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Все про:Закарпаття (832) мігранти (250) нелегали (186) Нацполіція (8438)

 Мешканець Закарпаття намагався переправити 12 нелегальних мігрантів на територію України, - Нацполіція. ФОТО

У селі Горонглаб Берегівського району на відстані 300 метрів від державного кордону України прикордонники виявили групу іноземців, які мали намір перетнути кордон у супроводі закарпатця. На місці події працюють співробітники Берегівського відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

3 листопада близько 18.35 на лінію "102" надійшло повідомлення від працівників Державної прикордонної служби про те, що їхній наряд за 300 метрів від лінії державного кордону затримав групу мігрантів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції. З’ясовано, що групу іноземців супроводжував 36-річний житель м. Берегово. Мігранти не мали при собі жодних документів, які б засвідчували їхню особу чи давали право перебувати на території нашої держави.

"У діях закарпатця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зараз з чоловіком працюють поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві. ФОТО

Іноземців доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону. У поліції з’ясують причини, обставини та підстави їхнього перебування на території Закарпаття.

Мешканець Закарпаття намагався переправити 12 нелегальних мігрантів на територію України, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157579
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это поворот! обычно Сусанины на ту сторону ведут... Мешканець Закарпаття намагався переправити 12 нелегальних мігрантів на територію України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4246
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Венгры любыми путями пытаются попасть в Украину в поисках лучшей жизни
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Вот это поворот! обычно Сусанины на ту сторону ведут...
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На ту сторону и шли, с собой имели накидки от тепловизора и "следы" животных
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Просто вони трохи там потусувались і виявилось що в основному у вжитку 2 слова "нем туду",от і заявили провіднику пред'яву- ґєньґі взад,цурюк нах Україна. Тут принаймі кожен сотий інґліш мальо дує!
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Венгры любыми путями пытаются попасть в Украину в поисках лучшей жизни
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Ти будеш здивований, але рівень особистого споживання в Угорщині та Укоаїнї не дуже відрізняється.
https://migrantvisa.ru/zarplata/srednie-dohody-v-vengrii/

Зрплати від 300 євро у продавців та вантажників у магазинах до 800 євро у будівельників, це чистими, після сплати податків. А ціни рази в півтора вищі як у нас, про транспотр я взагалі мовчу!
Кучеряво живуть лише лікарі та юристи і трохи ІТшники.
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Вчора сусід вернувся з термів у Венгрії . Розказував що ціни там мало відрізняються від наших особливо у супермаркетах.
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Так, можна знайти продукти по ціні близькі до наший, але якщо взяти все що пробається, то там хавчик дорожчий. Наші там екоомлять, купують найдешевше, а порівнюють з нашими продуктами середньої цінової категорії,я кі вони купують тут.
Напраклад у Італії дешеву мортаделу можна знайти за 10 євро кіло, це 280 грн.і якщо порівнювати її з столичною чи докторською Фаро або Кременчукмясо, яка у Сільпо по 180-220, то і у Італії не дуже дорожче як у нас, але тамтешній найдешевший продукт слід порівнювати з нашим найдешевшим, з варенкою по 90-100 грн.
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До речі, та 10-єврова мортадела на смак наче точно з туалетного паперу, а та що за 16-18 то їси - зупинитися не можеш!
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Вообще то я живу на границе с Венгрией, и немного в курсе )) Перед праздниками продукты и подарки покупаю в Венгрии и Словакии. Они там и дешевле, и лучше качеством. Конечно дорогие продукты я не покупаю, но обычные продукты стараюсь брать там.
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Цензор даже с сайта департамента норманьно скопипастить статью не может, ппц...
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Если они намеревались (так в статье) извне проникнуть внутрь территории Украины, то каким образом их задержали в 300 км от границы?
То есть с внешней её стороны
Цензор, как это? Ведь украинских пограничников на той стороне должны были самих арестовать!
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