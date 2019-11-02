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 Події, Фоторепортаж
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 Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області перекинувся рейсовий автобус. Унаслідок аварії орієнтовно травмувалися 7 пасажирів і водій транспортного засобу. Дані щодо кількості та стану здоров'я постраждалих ще уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

За даними відомства, ДТП сталася 2 листопада близько 11:00 на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району.

Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 - Кам'янець-Подільський", з'їхав у кювет і перекинувся.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 01

За попередньою інформацією, унаслідок аварії 31-річний водій і 7 пасажирів автобуса зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в Кам'янець-Подільську районну лікарню.

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Деталі й причини ДТП встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам'янець-Подільського відділення поліції.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 02

За попередньою інформацією, в транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки про причини аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи і після завершення розслідування.

Надалі інформація про ДТП буде уточнюватися.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157452
 
 
 Топ коментарі
 
Ось які вони дороги відремонтовані Порошенком!)))))))))))))
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и чем дорого в село не нравится?...лишь бы ляпнуть чего....посмотрим как зелень авеню строить начнет, да хай -вэи.. Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4448...
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Як треба було експлуатувати маршрутку, щоб в неї підшипники ступиці не просто розсипались а навіть заклинили! Які треба було гівняні підшипники туди поставити щоб таке трапилось? Тепер власник маршрутки та механік, який випускав машину в рейс мають сісти за грати на дуже довгий термін! Економісти куєві.
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Потрібно заборонити використання маршруток на міжміських пасажирських перевезеннях! Тільки спеціалізовані міжміські автобуси з високим полом можуть виконувати перевезення з виїздом на трасу де швидкість транспортних засобів збільшується до 90км на годину і щоденний техогляд цих автобусів має проходити по більш складній процедурі з перевіркою ходової, гальм, двигуна, систем вентиляції та кондиціонування, систем освітлення та управління! Скільки можна втрачати життя та здоров'я на трасі через поганий стан транспортних засобів?
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Уже все зроблено.
"щоденний техогляд цих автобусів має проходити по більш складній процедурі з перевіркою ходової, гальм, двигуна, систем вентиляції та кондиціонування, систем освітлення та управління!" - є процедури щоденного, щотижневого та інших оглядів. Вони визначені виробником.

І що? Автобуси проходять техогляд кожнен квартал. Допомогло? Сьогодні підшипник в нормі, а завтра завив, через місяць заклинив.

"де швидкість транспортних засобів збільшується до 90км на годину"
Для автобуса швидкість поза населеним пунктом обмежена 80 км/час

І нарешті, звідки взято, що це маршрутка? Як на мене, то саме великий автобус. Чи ти думаєш, що Еталон принципово надійніший за Руту? І навіщо для маршруту в село потрібен ВЕЛИКИЙ автобус? Завжди їздили Пазики, і їх було достатньо. А на великий автобус, який буде їздити пустим, знаєш, скільки будуть коштувати квитки? Пожалій селян.
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Держава має визначити обов'язковість технічного огляду маршрутних транспортних засобів які використовуються для міжміських та міських пасажирських перевезень! Що там пише виробник - не має значення. Головне це вимоги законодавства України! Кожного дня техогляд в спеціалізованому приміщення з підйомниками, ямами та стендами, перед виїздом на маршрут! Кожного дня перевірка ходової перед виїздом на маршрут! Розбився підшипник - машина на маршрут виходити не має права! Низька якість запчастин має нівелюватись щоденним техоглядом! Великий автобус це автобус а не перероблена маршрутка! ПАЗ це автобус, він був зроблений та спроектований як автобус і він надійніший і безпечніший в рази за всі ці переробки на шасі вантажівки та буса! Великий автобус має мати великі колеса, для мінімізації впливу поганої дороги на пасажирів, пневмопідвіску для зміни дорожнього кліренсу під дорожню ситуацію - ями, сніг, має мати ******* системи безпеки та курсової стійкості на дорозі, має мати системи діагностики справності гальм, колес, двигуна, та інших систем! Досить вже в 21 столітті їздити на металобрухті!
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Интересно, какая марка автобуса? Мерс, наверно...
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Дорога вообще жесть...
Там шо, тоже путен разбомбил ?
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А зато у нас черноземы есть, кто не гортится, я того плугом колесовал
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Ось які вони дороги відремонтовані Порошенком!)))))))))))))
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Надо быть справедливым, ПоПА тут не при делах. Оно вроде только раз ленточку на дороге перерезало, а так Гнойсман на дорогах бабло к выборам пилил..... Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6179
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и чем дорого в село не нравится?...лишь бы ляпнуть чего....посмотрим как зелень авеню строить начнет, да хай -вэи.. Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4448...
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Ну если это дорога, пусть даже и в село, то ты не кацап винторогий...... Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 4603 Блин, это же до чего надо быть диким, что бы такое дорогой назвать....
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