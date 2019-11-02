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Все про:теніс (73) Світоліна (26)

 Світоліна перемогла швейцарку Бенчіч і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA. ФОТО

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№8 WTA) виграла півфінальний матч на Підсумковому турнірі WTA в китайському Шеньчжені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua, чинна чемпіонка турніру в трьох сетах здолала швейцарку Белінду Бенчіч (№7 WTA), яка знялася через травму в третьому сеті. 

Еліна Світоліна (Україна) - Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 5: 7, 6: 3, 4: 1 (відмова)

Світоліна перемогла швейцарку Бенчіч і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

Це була четверта очна зустріч тенісисток, Еліна здобула другу перемогу. Також зазначимо, що це десятий поспіль виграний матч для українки на Підсумкових турнірах (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).

У фіналі Світоліна зіграє проти Ешлі Барті (1) або Кароліни Плішкової (2). Для українки це буде перший в сезоні матч за титул.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157467
 
   
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Вітання, дівчинко! І не зупиняйся - вперед до першого місця!
We are the Champions - Усе буде Україна!


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Одна Свитолина, приносит перемогу стране приносит.
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жаль, на кубку кремля 2 недели назад не повезло, продула кацапке. А так бы может быть сам ][@йло медальку бы вручил. Вот это была бы перемога.
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