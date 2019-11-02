 Росіянина зі складовими до гвинтівки затримали в Одесі. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Одеського прикордонного загону у фейсбуці.
Собаку залучили до перевірки багажу на одному з рейсів, що прямують до Мінська.
"Чотирилапий, натренований на зброю і вибухові речовини, зреагував на багаж громадянина РФ. Під час огляду багажу спільно зі співробітниками митниці у валізі громадянина Росії виявлено 2 магазини до автоматичної гвинтівки М16 і 1 магазин до пістолета "Глок", - сказано в повідомленні.
Складові до зброї вилучили. Громадянина Росії передали співробітникам поліції.
Стіна,рівчак з крокодилами і кулеметні вишки. Хай мені простять,але, здається так всім буде краще
потом мааленький кацап....
«Колись ми зустрінемось знову» (Сотня)
Заряд позитиву від львів'ян
оружие похоже из одного сейфа
два магазина винтовочных Магпул в калибре 5.56 nato и
что интересно приклад и рукоятка для винтовки очень дорогой и хорошей фирмы
Daniel Defence
короче спортивный инвентарь
Остальных списать в утиль.
Но магазины, затыльники, пистолетная рукоятка, рукоятка управления огнем и цевье - это не боевые части оружия и продаются в любом магазине.
Кстати, на россии с этим действительно проблема. Этим дебилам даже право на нарезное предоставляется после пяти лет владения гладким.
А в оружейных магазинах ассортимент никакой.
Потому как на зарах пластика их не тренеруют...