 Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК "Схід". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр повітряного командування "Схід", зокрема, під час протиповітряного бою у новому районі у складі зведеного зенітного ракетного полку бойові розрахунки новоствореного підрозділу Харківського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" виконали бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, що позначали засоби повітряного нападу противника.

Разом з ними бойові пуски зенітних ракет здійснила чергова бойова обслуга за викликом з Нікопольського зенітного ракетного полку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО обговорили пропозиції до проєкту держбюджету-2020, що стосуються забезпечення нацбезпеки і оборони України

Крім того, під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК "Схід", які входили до складу зведеного ЗРП, в умовах, максимально наближених до бойових, успішно застосовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда".

Інші підрозділи командування також чітко організували розміщення, харчування, лазньо-пральне обслуговування, зв'язок та усе інше логістичне забезпечення для вдалого виконання поставлених завдань усіма учасниками навчань

На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися до пунктів постійної дислокації та знову приступили до несення бойового чергування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Річна національна програма "Україна-НАТО" буде максимально наближена до ПДЧ: ми вдвічі збільшуємо активність на євроатлантичному треку, - Кулеба

































Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки

































Фото: facebook.com/pvkshid