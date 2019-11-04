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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2592) Київ (6728)

 Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серйозна ДТП з жертвами сталася в Києві на вулиці Берковецькій біля ТЦ "Лавина".

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook ДТП сталося на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценко: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поляків загинули, а українець був важко травмований унаслідок ДТП в Польщі

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 01
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 02
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 03
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 04
Фото: ДТП.kiev.ua

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 05

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157581
 
 
 Топ коментарі
 
На это нужны деньги ...
А их проще украсть

+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
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Там предельная концентрация донбасян, место их компактного проживания Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, двоє загинули - Цензор.НЕТ 9263
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Аваков шо за тебя каждое утро за руль садится???
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
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там довго була погана дорога і в тому місяці зробили хорошу. Мабудь на радощах гнали ось і результат. Шкода людей
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сегодня по встречке, через двойную... с ребенком на передке гнал один....
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Пипец.... что там не то... ни дня без происшествий возле этого места....
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коментар відмічено як спам  
 
..просто сделали зебилам дорогу европейского уровня.. и не только зебилам..
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Там предельная концентрация донбасян, место их компактного проживания Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, двоє загинули - Цензор.НЕТ 9263
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Как тебе удалось через жопу родиться?
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Там нельзя развернуться через осевую - отбойники посередине дороги. ДТП на перекрестке.
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Снова сфетофор не работал на выезде с Берковецкой на окрудную?
Если таки да...то не удивительно
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В какой еще столице Европы такое количество ДТП . Неужели нельзя оптимизировать трафик на дорогах и наказание за нарушение ПДД .
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Оптимизировать можно-по парным числам в одну сторону,по непарным в другую.
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Там нормальная развязка!
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...

Итог ГОРЕ...
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Можно иначе оптимизировать: по четным числам ездят нормальные, по нечетным - остальные.
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Каждый считает себя нормальным. Очевидно, что даже вы, не смотря на такие предложения, себя нормальным мните
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Я пользуюсь исключительно общественным транспортом).
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Тогда по нечетным нормальные тоже выедут, в надежде на свободные дороги. Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 4270
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На это нужны деньги ...
А их проще украсть

+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
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Зачем так сразу, может вы вовсе не дурень.
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если на то пошло - да! сраный совок обыдлил население, хотя и везде было высрано мирумир и мызамир(на заводах, которые выпускали "новички" и ядерные заряды Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 4837 )
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Если полиция несколько лет кладет хер на контроль за ПДД, то сколько ни оптимизируй наказание, когда нет его неотвратимости, это просто пожелания.
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Aваков очень занят охраной режима. Ему некогда заниматься такой чепухой как контроль над соблюдением ПДД.
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При чем Аваков,если быдла на дорогах немеряно
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При том что органы называются правоохранительными, для того чтобы они охраняли право. Может, уволить этих, и нанять других, которые порядок на дорогах наведут.
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Аваков шо за тебя каждое утро за руль садится???
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
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За бездействие армии отвечает её командующий.
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ОК, завтра Аваков введет.... 3 года зоны за невключение поворотника, а за превышение на 5км. - забирать будут права на 5 лет и т.д.
Многим ли понравится? че ты чешешь то - армия к быдлу летающему по дорогам как относится?
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На первый раз питерский хам отправляется в спам.
Следующий раз я просто забуду о твоём существовании.
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обосрался тасманийский совок?

ты с таким умным видом высераешь что следует тут делат и даешь совки, тойсть советики, что отправляйся ты на Путина.
и да - если я не питерский пригожинец - то шоб тебя тарантул укусил(после собаки динго, которая укусит после пендаля кенгуру)

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Утро понедельника. Если в субботу добряче бухануть, то анализ крови кое-что покажет... А тут таки три трупа. Во, кошмарики...
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Если в субботу бухать а в воскресенье опохмеляться целый день то в понедельник подходить к машине не надо
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Та это- понятно. Но, даже если не опохмеляться, в воскресенье, то один хрен- будет положительная реакция, на бухло. Ну и... со всеми вытекающими.
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Да не будет там ничего, даже если в воскресение писяшку с утра бахнуть на опохмел. А если будет, то это уже печень плоха и плохо усваивает, тогда и выходит все дольше... в таких случаях и бухать вообще опасно.
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Ну, не знаю. Нас как-то портовые власти проверили, весь экипаж. А позавчера- было дело, бухали крепко. Ну и показал анализ, у всех, кто бухал. Правда, там какая-то допустимая хрень спасла. Не помню- какая именно. Но, не списали никого. Давненько было дело. Как сейчас бы на это посмотрели- не в курсе.
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Надо просто перестать ездить! С таким потоком наркоты в Украину выезжать из гаража нормальному человеку смерти подобно! Нарид раньше имел 2 машины на 100 человек и населения больше было!
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Хтось перевіряв вчергове теорію природнього відбору. Шкода що страждають нормальні люди.
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так буде і з продажем збої. як з продажою правов.
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Не совсем понятно как свяэать нелегальную продажу оружия и прав, с легальной и не соблюдением правил?
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Каждый день промедления с применением драконовских мер к водителям приводит к значительным трагическим последствиям.Нужно наказание за нарушение ПДД,а инициаторам ДТП- вплоть до пожизненного.
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Это ЖЕСТЬ... Безумно жаль, если пострадали невинные люди- те, кто ничего не нарушал и не нёсся с бешеной скоростью, которым просто "повезло" утром в понедельник на своем пути встретить неадеквата..... Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 1016 А вообще, очень странно. Машины вроде как не сильно изувеченные. Почему такой итог? Из-за того, что не были пристёгнуты?
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Я просмотрел видео, кликнув на "сообщении". Должен сказать, что у одной тачки вся левая сторона разрушена. Вот тут рекомендую кликнуть: Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.
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Пострадали все, но невиновные в БМВ как раз оба выжили - и мужчина, и ребенок. Очевидно, оба были пристегнутыми - подушки спасли.
Все погибшие - из Ауди. Судя по разбросу тел - все они непристегнутыми были.
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Это показатель работы рюкзаковской полиции.
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По місту швидкість була не меньше 100+. Навіщо? Де обіцяні Аваковим відіофіксатори швидкості на дорогах? Де система конфіскації автівок і позбавлення прав довічно? Хочеш випробувати свою автівку? Отримати адреналін? Їдь на автобан!
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Более детально, кстати, говорится о двух погибших и двух пострадавших.
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Я так понял - все погибшие - из машины-нарушителя, все были непристегнутыми и просто повылетали из авто на асфальт.
Во второй авто, где ехали пристегнутые мужчина с ребенком - оба, слава Богу, живы.
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Вот немчура - попридумывала разные там автомобили - ауди/шмауди/бмв чтобы украинцы гибли....
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Судя по повреждениям, Ауди ехало со стороны Стеценко, и получило в бок от БМВ, который очень быстро ехал по Палладина.
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