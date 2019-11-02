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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6727) протест (1019) забудова (207) Олег Богачук (919)

 Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 2 листопада, на житловому масиві Виноградар у Києві, біля кінотеатру Шевченка, відбувається акція протесту проти забудови парку Крістерова гірка. Мітингувальники перекрили рух на вулиці Вишгородській.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"Попри вимоги тисяч киян і численні законні підстави для розірвання договору оренди міські пацюки-чиновники нахабно видають всі дозволи #Будінвест_КМ! Але не лише дозволи. Парк #ГіркаКрістера відверто готують під забудову", - заявляють організатори.

"Сьогодні "злобудівники" знову прийшли в наш парк, поставили паркан, нагнали тітушні, беркутні та іншої сволоти. Вони знову збираються рити і заливати бетон... Ці шулери змінили назви компаній, взяли новий дозвіл (як завжди з порушеннями). Правила благоустрою Києва передбачають чіткий перелік документів, на підставі яких видається картка на порушення благоустрою. У переліку документів, зазначених у виданій картці, відсутні будгенплан і план благоустрою", - зазначили ініціатори акції.

Зазначимо, боротьба киян за парк Крістерова гірка триває вже понад два роки. Відповідна петиція на сайті Київради набрала понад 10 тисяч голосів. Докладніше про ситуацію з парком можна ознайомитися на сторінці у фейсбуці.

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Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 01
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 02
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 03
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 04
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 05
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 06
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 07
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 08
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 09
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 10
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 11
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 12
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 13
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 14
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 15
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 16
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 17
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 18
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 19
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 20
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 21
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 22

Після протесту на вулиці Вишгородській учасники акції перемістилися на площу Шевченка.

Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 23
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 24
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 25
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 26
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 27
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 28
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 29
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 30
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 31
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 32
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 33
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 34

Під час акції стався конфлікт між водієм автомобіля і одним з учасників протесту. Було застосовано газовий балончик.

Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 35
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 36
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 37
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 38
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 39
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 40

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157458
 
   
 Топ коментарі
 
неблагодарные

застройка отдана другу правой руки Богдану
тарифы почти нулевые
цены копеечные
доллар - резаная бумага
и это только за пол года.....
неблагодарные
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Молодцы киевляне!
Пускай Богдан со своими дружками идёт к чёртовой матери!
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ты когда в Киеве последний раз была курица?
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Які нечемні. Не дають слугам забудувати гірку будівельним сміттям.
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У суспільства може закінчитись добра воля по мирному спротиву різноманітним кідарасам які лізуть зі своїма говногрошима влаштовувати будівельний тероризм в містах України! Скоро будуть просто ліквідовувати говнозабудовників і це виявиться дуже ефективним засобом нейтралізації будівельних шкідників!
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неблагодарные

застройка отдана другу правой руки Богдану
тарифы почти нулевые
цены копеечные
доллар - резаная бумага
и это только за пол года.....
неблагодарные
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Не транди!!! Это твой педалик-порохобот весь Киев изуродовал!!!!
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ты когда в Киеве последний раз была курица?
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Ты кастрат-порохобот. Я ЖИВУ В КИЕВЕ-ДЕБИЛ
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проверим?
памятник кому и по какой причине стоит в районе "Золотых ворот" во дворе?
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Мусор, ты знаешь сколько возле Золотых ворот дворов и памятников? Или ты думаешь, если обоссал какой-то двор, когда тебя привозили в зоопарк напугать носорога, то он уже памятник?
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мужчина hellas! за чем же так обзывать людей? и самое главное, за что? он высказал своё мнение и вам лично не хамил! задал невинный вопрос и что с того? и почему мусор?
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Циничная мендам, как он мне не хамил ниже, вы "оценили" своим лайком. Анекдот про Инну знаете? От и идите
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ты живешь в дерьме!
это тебе яременко писал судя по словарному запасу
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А ты козел, не мог работу найти, как только на вора работать.
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А зачем? Лучше получать мусорскую пенсию и рассказывать киянам, что в том, что Свыня вдесятеро подняла тарифы, а Педалик вшестеро полнял цены на проезд, виноват Зеленский намного выгодней, чем мести улицы своего Крыжополя
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когда тебя уже от твоего же дерьма разорвет. ты только гадишь
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Якый цнотлывый пан. Выдалыв. А "дерьмо и гадишь" не помитыв мабуть. Ай-яй-яй
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Молодцы киевляне!
Пускай Богдан со своими дружками идёт к чёртовой матери!
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А тут Богдан непричём,это твоего педалика-порохобота ОТЗВУКИ!!!!
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Свинорусы любители коверкать имена,фамилии,названия стран и городов.Ты свиноруска?
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алёнка! а ты откуда знаешь от кого идёт застройка!? тебе богдан лично сказал , что не от него!
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педалька же дал вам фонтан и газончик
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Ну и бардак в строительной отрасли!
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Где п...здун педалик? Он еще хочет быть мэром?
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