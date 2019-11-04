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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8438) Національна гвардія (628) операція Об'єднаних сил (1727) Золоте (133)

 У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Триває дзеркальне розведення військ, яке зараз відбувається на ділянці №2 поблизу Золотого-4 Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом із співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4. Також, у населеному пункті задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку. Місцеві, з осторогою, щоб не зурочити, все ж констатують відсутність стрілянини", - йдеться в повідомленні.

"Я 32 роки пропрацювала у місцевому дитсадку. У 2014-му, коли на нашу землю прийшла війна, його закрили. Через деякий час у будівлю влучив ворожий снаряд, завалився дах, а всі вікна повилітали. У мене серце кров’ю обливається, коли я спостерігаю, як дитсадок руйнується. До речі, минулого місяця російська куля прилетіла і у моє вікно… Дякувати Богу, що я була в іншій кімнаті. Зараз уже близько десяти днів у нас спокійно, ми нарадуватися не можемо, аж не віриться…", - говорить жителька Золотого-4 Ганна Михайлівна.

Також читайте: Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

"Під час розмови з жінкою гвардійці дізналися, що вона живе одна. Тому військові допомогли Ганні Михайлівні із заготівлею дров на зиму і запевнили, що жінка може звертатися до них по допомогу в будь-яку хвилину. Перемога за нами! Слава Україні!", - додали в пресцентрі ООС.

У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 01
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 02
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 03
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 04
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 05
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 06
У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157587
 
 
 Топ коментарі
 
А куда пропал Билецкий и 10 тысяч патриотов?)
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А кто видел что сепары отводят?
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Брехуни... Цапи не відходять - може лише у цивільне переодягаються...
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А куда пропал Билецкий и 10 тысяч патриотов?)
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Петюня не продлил проституток. А нацжёны с билецким за бесплатно даже пете не дают
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Головне - не забудьте прибрати звідтіль проплачених "ахтивістів" з "витираними". Щоб вони не тероризували людей та не влаштовували провокації.
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Мордор потерял за время войны с Украиной 180 миллиардов долларов от санкций и падения цены на нефть сколько было ещё потрачено на Крым и лугандон остаётся тайной Сцарь мечтал о захвате всей Украины о так называемой новоотсосии . Интересно есть ли хоть один дурак кто считает что после всего он вдруг решил отказаться от захвата всей Украины?
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Брехуни... Цапи не відходять - може лише у цивільне переодягаються...
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Якщо по Г+Г не сказали про це - значить все ок.
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На зарплатні... «шаленими бджілками» отримую... На премію - київський торт...
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили....
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При чём тут отводят? Это называется пустить в дом преступника и предателя на его условиях, даже не выслушав хозяина. Это не мир, это преступление совковой квартальной власти, людей без совести, без чести, без истории. Они вообще чужие Украине, в них нет ничего, что обязывало их чувствовать принадлежность к народу и истории Украины. Это удовлетворители хотелок врагов Украины, а также низменных инстинктов населения, причём любого населения, любой страны.
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Петики всегда спамят, когда им предлагают защищать Родину.
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оккупант уже сидит за вашим столом на вашей кухне и ваш чай пьет. А вам тоже нужно пить чай за своим столом. Это то что будет после всех отводов. Сепары ждут закона об особом статусе что бы выбрать себе своего сепара из мокши.
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"зеркальное", это в смысле:
Клоуны встали перед зеркалом и кривляются.

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Что это за совковая статья ?Дрова рубят ,старушек через дорогу переводят, и помогают тяжелые сумки домой отнести...Показуха зелебобская, покажите лучше очередь из проукраинских жителей Золотого ,которые вынуждены на зиму глядя бросать свои дома.Покажите как обосновались наши ВСУ ,которых заставили покинуть укрепления ,фактически выгнав на зиму в чистое поле.И почему мы должны радовать что полиция рубит дрова ,а наши войска ушли с украинской земли?Заказная статья от "драчунов" при владе.
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Так покажи, а то другие порохоботы уже картинку с пенсионерами ордлы представляют как "очередь из проукраинских жителей, которые бросают свои дома", видят что зрада не особо наклевывается но панику нагонять надо.
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де, хочу подивитись на рогатих, як відвели своїх бісів!!
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Я должна показывать ? Может мне еще и твою работу выполнять ,подтиратель за зелебобой?У тебя перемога что украинские войска отавили отвоеваные земли? кацап, никто не сомневается ,и нарубить дрова очередной сепарше ,которой мешали ВСУ на своей земле,- твоя перемога..Только кацапье и зебилы радуються что ********** отдает украинские земли.Потому что зебилы и есть прижившееся в Украине кацапье,окупанты.
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зебобік турбується, бо знає що брешуть авакяни...
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Билецкому лучше в Киеве жопой крутить чем в Золотом.
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Був в нас вже такий міръ...голодомори, репресії, депортації...геноцид називається.
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Sergey Vysotsky
2 листопада о 12:22

Ось, що мені пишуть щодо ситуації в Станиці Луганській:
«Коротко. Демілітаризовані вулиці "сірої зони" від інших нічого не відділяє. Наші силовики туди або не ходять, або ходять без зброї. В "сіріу зону" "нарізали" будинок АТОшника. Самі військові проукраїнському населенню кажуть: їдьте звідси, ми вас не зможемо захистити. Поліцейські кажуть "ми зберігаємо нейтралітет", і не розслідують якісь фізичні навіть напади з боку проросійських (плювки в обличчя). Проросійські кажуть, що "вішатимемо вас на стовпах". І дуже зраділи фільму Зеленського в Золотому.

По ту сторону - дві нових вогневі точки сепаратистів, які побудували за час "розведення". Сепаратисти своїх не відвели - ті просто перевдяглися з хакі в цивільне».
Ось так... такі ж новини і з Золотого. Там де Україна відступає починається «мир» з плювками в обличчя, тортурами, дибою. «Мир» виключно «русский». Якщо це і є версія миру від Зеленського - то дуже дякую, не треба
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то что полиция сохраняет нейтралитет, то поверю. Они нейтральные во всех вопросах , значит их актуальность под вопросом.
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що означає «нейтралітет»??? Такий самий «нейтралітет» поліції у 2014-му привів до окупації частини країни, до кровопролиття в Одесі, Харкові та інших містах...
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Ну конечно Это он из окна рабочего кабинета увидел в Киеве? Видео и фото нету,потому что телефон разрядился? Однозначно - ВЕРЮ НА СЛОВО! У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8879
То есть он утверждает, что пресс-центр ООС, СММ ОБСЕ, СЦКК - все врут? У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 8879
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так, брешуть...бо їм вигідно... Бо подивись на ці бурятські морди СЦКК, які переписували номери зброї наших військових...
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який мир, рогаті обстрілюють, тролі рогаті за мир та здачу Країни. щоб вас!!
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Все таки будет мир,порохососы не смотря на ваши усилия
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мир буває після перемоги, або після капітуляції... Ти довбень знаєш, що після капітуляції країну ще репараціями обкладають, це крім того, що купу грошей тре на відновлення Донбасу - за все це ТИ платитимеш, а не сРашка, як повинно бути, завдяки тобі та таким же дятлам...
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