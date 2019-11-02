 Росіянина зі складовими до гвинтівки затримали в Одесі. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Одеського прикордонного загону у фейсбуці.

Собаку залучили до перевірки багажу на одному з рейсів, що прямують до Мінська.

"Чотирилапий, натренований на зброю і вибухові речовини, зреагував на багаж громадянина РФ. Під час огляду багажу спільно зі співробітниками митниці у валізі громадянина Росії виявлено 2 магазини до автоматичної гвинтівки М16 і 1 магазин до пістолета "Глок", - сказано в повідомленні.

Складові до зброї вилучили. Громадянина Росії передали співробітникам поліції.

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