалах, Журавльова супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і спільного Центру по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Зазначається, що Журавльов був там зі своїм візитом "офіційно", не ховаючись.

Читайте також: Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

"Основна мета візиту російського чиновника - на власні очі побачити, як виконується абсолютне перемир'я на Донбасі", - розповідає журналіст сепаратистського ЗМІ на відео.

Крім того, Журальов відвідав середню школу №4, яка названа на честь місцевого терориста Романа Салькова. Він воював у Козачому полку Дрьомова. Ліквідовано 14 квітня 2016 року за підрив "Уралу" з боєприпасами в районі Калинового.

Зазначається, що Журавльов потрапив на окуповану частину суверенної території держави Україна через непідконтрольну ділянку кордону з Росією. Відповідного коментаря українського Міністерства закордонних справ з цього приводу поки немає.

Згідно з даними бази "Миротворець", Журавльов є одним з головних ідеологів сепаратизму в Україні, учасник організації референдуму і подальшої окупації Криму, один з організаторів незаконних формувань "ЛДНР" на території України.

На початку 2014 року Журавльов координував дії проросійських радикалів Криму, які сприяли окупації півострова військовослужбовцями Збройних Сил РФ.

Журавльов першим з членів російського парламенту відвідав окуповані терористами райони Донецької і Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у підконтрольному найманцям РФ Золотому-5 01
Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у підконтрольному найманцям РФ Золотому-5 02
Депутат Держдуми РФ Журавльов інспектував розведення військ у підконтрольному найманцям РФ Золотому-5 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157590
 
 
 Топ коментарі
 
По нашей земле ходит мразь !
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ну таки грузины отвели войска в Абхазии по договору с рашей и через месяц абхазы с кацапами двинули в наступление - эти суки зелёные поступают точно также
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Никакая победа не принесет столько,сколько может отнять одно поражение. Гай Юлий Цезарь
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Видно , ты сейчас в зеркало глянул, точно подметил))
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свинокацапські пітори, і жирні кацапські свиноматки
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.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

..

.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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То б то здасть Україну з потрохами без Всякого Тиску , чи шуму і пилу !Це було зрозуміло ще до виборів !! Бо не може людина яка народилась , вчилась , працювала в середовищі яничар бути Українським президентом ! В нього Не має Українських цінностей ні в голові , ні в душі ! От будь за яку ціну - Мир ! А те що за цим той російський мир Знищить Україну разом з українцями , то на те плювати : Кемська волоссть ? Забирайте...!
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Ещё один из племени выкормышей-ренегатов ходит по дорогой мне земле.... Нехорошо.
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Порошенко агент кремля, смерділи вони, тьфу нечисть зелена.
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зелебобики не суетитесь, шуметь не надо, шажок за шажком, посмотрите как ухмыляется депутат гос думы, действительно отдали кусок Украинской земли, флажки повесили теперь завезут туда казачков из растовских ******, а те очень девок *********, все по отработанному ранее сценарию.
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Патриоты обещали 10 тысяч патриотов. Но до сих пор сидят и срут на Цензоре.)
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а то разные - боевые диваны пецриотов до золотого не доезжают
да и страшно Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673
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почему ***** не приехало на передовую? зелох в печали, так старался, так боролся с нациками, а приехала какая то шестёрка.
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пециками вся ветка засижена
свиноферма работает в усиленом режиме отбеливая обосраного хозяина
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и не говори уже и ольгинских подключили Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465
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https://youtu.be/TW6bL75bFHM

В Золотом появился российский флаг: что происходит

https://www.rbc.ua/static/img/f/a/facebook_com_ato_news_id25367_650x410_2_650x410.jpg
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Зеленский все делает для России и земли им отдает и санкции добивается с РФ снять. Путин ему медаль даст за это!
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Куда подевались местные зебилы? Уже не у кого и спросить про выдающиеся достижения когда-то гремевшей зе-команды.
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У Журавлева средиземноморский загар, какой молодец!
Не понимаю почему все так возбуждаются по поводу ЛДНР? Не будет никакой интеграции Донбасса в Украину, ничего не будет, потому как то, что хочет кремль недопустимо. Все происходящее включая "развод-отвод" просто ерунда....
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Теперь москали,возьмут за Уралом якесь забитое село и перевезут его население в Золотое.Расселят по брошенным хатам,а те будут волати,що то их земля,бо их деды тут жили.
Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7514
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Капець. Вчительку з рідної кожному українцю школи 4 негайно інтегратувати в українську освіту. Ну там квартиру в Києві,дипломатичний паспорт,орден якийсь український.Ви подивіться на фото,як ця смілива українська в чтелька горделиво розмовляє з окупантами. А може ми всі в Україні дебіли і це не наша вчителька?
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Ну, може й не всі, а більшість точно! Близько 75%
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Там что, северный полюс, что этот хер в пуховике? Боится простудить свои яйца?
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То на тому російському півні бронік одягнутий. Відведення відведенням,а куля дура.
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ооо, а ось і іхтамнєти. Наче Санта Клаус виглядає, скоморох козломордий.
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интересно, а ******-сепары тоже отошли?
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Что-то подсказывает мне, что мирные инициативы ЛОХнесского чудовища закончатся ещё большей войной. Не зря Путлер диннамит его с нормандской встречей и продолжает шпиговать ихтамнетами восток Украины.
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