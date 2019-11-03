 Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Zaxid.net" із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівської області.
Інцидент стався близько 18:30 на проспекті Свободи. За попередніми даними патрульних, коней налякав вибух петарди.
Унаслідок інциденту постраждали дві людини. У дівчини відкритий перелом ноги, її доставили в лікарню. Другий потерпілий, ймовірно, є візником карети.
За даними видання "Варта1", травмованого коня забрав автомобіль стайні.
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...
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За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
а в некоторых странах до сих пор как основной вид транспорта
а в некоторых странах и на веблюдАх!