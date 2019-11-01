EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  918  5
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6722) ліцей (30) меморіальна дошка (94)

 У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку. ФОТОрепортаж

Сьогодні у Військовому ліцеї імені Івана Богуна відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної дошки випускникові 1996 року Віталію Гончаруку, який загинув на Сході України в 2015 році, виконуючи бойове завдання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ліцею в Фейсбук.

У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 01

Майор Гончарук обіймав посаду начальника зв'язку штабу в/ч А 1402 156 зенітно-ракетного полку, військовослужбовці якої були задіяні в обороні рубежів біля Авдіївки. Він загинув 8 вересня 2015 на трасі Донецьк - Запоріжжя поблизу с. Орли Покровського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання.

У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 02
У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 03

Читайте також: У Києві урочисто відкрили меморіальні дошки трьом військовослужбовцям, загиблим на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 04

Рідні, побратими та особовий склад навчального закладу вшанували пам'ять майора Гончарука і всіх полеглих випускників ліцею хвилиною мовчання.

У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 05
У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 06

За сумною традицією ліцею на території навчального закладу сьогодні висадили ще одне дерево. Своєрідна алея пам'яті нагадуватиме "богунівцям" про загиблих побратимів, які віддали життя за Україну.

У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку 07

На заході були присутні мати і дружина загиблого воїна, син героя успішно навчається у Військовому ліцеї, мріє стати офіцером Збройних Сил України як і його батько.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157413
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
**
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!

Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
 показати весь коментар
 
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору