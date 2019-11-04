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 Суспільство
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 Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК "Схід". ФОТОрепортаж

На полігоні "Ягорлик" в Херсонській області завершилися комплексні тактичні навчання підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ з бойовою стрільбою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр повітряного командування "Схід", зокрема, під час протиповітряного бою у новому районі у складі зведеного зенітного ракетного полку бойові розрахунки новоствореного підрозділу Харківського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" виконали бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, що позначали засоби повітряного нападу противника.

Разом з ними бойові пуски зенітних ракет здійснила чергова бойова обслуга за викликом з Нікопольського зенітного ракетного полку.

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Крім того, під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК "Схід", які входили до складу зведеного ЗРП, в умовах, максимально наближених до бойових, успішно застосовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда".

Інші підрозділи командування також чітко організували розміщення, харчування, лазньо-пральне обслуговування, зв'язок та усе інше логістичне забезпечення для вдалого виконання поставлених завдань усіма учасниками навчань

На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися до пунктів постійної дислокації та знову приступили до несення бойового чергування.

Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 01

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Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 02
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 03
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 04
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 05
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 06
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 07
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 08

Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 09
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 10
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 11
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 12
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 13
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 14
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 15
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 16
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 17

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні "Укроборонпром" передав армії майже 700 одиниць озброєння і військової техніки

Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 18
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 19
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 20
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 21
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 22
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 23
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 24
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 25
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 26
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 27
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 28
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 29
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 30
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 31
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 32
Українські військові завершили бойові навчання на Херсонщині, - ПК Схід 33
Фото: facebook.com/pvkshid

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157561
 
   
 Топ коментарі
 
плановые учения, проводящиеся пять лет подряд без твоего бубочки, укурыш зеленый
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А шо за высокотехнологичный гаджет на 4 фото ?
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Зрада!!! Усі на соємайдан!
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Многостаночник кацахол-саша паламаренко, сколько у тебя еще тут ников для создания масовки?
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Учения по капитуляции. Правда, соевые?
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зрада хрюкнули це зрада
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А шо за высокотехнологичный гаджет на 4 фото ?
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плановые учения, проводящиеся пять лет подряд без твоего бубочки, укурыш зеленый
 показати весь коментар
 
 
Коли людей і землю з неволі визволяти будете?
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А що це їм кашки як котам насипають? У них дієта чи вони українського прислів'я не знають про те, що апетит потенційно рівноцінний виконаній роботі?
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Хм, с одной трубы подряд пять ракет вышло, здорово.
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Слава Україні!!! Порошенко молодець, зробив усе, щоб відродити ракетні війська!!! Зараз головне, щоб зе та його посіпаки усе це не зруйновали!!!!
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І для чого зараз вже ці навчання? Захищати проросійських олігархів? Поясніть розгорнуто.
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Зеленський не може пояснити, чому виникла війна на Донбасі.
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Медленно но реанимируют,новое выглядит отлично.
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