 Мешканець Закарпаття намагався переправити 12 нелегальних мігрантів на територію України, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
3 листопада близько 18.35 на лінію "102" надійшло повідомлення від працівників Державної прикордонної служби про те, що їхній наряд за 300 метрів від лінії державного кордону затримав групу мігрантів.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Берегівського відділу поліції. З’ясовано, що групу іноземців супроводжував 36-річний житель м. Берегово. Мігранти не мали при собі жодних документів, які б засвідчували їхню особу чи давали право перебувати на території нашої держави.
"У діях закарпатця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зараз з чоловіком працюють поліцейські", - йдеться в повідомленні.
Іноземців доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону. У поліції з’ясують причини, обставини та підстави їхнього перебування на території Закарпаття.
https://migrantvisa.ru/zarplata/srednie-dohody-v-vengrii/
Зрплати від 300 євро у продавців та вантажників у магазинах до 800 євро у будівельників, це чистими, після сплати податків. А ціни рази в півтора вищі як у нас, про транспотр я взагалі мовчу!
Кучеряво живуть лише лікарі та юристи і трохи ІТшники.
Напраклад у Італії дешеву мортаделу можна знайти за 10 євро кіло, це 280 грн.і якщо порівнювати її з столичною чи докторською Фаро або Кременчукмясо, яка у Сільпо по 180-220, то і у Італії не дуже дорожче як у нас, але тамтешній найдешевший продукт слід порівнювати з нашим найдешевшим, з варенкою по 90-100 грн.
То есть с внешней её стороны
Цензор, как это? Ведь украинских пограничников на той стороне должны были самих арестовать!