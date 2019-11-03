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 Події, Фоторепортаж
  1998  20
Все про:тварини (140) Львів (1126) нещасний випадок (208)

 Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 2 листопада на проспекті Свободи налякані вибухом коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина. У дівчини - відкритий перелом ноги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Zaxid.net" із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався близько 18:30 на проспекті Свободи. За попередніми даними патрульних, коней налякав вибух петарди.

Унаслідок інциденту постраждали дві людини. У дівчини відкритий перелом ноги, її доставили в лікарню. Другий потерпілий, ймовірно, є візником карети.

За даними видання "Варта1", травмованого коня забрав автомобіль стайні.

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Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 01
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 02
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 03
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 04
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 05
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 06
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 07
Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157511
 
 
 Топ коментарі
 
"Петардошвырятелей" нашли?!... Там - чистая "хулиганка", с "отягощающими"..
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Цікава новина. А про наляканого перехожим Ківу буде ? Цензура дозволяє ?
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...

https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2638958856147504/

За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
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Дело даже не в петарде, могла засигналить машина, лопнуть колесо, кто-то громко крикнуть, заиграть музыка и т.д. Для конной полиции в странах ЕС подбирают лошадей проверяя их реакцию на громкие шумы, петарды, громкую музыку и самых "безразличных" отправляют в строй. У меня очень большие вопросы к владельцам лошади, зачем выпускать такую пугливую особь в толпу людей, тем более если не сможете её устремить в случае чего. Полная безответственность.
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В Мариуполе такие приключения невозможны. Не подумайте превратно, коныки у нас имеются. А вот петарды- под запретом. Таки зона ООС...
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Дело даже не в петарде, могла засигналить машина, лопнуть колесо, кто-то громко крикнуть, заиграть музыка и т.д. Для конной полиции в странах ЕС подбирают лошадей проверяя их реакцию на громкие шумы, петарды, громкую музыку и самых "безразличных" отправляют в строй. У меня очень большие вопросы к владельцам лошади, зачем выпускать такую пугливую особь в толпу людей, тем более если не сможете её устремить в случае чего. Полная безответственность.
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Не стану спорить, вы правы. Помню, в 1993-м, кажется, съездил на матч Россия-Греция. Вничью тогда сыграли 1:1. И- ничего не предвещало беды. Однако! При выходе из Лужников, была встречена конная полиция, в количестве. Не менее 100-150 их было. Мне тогда повезло, эта лошадка растоптала, буквально, чудика, который шел к метро впереди меня. "За рулем" лошадки была тетка, помню...
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На окраїні Львова,на Збоїщах спокон віків живуть цигани...Не ті дрібнорослі та чорномазі,що прилазять сюди із Закарпаття,а породисті,пузаті,мордаті...Ну і наркота там пальонка,дрібний кримінал тощо...А порядніші мають коней,возять по центру туристів,дають роботу львівським двірничкам...що прибирають після них...Я до того,що скоріше треба заборонити випускати циган "в толпу людєй",аніж "такую пуглівую особь как лошадь"...
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Ну це ти перегнув.Безралічна це або глуха або сліпа.Не боятись їх привчають а не відбирають
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Здесь Вы не правы,сразу видно что Вы городской житель.Все выше перечисленное Вами не является раздражителем для городских лошадей это только в романтических фильмах лошади понесут просто так.А здесь нежданным раздражителем стал именно звук к которому городские лошади не привыкли.Думаю что всетаки петарда брошенная для прикола мажорами.Нужно смотреть видеонаблюдение.
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А если специально под ноги лошади бросили петарду?
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Мне всетаки кажется что дело не в зоне ООС а в том что там от мала до велика знают об последствиях такого,,невинного,,хулиганства.
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Хрена они щас шо знают! Расслабон отчетливый наблюдаю. Во всех сферах.
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"Петардошвырятелей" нашли?!... Там - чистая "хулиганка", с "отягощающими"..
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Как сказать... как сказать... Если, в последнее время, использование боевой гранаты- в 90% случаев, расценивается, как "хулиганка"... то это- просто пошалили, детки. Не так?
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в зад этому идиоту засунуть петарду и поджечь.
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Цікава новина. А про наляканого перехожим Ківу буде ? Цензура дозволяє ?
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...

https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2638958856147504/

За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
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Та просто всё: после его откровений в Раде- это просто нетолерантный гражданин. Ну вот не может он общаться с представителями мужского полу! Тока с противоположным. При этом, с откровенным удовольствием.
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Они бы ещё слона по улице поводили....
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тю.. ещё 80 лет назад лошадь это было обыкновенное явление как транспорт у многих..

а в некоторых странах до сих пор как основной вид транспорта
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тю.... 800 лет назад верховые носились по городам в полном рыцарском облачении...
а в некоторых странах и на веблюдАх!
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