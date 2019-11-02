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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Львів (1125) політв'язні (1071) Штибліков (17) Бессарабов (1)

 На Львівському безпековому форумі колеги в'язнів Кремля Бессарабова та Штиблікова провели акцію на їхню підтримку. ФОТО

На Львівському безпековому форумі колеги в'язнів Кремля Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова провели акцію на їхню підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редактор журналу "Чорноморська безпека" Михайло Гончар із колегою прийшли у футболках із написом на підтримку в'язнів.

Раніше в Севастополі журнал "Чорноморська безпека" редагували, зокрема, Олексій Бессарабов і Дмитро Штибліков, які наразі  у справі так званих "севастопольських диверсантів" перебувають в ув’язені в Росії. Зараз журнал видається в Києві.

На Львівському безпековому форумі колеги вязнів Кремля Бессарабова та Штиблікова провели акцію на їхню підтримку 01

"Вони є в списках і наших правозахисників, і російського "Меморіалу", і Європейського парламенту. Але вони не належать до категорії настільки відомих медійних осіб, тому ми принагідно про них нагадуємо", - зазначив Гончар.

Бессарабова і Штиблікова схопили в листопаді 2016 року під час другої хвилі так званої справи "кримських диверсантів". Разом із ними схопили Володимира Дудку, військового пенсіонера і колишнього командира корабля ВМС України "Сімферополь".

"Усі справи сфабриковані. Дудка - колишній військовий. (Хоча він фактично давно таким не був). А Дмитро і Олексій своїми статтями спрогнозували російську агресію", - додав Гончар.

Правозахисниця з ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук нагадала, що під час останнього обміну у вересні 2019 року  Росія відпустила тих в'язнів, які були найбільш впізнаваними і до персон яких активісти привертали найбільшу увагу в усьому світі. Тому вона закликала і надалі брати активну участь у кампаніях зі звільнення українських політв'язнів у РФ.

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Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю "Ленінський районний суд" окупованого Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих у Севастополі "диверсантів" на два місяці. 30 грудня 2016 року "суд Севастополя" продовжив термін утримання під вартою щодо Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

Зі свого боку спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що колишні українські військові, які зараз проживають у Криму, можуть стати "потенційними жертвами російських спецслужб".

Правозахисники, рідні та колеги ув'язнених продовжують боротьбу за їхнє звільнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157424
 
 
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А хтось із зелених керманичів на Львівському форумі присутній?
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Iх там не чекають , безпека Украiни i зеленськi не сумiснi.
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Знаю есть люди в Украине - не знал, шо их так мало.
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я знову ж, в 3062-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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