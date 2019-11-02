EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  2593  61
Все про:міст (330) Станиця Луганська (90)

 В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж

В Станиці Луганській триває монтаж другої металоконструкції моста через річку Сіверський Донець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" продовжили сьогодні вранці 10 представників ТОВ "Укртрансміст".

У роботі вони задіяли бортову автівку, автопідйомник та автокран. До зварювальних робіт долучилися п’ять осіб.

Працівники "Укртрансмосту" займалися посиленням діафрагми мостової опори № 7, а також обробкою металоконструкцій прольоту мосту за допомоги піскоструминного апарату.

Також читайте: Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

На будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.

Монтаж другої металоконструкції розпочато о 13:30. Нагадаємо, що перша металоконструкція – діафрагма – змонтована 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА 01
В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА 02
В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА 03
В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА 04

Нагадаємо, 4 жовтня в Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст і почали демонтаж зруйнованих конструкцій основного моста. Указом від 7 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив невідкладно вжити заходів, пов'язаних з відновленням до 27 листопада зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в Станично-Луганському районі Луганської області, а також з облаштуванням контрольного пункту в'їзду/виїзду "Станиця Луганська".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157488
 
 
 Топ коментарі
 
Придурки..... грошей нема куди подіти? В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА - Цензор.НЕТ 7054
 показати весь коментар
 
Надо привыкать ЗЕсепары захватили власть, теперь всё для Рашки, всё для сруцьких...всё для малороссов..Украинцы теперь воиственное меньшинство ...ЗЕбилоскот ударными темпами строит Малороссию.. и не только в материальном, но и в моральном смысле...
 показати весь коментар
 
Зебилы кормят Даунбасек. В бюджете всё порезали, но на мосты сепарам бабло конечно есть у ЗЕКкоманды мародёров. Абрыгамия визжит про 20 миллиадов дефицита, но на мосты сепарам всё равно нашлось чутка деньжат..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Придурки..... грошей нема куди подіти? В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА - Цензор.НЕТ 7054
 показати весь коментар
 
 
У Петра, обычно, все уходило в офшоры! Теперь он и его подельники локти кусают! В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА - Цензор.НЕТ 711
 показати весь коментар
 
А дамбасскіє работягі і кормільци шо ж?
«Майданниє скакуни» їм міст будують...
Нє стидно?
А! Там же у лугандонцев прутєнь змєсто совєсті...
 показати весь коментар
 
Сцивоха з вовкою сцаничем все для сєпаров роблять!
 показати весь коментар
 
 
Ничего прикольного, конченный урод и нелюдь. Земля ему стекловатой....
 показати весь коментар
 
 
Что нам это дает? Просто просрали народное бабло на то, чтоб сепары могли не только ходить, но и ездить к сепарам!!!
 показати весь коментар
 
 
Зебилы кормят Даунбасек. В бюджете всё порезали, но на мосты сепарам бабло конечно есть у ЗЕКкоманды мародёров. Абрыгамия визжит про 20 миллиадов дефицита, но на мосты сепарам всё равно нашлось чутка деньжат..
 показати весь коментар
 
 
**** - а кто его взорвал? Не сепары - ли в 2014, когда чуть сами себя не поубивали? А восстанавливает Украина за наши деньги...
 показати весь коментар
 
 
Надо привыкать ЗЕсепары захватили власть, теперь всё для Рашки, всё для сруцьких...всё для малороссов..Украинцы теперь воиственное меньшинство ...ЗЕбилоскот ударными темпами строит Малороссию.. и не только в материальном, но и в моральном смысле...
 показати весь коментар
 
 
Да не тільки Зєсепари.
Тут і ті, що «хто завгодно, тільки не Порошенко !» теж добре поработалі...
 показати весь коментар
 
Сцыввоха-Українською буде пісяй вова, пісяй .
 показати весь коментар
 
 
Для чого нам треба відомості про цей зебільних міст?
 показати весь коментар
 
 
Это событие мирового масштаба. Заметьте, строится не переход для "оккупированных" кравчучек, а мост для танков путина и за деньги бюджета, в который отчисляет вся Украина. Зебобик выполняет команду путинфюрера.
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то созидание, а не разрушение. Зеленский президент мира, восстановления и развития. Президент с человеческим отношением. Добро переможе!
 показати весь коментар
 
 
ВИнторогий дезертир мы уже поняли шо ЗЕкловун президент мира..руского мира...
 показати весь коментар
 
 
Він КА-ЦАП через проксі. Спам - і ніяких розмов.
 показати весь коментар
 
Біле це чорне, а чорне це біле. Але зебільн не лікується і завжди зелене.
 показати весь коментар
 
 
Если ты от жизни тактй устал, возвращайся назад в свой вечерний квартал.
А далі слова подяки віл Марусі Звіробій.
 показати весь коментар
 
 
73%, а пам'ятаєте, як ви робили на Пороха огидні фотожаби, називали його алкашом, мародером? Як на нього лилися тонни лайна з аналу бені, він хоч раз пожалівся? То це були квіточки. А ми вам покажемо ягідки. Обрана вами недовлада дає для цього привід щодня.
Начувайтеся)))
(C)
@Kharkov_2019
😄
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
твій порох разом с зебілом на х.йла працюють.
коли він побачив що Йульку йому ніяк не обійти, то зробив усе щоб протягнути зебіла...
 показати весь коментар
 
Поц ти дахтинський. Не їж мухомори, бо навіть на твоєму аквафреші смужки з'їхали. У спам, тварино, не жити тобі на Цензорі.
 показати весь коментар
 
 
привіт, блохастий. Петрусь тебе знову несвіжим віскасом нагодував що тебе так пучить?
 показати весь коментар
 
Тролю, ти нижче порогу моєї уваги. Спам, олігофрене.
 показати весь коментар
 
Флагштоки для российских флагов тоже предусмотрены в проекте моста ?
Э-ЭЭЭЭ ! Позор !
 показати весь коментар
 
 
Хтось може пояснити, а на якої холєри такий здоровенний міст для "кормільцев" будувати? Тим більше сєпари там вже вздовж всього мосту свої підштанники сушитися порозвішували 😕
 показати весь коментар
 
 
Отлично. Или брать штурмом лугандон как победители, или отстраивать и кормить лугандон как проигравшие.
Петя в Минске начал прогибатся, зеля продолжил.
 показати весь коментар
 
 
Петя не прогибался, Зеленое чудо прогнулось..
 показати весь коментар
 
 
Петя Минск написал и подписал без ваЗЕлина
Понимай это как хочеш
 показати весь коментар
 
 
Петя не буя не делал, а клоун начал реально работать на сепарню. При Пете почему то мост не строили... Одно дело языками патякать , другое дело реально выполнять. Клоун выполняет пока только на пользу сепарам и во вред Украине.
 показати весь коментар
 
 
Петя не делал бо выборы на носу. Прошли бы выборы, плесал бы под дудку Европы Петя как миленький
 показати весь коментар
 
 
Ну значит скоро кловна на вилах пронесут по Крещатику
 показати весь коментар
 
 
Одному (Янеку) удалось съе.ться, этого не отпустим
 показати весь коментар
 
 
Гарнчірки триколорні приготували, щоб "прикрасити"? Чи це сепарсьяка доля в будівництві зруйнованого ними мосту?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Быстро строят, прям как ***** мост в Крым. Не то шо Подольско-воскресенский мост и позорную развязку перед вышгородом
 показати весь коментар
 
 
кияни, і хто ж вам лікар? Ви гідні скляного оглядового майданчику.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботи, є новини і на других гілках...
Можете відповісти, чому саме на цій ви так багато серете?
 показати весь коментар
 
 
чиїм коштом "бенкет" ...коштом тих в кого кого ссученоязикі тварі стріляють в Даунбасі ?
 показати весь коментар
 
 
Молодцы война скоро окончится а бороться за умы людей надо
 показати весь коментар
 
О, вже почали виплачувати репарації.Мости, дороги,пенсії, соціальні виплати.
 показати весь коментар
 
 
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10 8 ч.8 часов назад



Надо маму риму в Золотое отправить, там посидеть с ру миром, а вообще накой чёрт зе спрашивает местных бабок, что делать?? Маруся Зверобой.

Видео https://twitter.com/i/status/1190552100343865344


 показати весь коментар
 
 
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО - мост Зеленский строит для того чтобы коллаборационистам, боевикам и пожилым людям было удобно ездить к нам.
 показати весь коментар
 
 
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста

Но тут прибежали святые волхвы, к тому же -- разя перегаром...(с)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору