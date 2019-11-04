 Мешканець Закарпаття намагався переправити 12 нелегальних мігрантів на територію України, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

3 листопада близько 18.35 на лінію "102" надійшло повідомлення від працівників Державної прикордонної служби про те, що їхній наряд за 300 метрів від лінії державного кордону затримав групу мігрантів.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції. З’ясовано, що групу іноземців супроводжував 36-річний житель м. Берегово. Мігранти не мали при собі жодних документів, які б засвідчували їхню особу чи давали право перебувати на території нашої держави.

"У діях закарпатця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зараз з чоловіком працюють поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві. ФОТО

Іноземців доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону. У поліції з’ясують причини, обставини та підстави їхнього перебування на території Закарпаття.