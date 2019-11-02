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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Закарпаття (831) призначення (469) Нацполіція (8434) Цуцкірідзе Максим (5)

 Поліцію Закарпатської області очолив полковник Олександр Канцідайло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області став полковник поліції Олександр Канцідайло. Представив нового керівника заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 2 листопада, в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області відбулося представлення нового керівника поліції Закарпаття. Ним став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло, який почав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році оперуповноваженим.

Нового начальника особовому складу представив Максим Цуцкірідзе, який привітав керівника з призначенням на відповідальну посаду і побажав витримки та успіхів у службовій діяльності.

"Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: гарантування громадської безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - підкреслив Максим Цуцкірідзе.

Поліцію Закарпатської області очолив полковник Олександр Канцідайло 01

Також підполковник поліції подякував за ефективну роботу полковнику Івану Пеняку, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника поліції Закарпаття.

На заході також були присутні народні депутати України, голова ОДА Ігор Бондаренко, заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Барто, прокурор області Володимир Гаврилюк та заступник начальника УСБУ в Закарпатській області Дмитро Конечний.

Поліцію Закарпатської області очолив полковник Олександр Канцідайло 02

Фото: поліція / Facebook

Прокурор області Володимир Гаврилюк зазначив, що поліція і прокуратура є двома рівноправними органами одного "організму": "Наша спільна мета - дотримання закону і захист громадян. Тому і результат наш теж має бути загальним: безпечне життя громадян у спокійному, мирному краї".

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"Я впевнений, що за такої підтримки і довіри, з таким колективом будь-які поставлені перед нами завдання буде виконано, а результати будуть ефективними", - підсумував новопризначений керівник поліції Закарпаття.

Поліцію Закарпатської області очолив полковник Олександр Канцідайло 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157472
 
 
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Так полковник или подполковник? ...Им стал 42-летний полковник
Я то понял, что имеется в виду Цуцкеридзе. Предложение составлено неграмотно...
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ну там так= п-к канцюбайЛо, п\п-к цуцкеридзе
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Канцидайло, Барто, Цуцкиридзе...И где они их выискивают такие хвамилии?
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Поліція і прокуратура - то два органи одного організму,що доведуть організм до оргазму...Неподільні і об"єднані,як два яйця одного члена,як дві руки що миють одна одну і задача полкана Кінцівіддайло забезпечити цю об"єднаність і щоб завжди один орган покривав і прикривав інший...
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