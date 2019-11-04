 У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом із співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4. Також, у населеному пункті задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку. Місцеві, з осторогою, щоб не зурочити, все ж констатують відсутність стрілянини", - йдеться в повідомленні.
"Я 32 роки пропрацювала у місцевому дитсадку. У 2014-му, коли на нашу землю прийшла війна, його закрили. Через деякий час у будівлю влучив ворожий снаряд, завалився дах, а всі вікна повилітали. У мене серце кров’ю обливається, коли я спостерігаю, як дитсадок руйнується. До речі, минулого місяця російська куля прилетіла і у моє вікно… Дякувати Богу, що я була в іншій кімнаті. Зараз уже близько десяти днів у нас спокійно, ми нарадуватися не можемо, аж не віриться…", - говорить жителька Золотого-4 Ганна Михайлівна.
"Під час розмови з жінкою гвардійці дізналися, що вона живе одна. Тому військові допомогли Ганні Михайлівні із заготівлею дров на зиму і запевнили, що жінка може звертатися до них по допомогу в будь-яку хвилину. Перемога за нами! Слава Україні!", - додали в пресцентрі ООС.
Клоуны встали перед зеркалом и кривляются.
2 листопада о 12:22
Ось, що мені пишуть щодо ситуації в Станиці Луганській:
«Коротко. Демілітаризовані вулиці "сірої зони" від інших нічого не відділяє. Наші силовики туди або не ходять, або ходять без зброї. В "сіріу зону" "нарізали" будинок АТОшника. Самі військові проукраїнському населенню кажуть: їдьте звідси, ми вас не зможемо захистити. Поліцейські кажуть "ми зберігаємо нейтралітет", і не розслідують якісь фізичні навіть напади з боку проросійських (плювки в обличчя). Проросійські кажуть, що "вішатимемо вас на стовпах". І дуже зраділи фільму Зеленського в Золотому.
По ту сторону - дві нових вогневі точки сепаратистів, які побудували за час "розведення". Сепаратисти своїх не відвели - ті просто перевдяглися з хакі в цивільне».
Ось так... такі ж новини і з Золотого. Там де Україна відступає починається «мир» з плювками в обличчя, тортурами, дибою. «Мир» виключно «русский». Якщо це і є версія миру від Зеленського - то дуже дякую, не треба
То есть он утверждает, что пресс-центр ООС, СММ ОБСЕ, СЦКК - все врут?