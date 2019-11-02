EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  5249  43
Матеріали за темою:
Все про:контрабанда (1030) Одеса (2154) зброя (1425) прикордонники (695) Правоохоронні органи (335) собаки (41)

 Росіянина зі складовими до гвинтівки затримали в Одесі. ФОТО

Виявити складові до зброї у валізі чоловіка вдалося завдяки службовому собаці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Одеського прикордонного загону у фейсбуці.

Собаку залучили до перевірки багажу на одному з рейсів, що прямують до Мінська.

"Чотирилапий, натренований на зброю і вибухові речовини, зреагував на багаж громадянина РФ. Під час огляду багажу спільно зі співробітниками митниці у валізі громадянина Росії виявлено 2 магазини до автоматичної гвинтівки М16 і 1 магазин до пістолета "Глок", - сказано в повідомленні.

Складові до зброї вилучили. Громадянина Росії передали співробітникам поліції.

Читайте також: Під час розслідування факту стрілянини 25 жовтня в Харкові виявлено ще одну схованку зі зброєю, - Нацполіція

Росіянина зі складовими до гвинтівки затримали в Одесі 01
Росіянина зі складовими до гвинтівки затримали в Одесі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157423
 
 
 Топ коментарі
 
У свій час Порошенко заборонив пускати росіян, яким більше 18 років та менше ,60. Тепер це лайно вільно в'їжджає в Україну. Ви зробили це разом, зебіли.
 показати весь коментар
 
А тепер з жахом я думаю про "інтеграцію" окупованого Бамбаса після 6років тотальної русифікації і ненависті до українців.
Стіна,рівчак з крокодилами і кулеметні вишки. Хай мені простять,але, здається так всім буде краще
 показати весь коментар
 
Вот этот обвес и магазины у нас продается полностью легально ВООБЩЕ без всяких разрешений в любом оружейном магазине и интернете . То ли менты идиоты то ли журналисты идиоты что такой бред вообще печатают , скорее всего дебилы и те и другие.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У свій час Порошенко заборонив пускати росіян, яким більше 18 років та менше ,60. Тепер це лайно вільно в'їжджає в Україну. Ви зробили це разом, зебіли.
 показати весь коментар
 
 
А тепер з жахом я думаю про "інтеграцію" окупованого Бамбаса після 6років тотальної русифікації і ненависті до українців.
Стіна,рівчак з крокодилами і кулеметні вишки. Хай мені простять,але, здається так всім буде краще
 показати весь коментар
 
 
Лжешь. Первый запрет был после оккупации Крыма, а потом затихло. При шоколаднике ввели биометрию и запрет на въезд выборочно, и начали распространять ложную инфо , что запрет всем россиянам.
 показати весь коментар
 
 
Когда будет принят закон о визовом вьезде для убийц Украинского Народа??? Почему народные избранники не примут закон который реально горит ???
 показати весь коментар
 
 
а какой же кацап без составляющей винтовки?
 показати весь коментар
 
 
они с ней и рожадаются - сначала винтовка...
потом мааленький кацап....
 показати весь коментар
 
 
Яка гвинтівка? Вони з пляшкою у дупі народжуються.
 показати весь коментар
 
 
Будущее пушечное мясо. Детский лагерь «Лесной», под Судаком

Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе - Цензор.НЕТ 3440

Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе - Цензор.НЕТ 6241
 показати весь коментар
 
 
Вот этот обвес и магазины у нас продается полностью легально ВООБЩЕ без всяких разрешений в любом оружейном магазине и интернете . То ли менты идиоты то ли журналисты идиоты что такой бред вообще печатают , скорее всего дебилы и те и другие.
 показати весь коментар
 
 
менты не идиоты, скорее в этом случае кацап идиот.... шо у себя в урюпинске такой набор не купил если он в магазинах продаеться свободно? обязательно за этим в Украину переться надо? ну будет теперь заложником на предстоящий обмен..... наших вон тоже за всякую фигню вяжут и в крыму и в луганде.....
 показати весь коментар
 
 
Эээээ не , у кацапов как раз этого нет в свободной продаже , у них любые запчасти к оружию под жесточайшим контролем. У нас только сами стволы , особенно нарезные под контролем , а все остальное это обычные запчасти.
 показати весь коментар
 
откуда знаешь бывалый? часто в мацкве бываешь? оружием интересуешься? ствол можешь достать? вот так вовченко кацапские диверсанты и паляться.... мутный ты какой то тебя в сбу надо здать на опыты....
 показати весь коментар
 
Даааа , так не диверсанты палятся , а люди далекие от этой темы сами себе что то на шифровывают . Я владелец ЛЕГАЛЬНОГО нарезного оружия уже лет 20 , и еще хрен знает когда до войны форумы на эту тему общие были. Точно так же как и авто форумы по ремонту и обслуживанию машин.
 показати весь коментар
 
Якісь паралельні реальності. І мені не вистачає не Порошенко, а того, що я втратил за правління моніки: стабільності, розвитку, поваги, патріотизму, мужності, впевненості,надії. І це далеко не все.
«Колись ми зустрінемось знову» (Сотня)

Заряд позитиву від львів'ян
 показати весь коментар
 
 
похоже на подельника титова из харькова
оружие похоже из одного сейфа
 показати весь коментар
 
бараны это не *** Глока магазин и для пистолет-карабина Кольт
два магазина винтовочных Магпул в калибре 5.56 nato и
что интересно приклад и рукоятка для винтовки очень дорогой и хорошей фирмы
Daniel Defence
короче спортивный инвентарь
 показати весь коментар
 
 
да по куй спортивный или военный, пусть теперь кацап обменником побудет.....
 показати весь коментар
 
Не хрен оружие и боеприпасы через границу возить. Гарантировано убить можно и из спортивной мелкашки или из Марголина.
 показати весь коментар
 
 
ох какой ты добрый. можно подумать что в кацапии с украинцами не так же поступают? конечно неикуй шастать, но все же......
 показати весь коментар
 
Ему повезло, что задержали в Украине, а не в РБ.
 показати весь коментар
 
 
Собаке Лайк.
Остальных списать в утиль.
 показати весь коментар
 
 
Это все можно купить в магазине без лицензий и разрешений. Хорошая работа
 показати весь коментар
 
 
если бы еще кацапов побольше в обменный фонд в магазине накупить можно было....
 показати весь коментар
 
Интересные комментарии по поводу продающегося в магазинах обвеса и т д и т п, а в это время в Крыму задерживают людей с ножовкой и перочинным ножом за типа диверсию, ну-ну
 показати весь коментар
 
 
вот и я о том же.....слишком жалостливые стали.... а кацапы разъезжают по Украине как у себя дома..
 показати весь коментар
 
 
Справедливости ради граждане Украины тоже не испытывают трудностей при перемещении по территории РФ.
 показати весь коментар
 
Я не вижу на фотографиях ничего, за что бы по украинским законам можно было бы привлечь даже к административной ответственности - пластиковый обвес к АРке да пару магазинов, которые в свободной продаже в любом оружейном магазине без предъявления какого либо удостоверения.
 показати весь коментар
 
Ну, то, что кацапа арестовали - правильно. Не*уй шастать.
Но магазины, затыльники, пистолетная рукоятка, рукоятка управления огнем и цевье - это не боевые части оружия и продаются в любом магазине.
Кстати, на россии с этим действительно проблема. Этим дебилам даже право на нарезное предоставляется после пяти лет владения гладким.
А в оружейных магазинах ассортимент никакой.
 показати весь коментар
 
 
Собачка просто среагировпла на кацапа...зарах от него видимо специфический...
Потому как на зарах пластика их не тренеруют...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору