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 Події, Фоторепортаж
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Все про:бойовик (3087) Держприкордонслужба (2301) затримання (3048) Краматорськ (136)

 Прикордонники затримали в Краматорську члена НЗФ "ДНР". Йому загрожує від від 3 до 8 років позбавлення волі. ФОТО

Чоловіка, який служив у незаконних збройних формування "ДНР", затримали вчора в Краматорську оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час опитування затриманого правоохоронці з'ясували, що 36-річний українець у червні 2014 року вирішив добровільно піти на службу до бойовиків. Завдання російських кураторів сумлінно виконував на блокпостах у Краматорську Донецької області, де, за словами затриманого, перевіряв документи у громадян і оглядав транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали в Краматорську члена НЗФ ДНР. Йому загрожує від від 3 до 8 років позбавлення волі 01

Фото: Держприкордонслужба

За повідомленням прикордонників, Краматорським ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області внесено дані в ЄРДР про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їхній діяльності). Правоохоронцями проводяться подальші слідчі дії. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

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"Оперативні підрозділи Держприкордонслужби України зі складу Об'єднаних сил активно здійснюють пошук і фіксацію фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп із метою притягнення їх до відповідальності. Водночас особливу увагу приділяють викриттю осіб, причетних до протиправних дій збройних формувань, створених Російською Федерацією, які реалізовували агресію проти України", - сказано в повідомленні.

Від початку 2019 року, за повідомленнями оперативних підрозділів Держприкордонслужби, залучених до проведення операції Об'єднаних сил, органами попереднього розслідування було розпочато 202 досудові розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 110, 258-3, 260 і 263 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157447
 
   
 Топ коментарі
 
А чего так мало 3-8? Червончик в самый раз будет, что бы было время подумать и осознать.
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Уговорили, 25 лет ему , как при сралине.
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А как же мыролюбна свынопрограмма "Тебя ждут дома"? Клятый клован ее отменил шоле? Пограничники задержали в Краматорске члена НВФ "ДНР". Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 9870
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Одна справа- добровільна здача, а зовсім інша- коли затримують у порядку відпрацювання. Чи для тебе це складно?
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Це останнє, що повинно тебе хвилювати. Ще раз запитую- ти бачиш різницю між добровільною здачею та затриманням?
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Напиши свій пост заново, без перекручування ім'я та прізвища, і я тобі відповім нормально. Ні- видалить адмін. Тому що поруч з правильними речами ти написав ще купу неадекватної фігні.
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А як буде твій мінстецький нік українською? Я якось не так переклав його з мордовської, якою він у тебе? Ну вибач
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А чего так мало 3-8? Червончик в самый раз будет, что бы было время подумать и осознать.
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Ага как раз мои дети подрастут, когда это мурло выйдет, и со своими дружками опять устроит православный джихад. Ну нахеръ, мертвые не кусаются.
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Ему и 3 года не дадут. Завтра *наши* суды отпустят под личное обязательство и будет по Киеву разгуливать, флаги украинские срывать и диверсии устраивать.
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У нас тут если тряхнуть хорошенько администрации, а особенно завод и его директоров, то посыпятся сотни сепаров. И не только латентных как гомогеи, но и открытых, и даже запачкавшихся в 14-м.
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Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы.-Так думают пограничники. Суды Коломойского думают иначе. / Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко.
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Какое ужасное наказание террористам. Прям как за коробок марихуаны.
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Ты с ума сошел? Правильно писать ДОМБАСС. Ты что, Зеленского не изучаешь?
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Сивоха возьмет на поруки. Зеленский дал всем установку: любить русских и все им простить.
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