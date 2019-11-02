 Поліцію Закарпатської області очолив полковник Олександр Канцідайло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 2 листопада, в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області відбулося представлення нового керівника поліції Закарпаття. Ним став 42-річний полковник поліції Олександр Канцідайло, який почав службу в органах внутрішніх справ у 1999 році оперуповноваженим.

Нового начальника особовому складу представив Максим Цуцкірідзе, який привітав керівника з призначенням на відповідальну посаду і побажав витримки та успіхів у службовій діяльності.

"Перед вами, як і перед усім особовим складом Нацполіції, стоять три найважливіші завдання: гарантування громадської безпеки та правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - підкреслив Максим Цуцкірідзе.

Також підполковник поліції подякував за ефективну роботу полковнику Івану Пеняку, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника поліції Закарпаття.

На заході також були присутні народні депутати України, голова ОДА Ігор Бондаренко, заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Барто, прокурор області Володимир Гаврилюк та заступник начальника УСБУ в Закарпатській області Дмитро Конечний.

Фото: поліція / Facebook

Прокурор області Володимир Гаврилюк зазначив, що поліція і прокуратура є двома рівноправними органами одного "організму": "Наша спільна мета - дотримання закону і захист громадян. Тому і результат наш теж має бути загальним: безпечне життя громадян у спокійному, мирному краї".

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"Я впевнений, що за такої підтримки і довіри, з таким колективом будь-які поставлені перед нами завдання буде виконано, а результати будуть ефективними", - підсумував новопризначений керівник поліції Закарпаття.





