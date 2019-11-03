 Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Zaxid.net" із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався близько 18:30 на проспекті Свободи. За попередніми даними патрульних, коней налякав вибух петарди.

Унаслідок інциденту постраждали дві людини. У дівчини відкритий перелом ноги, її доставили в лікарню. Другий потерпілий, ймовірно, є візником карети.

За даними видання "Варта1", травмованого коня забрав автомобіль стайні.

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