 Audi влетіла в BMW в Києві: двоє людей загинули, ще двоє з тяжкими травмами госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серйозна ДТП з жертвами сталася в Києві недалеко від ТЦ "Лавина". В результаті зіткнення двох автомобілів "БМВ" та "Ауді" двоє людей загинули, а ще двоє госпіталізовані з важкими травмами. Поліцейські встановлюють механізм і причини аварії. УВАГА! Перегляд відео та фото не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
За даними поліції, на місці події працюють екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку. За попередньою інформацією, водій "Ауді", не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з "БМВ".
В результаті ДТП водій "Ауді" і пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці, ще двоє пасажирів авто госпіталізовані в реанімаційне відділення.
За даним фактом слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.
Нагадаємо, раніше про ДТП повідомив паблік ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.
Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"
Если таки да...то не удивительно
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...
Итог ГОРЕ...
А их проще украсть
+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
А дурень про вареники...
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
Многим ли понравится? че ты чешешь то - армия к быдлу летающему по дорогам как относится?
Следующий раз я просто забуду о твоём существовании.
ты с таким умным видом высераешь что следует тут делат и даешь совки, тойсть советики, что отправляйся ты на Путина.
и да - если я не питерский пригожинец - то шоб тебя тарантул укусил(после собаки динго, которая укусит после пендаля кенгуру)
Все погибшие - из Ауди. Судя по разбросу тел - все они непристегнутыми были.
Во второй авто, где ехали пристегнутые мужчина с ребенком - оба, слава Богу, живы.
Вже всі про неї забули. Нагадай)
В БМВ все целое - только передок помят об Ауди.