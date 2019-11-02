 Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Як зазначили в штбі, метою візиту була демонстрація підтримки України,отримання актуальної інформації щодо розвитку безпекової ситуації та дій російських окупаційних військ.

"Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України і продовжує негативно позначатися на житті та благополуччі цивільного населення, що проживає поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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Міністр закордонних справ Фінляндії зауважив хорошу роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській, зокрема проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого моста і впровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.



Фото: пресцентр ОС

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на діляниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.