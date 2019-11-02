 Прикордонники затримали в Краматорську члена НЗФ "ДНР". Йому загрожує від від 3 до 8 років позбавлення волі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час опитування затриманого правоохоронці з'ясували, що 36-річний українець у червні 2014 року вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Краматорську Донецької області, де, за словами затриманого, перевіряв документи у громадян і оглядав транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба

За повідомленням прикордонників, Краматорським ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області внесено дані в ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їхній діяльності). Правоохоронцями проводяться подальші слідчі дії. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

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"Оперативні підрозділи Держприкордонслужби України зі складу Об'єднаних сил активно здійснюють пошук і фіксацію фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп із метою притягнення їх до відповідальності. Водночас особливу увагу приділяють викриттю осіб, причетних до протиправних дій збройних формувань, створених Російською Федерацією, які реалізовували агресію проти України", - сказано в повідомленні.

Від початку 2019 року, за повідомленнями оперативних підрозділів Держприкордонслужби, залучених до проведення операції Об'єднаних сил, органами попереднього розслідування було розпочато 202 досудові розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 110, 258-3, 260 і 263 Кримінального кодексу України.