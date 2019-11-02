 На Львівському безпековому форумі колеги в'язнів Кремля Бессарабова та Штиблікова провели акцію на їхню підтримку. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редактор журналу "Чорноморська безпека" Михайло Гончар із колегою прийшли у футболках із написом на підтримку в'язнів.

Раніше в Севастополі журнал "Чорноморська безпека" редагували, зокрема, Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков, які наразі у справі так званих "севастопольських диверсантів" перебувають в ув’язені в Росії. Зараз журнал видається в Києві.

"Вони є в списках і наших правозахисників, і російського "Меморіалу", і Європейського парламенту. Але вони не належать до категорії настільки відомих медійних осіб, тому ми принагідно про них нагадуємо", - зазначив Гончар.

Бессарабова і Штиблікова схопили в листопаді 2016 року під час другої хвилі так званої справи "кримських диверсантів". Разом із ними схопили Володимира Дудку, військового пенсіонера і колишнього командира корабля ВМС України "Сімферополь".

"Усі справи сфабриковані. Дудка - колишній військовий. (Хоча він фактично давно таким не був). А Дмитро і Олексій своїми статтями спрогнозували російську агресію", - додав Гончар.

Правозахисниця з ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук нагадала, що під час останнього обміну у вересні 2019 року Росія відпустила тих в'язнів, які були найбільш впізнаваними і до персон яких активісти привертали найбільшу увагу в усьому світі. Тому вона закликала і надалі брати активну участь у кампаніях зі звільнення українських політв'язнів у РФ.

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Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю "Ленінський районний суд" окупованого Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих у Севастополі "диверсантів" на два місяці. 30 грудня 2016 року "суд Севастополя" продовжив термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

Зі свого боку спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що колишні українські військові, які зараз проживають у Криму, можуть стати "потенційними жертвами російських спецслужб".

Правозахисники, рідні та колеги ув'язнених продовжують боротьбу за їхнє звільнення.

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