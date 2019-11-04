 Audi влетіла в BMW в Києві: двоє людей загинули, ще двоє з тяжкими травмами госпіталізовані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серйозна ДТП з жертвами сталася в Києві недалеко від ТЦ "Лавина". В результаті зіткнення двох автомобілів "БМВ" та "Ауді" двоє людей загинули, а ще двоє госпіталізовані з важкими травмами. Поліцейські встановлюють механізм і причини аварії. УВАГА! Перегляд відео та фото не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За даними поліції, на місці події працюють екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку. За попередньою інформацією, водій "Ауді", не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з "БМВ".

В результаті ДТП водій "Ауді" і пасажир, що сидів на передньому сидінні, загинули на місці, ще двоє пасажирів авто госпіталізовані в реанімаційне відділення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поляків загинули, а українець був важко травмований унаслідок ДТП в Польщі

За даним фактом слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, раніше про ДТП повідомив паблік ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє поляків загинули, а українець був важко травмований унаслідок ДТП в Польщі

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"









Фото: ДТП.kiev.ua