 В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook Луганської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" продовжили сьогодні вранці 10 представників ТОВ "Укртрансміст".
У роботі вони задіяли бортову автівку, автопідйомник та автокран. До зварювальних робіт долучилися п’ять осіб.
Працівники "Укртрансмосту" займалися посиленням діафрагми мостової опори № 7, а також обробкою металоконструкцій прольоту мосту за допомоги піскоструминного апарату.
На будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.
Монтаж другої металоконструкції розпочато о 13:30. Нагадаємо, що перша металоконструкція – діафрагма – змонтована 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня в Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст і почали демонтаж зруйнованих конструкцій основного моста. Указом від 7 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив невідкладно вжити заходів, пов'язаних з відновленням до 27 листопада зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в Станично-Луганському районі Луганської області, а також з облаштуванням контрольного пункту в'їзду/виїзду "Станиця Луганська".
«Майданниє скакуни» їм міст будують...
Нє стидно?
А! Там же у лугандонцев прутєнь змєсто совєсті...
Тут і ті, що «хто завгодно, тільки не Порошенко !» теж добре поработалі...
А далі слова подяки віл Марусі Звіробій.
Начувайтеся)))
(C)
@Kharkov_2019
😄
коли він побачив що Йульку йому ніяк не обійти, то зробив усе щоб протягнути зебіла...
Э-ЭЭЭЭ ! Позор !
Петя в Минске начал прогибатся, зеля продолжил.
Понимай это как хочеш
Можете відповісти, чому саме на цій ви так багато серете?
Надо маму риму в Золотое отправить, там посидеть с ру миром, а вообще накой чёрт зе спрашивает местных бабок, что делать?? Маруся Зверобой.
Видео https://twitter.com/i/status/1190552100343865344
Но тут прибежали святые волхвы, к тому же -- разя перегаром...(с)