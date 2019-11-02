 СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.
"Встановлено, що упродовж 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.
Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, унаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн", - сказано в повідомленні.
За результатами санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.
Як повідомлялося, 31 жовтня СБУ і ДБР провели обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив.
ЯК СБУ гнід "упаковала" то по-твоєму мало дали хабаря... а воно ж ЗОВСІМ НАВПАКИ... давали ... а не взяли!
Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов....
Не все і одразу.
Шо, ЗЕ уже кого то посадил или "руки поотрубывал"? ЗЕ команда в своей предвыборной пропаганде как то говорила, что ЗЕ якобы договаривается со знаменитой Лаурой Кевеши о назначении ее главным прокурором Украины для "борьбы с корупцией"... В итоге - ни Кевеши, ни посадок, ни "отрубанных рук" - одно бла бла бла
Чи тільки напився?
шо ты с первого ответа в образу упал?
ты тут для того, шо бы к кому то достебаться и время скоротать?
так же деда? - так на тебе мой ответ и отпереползи под кого другого.
И даже борода лопатой не помогала?
Впрочем лопатой видимо грести в свой, ЗЕлёный офшор на Кипре сподручнее.
Схоже це є новиною тільки для СБУ.