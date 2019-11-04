 Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook ДТП сталося на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценко: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.
Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"
Если таки да...то не удивительно
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...
Итог ГОРЕ...
А их проще украсть
+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
А дурень про вареники...
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
Многим ли понравится? че ты чешешь то - армия к быдлу летающему по дорогам как относится?
Следующий раз я просто забуду о твоём существовании.
ты с таким умным видом высераешь что следует тут делат и даешь совки, тойсть советики, что отправляйся ты на Путина.
и да - если я не питерский пригожинец - то шоб тебя тарантул укусил(после собаки динго, которая укусит после пендаля кенгуру)
Все погибшие - из Ауди. Судя по разбросу тел - все они непристегнутыми были.
Во второй авто, где ехали пристегнутые мужчина с ребенком - оба, слава Богу, живы.