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 Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Інженерний підрозділ десантно-штурмових військ посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 01

Протягом декількох днів у Хмельницькому найкращі інженерні підрозділи Десантно-штурмових і Сухопутних військ, ВМС і військових частин оперативного забезпечення Збройних Сил України змагалися між собою за звання найкращого в різних номінаціях.

Акцент конкурсу робився на практичну складову. Зокрема наведення мостового переходу з комплекту важкого механізованого мосту, обладнання окопу для танка, переміщення і опускання вантажу в залізобетонне кільце автомобільним краном, маскування бойової техніки тощо.

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Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 02
Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 03

Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 04

Крім цього, інженерні підрозділи демонстрували фізичну підготовленість і точну стрільбу під час армійського біатлону, а також надання першої медичної допомоги і евакуацію пораненого.

Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 05

Саме десантні інженерні підрозділи отримали більшість призових місць у різних номінаціях, а саме: найкращого місця важкого механізованого мосту (ТММ), найкращий екскаваторник і кранівник, а також найкраще маскувальне відділення.

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Перемога в конкурсі належить десантникам інженерного взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Друге місце посів інженерний підрозділ Сухопутних військ, почесне третє - за 70 центром інженерного забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ 06

Призери першості будуть відзначені грошовими преміями, кубками та грамотами від начальника Генерального штабу і начальника інженерних військ Збройних Сил України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157552
 
   
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Да фиг вам. Первое место заняла команда Зекапитулянта и Хомчака которые за рекордные недели построили мост окупантам в станице луганской.
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Хоть не позорьтесь такими репортажами времен совка, типо сколько какая доярка сделала надоев. Ето минимум смешно.
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Тут Ви помиляєтеся. Такі змагання провадяться в усіх арміях світу. Не формальні, як було у совку, справжні.
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Уж лучше это читать, чем интервью Гонтаревой или пороха...
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Ви в совку служили? Якщо так, то де саме (рід зброї)?
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