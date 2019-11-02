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Все про:Миколаївська область (426) Правоохоронні органи (335) СБУ (4841) митниця (600) зловживання (30) ДФС (2364)

 СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці. ФОТО

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Встановлено, що упродовж 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, унаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці 01
Фото: сайт СБУ

За результатами санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.

Як повідомлялося, 31 жовтня СБУ і ДБР провели обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157461
 
   
 Топ коментарі
 
А судьи кто? Кто сажать будет - кого уже посадили? - Я что то пропустил? СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 3379
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Лікуйся сам і про брата не забудь, алкашня звіздата.
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"СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне"

Схоже це є новиною тільки для СБУ.
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ой як цікаво... ти дурканув... СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 6586
ЯК СБУ гнід "упаковала" то по-твоєму мало дали хабаря... а воно ж ЗОВСІМ НАВПАКИ... давали ... а не взяли!
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал?
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клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было
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а при чем ваши стоны по сравнению. Сейчас только Нефедов и его команда отвечают за все на сегодня. Вчера это было вчера
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учитесь читать новости
Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов....
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так что делал новый на посту с назначенного времени? Бородку отращивал? Результаты по всем таможням есть плачевными, а это просто выборочный момент для поднятия важности турболентности правительства. Кстати, 2019 относите к зеленым. 6 месяцев чай не один день их правительства.
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І інші злочини теж будуть розкриті.
Не все і одразу. СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне - Цензор.НЕТ 1281
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ну да, судя по вашему нику, то смайлик соответствует написанному по-Вишне.
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Владимир Николенко 123e1460 "клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было"

Шо, ЗЕ уже кого то посадил или "руки поотрубывал"? ЗЕ команда в своей предвыборной пропаганде как то говорила, что ЗЕ якобы договаривается со знаменитой Лаурой Кевеши о назначении ее главным прокурором Украины для "борьбы с корупцией"... В итоге - ни Кевеши, ни посадок, ни "отрубанных рук" - одно бла бла бла СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 6599
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А судьи кто? Кто сажать будет - кого уже посадили? - Я что то пропустил? СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 3379
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шо тебя так зацепило, дедусик, в моем комменте,
шо ты с первого ответа в образу упал?
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Лікуйся сам і про брата не забудь, алкашня звіздата.
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от так по чесному - ты же тут не для того, шо бы комментировать новости,
ты тут для того, шо бы к кому то достебаться и время скоротать?
так же деда? - так на тебе мой ответ и отпереползи под кого другого.
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Так ежели оно само в руки плывет,как отказаться? И "новые" будут изобретать новые "возможности" ! Дайте им шанс!
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Где этот Баканов с Бутузовым? Там Танька подружка Пашинского в своем блоге фото хранилищ боеприпасов что строят повыкладовала , кому это она подарок сделала ,кто за это ответит, ? Нам мало уничтоженных хранилищ?
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Уже никто ничего не строит, - потому и виложила фото. спасибо зеленским
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с хранилища снято гриф секретно ?Где ?Так что попала пашенутая на любовь
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ух ты! Прям таки обнаружили и только нп Николаевской?! Да любую бери и сажай и конфисковывай.
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Понадобилось поменять одних на других таких же, если не хуже. Кому же место понадобилось? Следите за руками.
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КАК!? При этом преЗЕрвативе ЗЕ, на таможне злоупотребления и коррупция? СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 2152

И даже борода лопатой не помогала? СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 7819

Впрочем лопатой видимо грести в свой, ЗЕлёный офшор на Кипре сподручнее. СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 2016
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"СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне"

Схоже це є новиною тільки для СБУ.
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