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 Події, Фоторепортаж
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 Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Миколаївщині за скоєння низки тяжких злочинів поліція разом зі спецпризначенцями і СБУ затримала озброєне угруповання зловмисників із кримінальним минулим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За даними відомства, з серпня розробку злочинної діяльності фігурантів проводили співробітники Управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

1 листопада детективи Слідчого управління, оперативники ГУ НП і СБУ в супроводі бійців КОРДу, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців підрозділу "Альфа" провели спецоперацію із затримання чотирьох зловмисників віком 25, 41, 47 та 49 років, причетних до викрадення чоловіків, їхнього побиття і утримання в заручниках, викрадення з території автостоянки, розташованої в смт. Вознесенськ, вантажівки DAF із напівпричепом, а також привласнення документів.

Двоє із підозрюваних - раніше судимі жителі Миколаєва, ще двоє - жителі Вознесенська, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі тривають слідчі заходи, поліція проводить низку обшуків за місцями проживання зловмисників, в їхніх автомобілях і офісах. Правоохоронці вже вилучили понад сотню набоїв до різної зброї, зокрема і до автоматичної, три пістолети і ножі, а також наркотичні засоби.

Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 01

Очолював угруповання 49-річний житель Миколаєва - відома особистість у кримінальних колах. Нарзі він є підсудним у двох резонансних справах і відпущений судом під заставу, а раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Сьогодні під час обшуку в його позашляховику правоохоронці знайшли зброю і набої.

Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 02

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, начальника слідчого управління полковника поліції Івана Виговського, угрупованню інкримінують одразу п'ять статей Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 126 (побиття і катування), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їхнє пошкодження).

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Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 03

Слідчі вже вручили главі угруповання підозру в скоєнні цих злочинів.

Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 04

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Санкції зазначених статей передбачають покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 05

"Також в автомобілі одного з жителів Вознесенська поліцейські виявили чоловіка - громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури всіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід", - зазначив Виговський.

Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 06
Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 07
Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей 08
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157463
 
   
 Топ коментарі
 
Меня вечно шокирует, что у подобных субъектов частенько есть разрешение на ношение оружия , пусть травмата - НО есть, Ведь эти разрешения даёт МВД !!! Именно оно должно в первую очередь знать преступников !!! И тем не менее - выдает. Как здесь не заподозрить "тесные связи".
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Кстати о птичках....В США за похищение человека - автоматом ПОЖИЗНЕННОЕ.😀😀😀
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И что дальше?! Очередные степени обеспокоенности......
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Меня вечно шокирует, что у подобных субъектов частенько есть разрешение на ношение оружия , пусть травмата - НО есть, Ведь эти разрешения даёт МВД !!! Именно оно должно в первую очередь знать преступников !!! И тем не менее - выдает. Как здесь не заподозрить "тесные связи".
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Александр Нотариус Не факт, что разрешение настоящее. Корочки можно купить на рынке и подделать начинку. Вот почему, до сих пор, не перешли на пластиковые удостоверения - вопрос.
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Если не ошибаюсь, единственный завод, который делал "пластик" - прикрыли лет пять назад.
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Fire275 Ну, сейчас это относительно небольшой аппарат, который помещается в небольшом кабинете. Милицейские удостоверения уже лет 20 делают, да и паспорта новые тоже. Может, из импортного.
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Кстати о птичках....В США за похищение человека - автоматом ПОЖИЗНЕННОЕ.😀😀😀
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ПыСы. На эту тему есть фильм, основанный на реальных событиях. Сюжет тако, подростка похищает банда местных криминалов за долг его старшего брата 3000 дол. Его не пытают , не издеваются. Более того, он с ними ращвлекается с девочками и алкоголем. В общем, он сам не хочет идти к родителям, которые подали офиц. заяву в полицию. Похитители уже и сами хотят его отпустить. Но, тут лидер банды звонит знакомому юристу и обясняет ситуацию, и юрист говорит, что за эти действия полагается пожизненное...Далее, самое страшное, паренька везут в пустыню и убивают....
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Задержать это одно а наказать совсем другое.Липкорукий следователь плюс юркий адвокат свели на нет не одно даже более страшное преступление на НЕТ.
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Ужас. Грозит 12 лет за такой набор преступлений, а должно быть пожизненное или хотя бы 20 лет!. И это если дело не развалится в лучшем случае реально выйдет 5 лет.
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