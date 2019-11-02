 Світоліна перемогла швейцарку Бенчіч і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua, чинна чемпіонка турніру в трьох сетах здолала швейцарку Белінду Бенчіч (№7 WTA), яка знялася через травму в третьому сеті.

Еліна Світоліна (Україна) - Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 5: 7, 6: 3, 4: 1 (відмова)

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Це була четверта очна зустріч тенісисток, Еліна здобула другу перемогу. Також зазначимо, що це десятий поспіль виграний матч для українки на Підсумкових турнірах (2017 - 1, 2018 - 5, 2019 - 4).

У фіналі Світоліна зіграє проти Ешлі Барті (1) або Кароліни Плішкової (2). Для українки це буде перший в сезоні матч за титул.