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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Фінляндія (149) Станиця Луганська (90) розведення сил (37) Хаавісто (1)

 Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Ділянку розведення №1 (Станиця Луганська) з робочим візитом відвідала делегація Фінляндської Республіки на чолі з міністром закордонних справ Фінляндії паном Пеккою Хаавісто. Від української сторони делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Як зазначили в штбі, метою візиту була демонстрація підтримки України,отримання актуальної інформації щодо розвитку безпекової ситуації та дій російських окупаційних військ.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 01

"Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України і продовжує негативно позначатися на житті та благополуччі цивільного населення, що проживає поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Накопичення російських збройних сил на кордоні немає, - Наєв. ВIДЕО

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 02

Міністр закордонних справ Фінляндії зауважив хорошу роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській, зокрема проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого моста і впровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 03
Фото: пресцентр ОС

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на діляниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157437
 
   
 Топ коментарі
 
А Українських прапорів і невидно, це щоб нє правацировать апалчєнцєв томі і не вішають?
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Так і є. Як би Лахта не приховувала правду.
Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7554
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Почему мост для сепаров не покрыт ковровой дорожкой ? !!!

У нас шо, денег мало для обеспечения комфорта сепаров ?
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нуда.

ему ж туда ездить к маме, которая оттуда выехать не может, потому что не к кому
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Кривоноса вигнали з снбо, а сєпара сцивохо взяли туди.
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Мама Сівохі уже кілька місяців як громадянка РФ і якщо і виїздитиме- то хіба в Москву.
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Та она уже пару месяцев в крембле лично ***** сливает Украину, да да, так и есть. Неужели соевые этого не знают?
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Ні. Вона звичайна сєпарша. До речі, а знаєш чому у мами Зеленського улюблений колір червоний?- Вона була ляпнула в інтерв'ю.
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От нам тільки ще завами осталося слідкувати, тут за зєлєпупом не успіваєш переварювати його бокопори, а ще за мамкою сєпара спостерігати.
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Це випадково не ті фінни, що дали дозвіл мокшам на будівництво через їх води Північного потоку?
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Будівельні лаштунки достатньо надійні. Навіть при сильному вітрі. Під них спочатку залили бетонний фундамент. Тільки навіщо витрачатись на відновлення автосполучення - не знаю. Будуть їхати в Україну нога-на-ногу на відмародерених авто і сувати під ніс поліцаю свій аусвайс лугандонського житєля не виходячи з за керма і гідливо дивлячись в інший бік.
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За російського шпигуна Порошенка було ще гірше - Моторола шманав наших кіборгів по дорозі в ДАП за наказом Муженка. Але і Вовік - теж шпигун.
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кого шманав ?

той батальйон, шо Юлія Володимирівна створила і на фронт відправила ?
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Странно, по версии зрадофилов там уже должны быть рузкие войска сразу после развода.
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Так і є. Як би Лахта не приховувала правду.
Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7554
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и что ты показало? орковскую часть моста,на которой они с 2015 года сидят?
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Вот и все на что способны. ПОКАЗУХА. Красивые фотографии и на этом все заканчивается.
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Ой! як серпом боту Каломойського по сіменникам!
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А Українських прапорів і невидно, це щоб нє правацировать апалчєнцєв томі і не вішають?
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Так. І ;плополчєнци ходять по українській території, а українцям заборонено їх чіпати.
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А стосовно українських прапорів- зняти їх був прямий наказ ОПи.
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Глава МЗС Фінляндії Хаавісто тільки ТЕПЕР зрозуміє чому маленька Фінляндія в ХХ-сторіччі 3-рази так відчайдушно боролася з руSSкім міром.....
я знову ж, в 3061-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Правильно! Не мішало б для наших військових та керівництва держави організований перегляд документального фільму "Таємниці фінської війни", а у фінів попросити поділитися своїм досвідом у боротьбі за свою свободу та незалежність.
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